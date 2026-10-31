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नालागढ़ सीट पर क्या भाजपा में होगी बगावत? जयराम ने की केएल ठाकुर की पैरवी, लखविंदर राणा ने भी ठोकी ताल!

नालागढ़ सीट पर बीजेपी नेताओं की अपनी-अपनी दावेदारी ( ETV Bharat )

सोलन/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी एक साल का वक्त है. लेकिन भाजपा में अभी से सीट को लेकर दावेदारी और पार्टी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है. आने वाले दिनों में बीजेपी को नालागढ़ विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि बीते दिनों नालागढ़ में भाजपा के दो अलग-अलग गुटों ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान मंच से भाजपा नेताओं ने टिकट को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी पेश की.

नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरोला में पूर्व विधायक और भाजपा नेता केएल ठाकुर ने पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान मंच से जयराम ठाकुर ने आगामी चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया. साथ ही जनता से नालागढ़ सीट से भाजपा को चुनाव जिताने की अपील करते हुए केएल ठाकुर को मजूबत करने की पैरवी की.

नालागढ़ सीट पर क्या भाजपा में होगी बगावत? (ETV Bharat) जयराम ठाकुर ने केएल ठाकुर का किया समर्थन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जो जाने वाली है. आने वाले समय में हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी. इसलिए नालागढ़ विधानसभा से जनता का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए. पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान नालागढ़ में केएल ठाकुर ने विकास का काम किया है. हिमाचल में भाजपा की सरकार आ रही है और इसके लिए नालागढ़ की सीट को जितना भी बहुत जरूरी है". लखविंदर राणा ने अनदेखी पर जताई नाराजगी वहीं, दूसरी ओर पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता लखविंदर राणा के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, अंतिम समय में जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में बदलाव के चलते वह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. इसको लेकर राणा ने कार्यकर्ताओं के बीच संगठन की मौजूदा स्थिति और पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर सवाल उठाए. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लखविंदर राणा ने कहा, "हम चुप नहीं बैठेंगे. हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं. जो हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराना मंडल और अध्यक्ष हैं, वे सभी पार्टी के साथ है, लेकिन उन सभी को अनदेखा किया जा रहा है. मैं इस बात का पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाऊंगा. यहां मौजूद जो माता-बहनें और मेरे साथी हैं, आप सबके समर्थन और सहयोग को मैं कभी नहीं भुलूंगा".