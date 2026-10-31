नालागढ़ सीट पर क्या भाजपा में होगी बगावत? जयराम ने की केएल ठाकुर की पैरवी, लखविंदर राणा ने भी ठोकी ताल!
नालागढ़ विधानसभा सीट आगामी चुनाव में भाजपा के लिए मुसीबत बन सकती है. केएल ठाकुर और लखविंदर राणा के बीच हो सकता है टकराव!
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:40 PM IST
सोलन/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी एक साल का वक्त है. लेकिन भाजपा में अभी से सीट को लेकर दावेदारी और पार्टी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है. आने वाले दिनों में बीजेपी को नालागढ़ विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि बीते दिनों नालागढ़ में भाजपा के दो अलग-अलग गुटों ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान मंच से भाजपा नेताओं ने टिकट को लेकर अपनी-अपनी दावेदारी पेश की.
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरोला में पूर्व विधायक और भाजपा नेता केएल ठाकुर ने पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान मंच से जयराम ठाकुर ने आगामी चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया. साथ ही जनता से नालागढ़ सीट से भाजपा को चुनाव जिताने की अपील करते हुए केएल ठाकुर को मजूबत करने की पैरवी की.
जयराम ठाकुर ने केएल ठाकुर का किया समर्थन
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जो जाने वाली है. आने वाले समय में हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी. इसलिए नालागढ़ विधानसभा से जनता का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए. पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान नालागढ़ में केएल ठाकुर ने विकास का काम किया है. हिमाचल में भाजपा की सरकार आ रही है और इसके लिए नालागढ़ की सीट को जितना भी बहुत जरूरी है".
लखविंदर राणा ने अनदेखी पर जताई नाराजगी
वहीं, दूसरी ओर पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता लखविंदर राणा के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, अंतिम समय में जयराम ठाकुर के कार्यक्रम में बदलाव के चलते वह इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. इसको लेकर राणा ने कार्यकर्ताओं के बीच संगठन की मौजूदा स्थिति और पुराने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर सवाल उठाए.
अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लखविंदर राणा ने कहा, "हम चुप नहीं बैठेंगे. हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं. जो हमारे पुराने कार्यकर्ता, पुराना मंडल और अध्यक्ष हैं, वे सभी पार्टी के साथ है, लेकिन उन सभी को अनदेखा किया जा रहा है. मैं इस बात का पार्टी के प्लेटफॉर्म पर उठाऊंगा. यहां मौजूद जो माता-बहनें और मेरे साथी हैं, आप सबके समर्थन और सहयोग को मैं कभी नहीं भुलूंगा".
नालागढ़ सीट पर BJP में बगावत के सुर!
वहीं, नालागढ़ सीट पर जयराम ठाकुर द्वारा केएल ठाकुर की पैरवी करने और लखविंदर राणा की सीट पर दावेदारी से आने वाले दिनों में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है. हिमाचल विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा के लिए इस सीट पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा नालागढ़ सीट को लेकर किस पर अपना दांव खेलती है.
BJP की टिकट पर केएल ठाकुर को चुनाव में मिली हार
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लखविंदर राणा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन राणा चुनाव हार गए. जबकि उस समय केएल ठाकुर ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी. इसके बाद मार्च 2024 में केएल ठाकुर भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव में पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए. इस सीट पर दोनों नेताओं के बीच अनबन की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है.
चुनाव में नालागढ़ से भाजपा किसे देगी टिकट?
अब इस पूरे घटनाक्रम ने 2027 में होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट को लेकर सियासी चर्चाएं तेज कर दी हैं. सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी हाईकमान दोबारा लखविंदर राणा पर भरोसा जताएगा या केएल ठाकुर को एक और मौका देगा या किसी नए चेहरे को आगे लाएगा. फिलहाल नालागढ़ भाजपा में संगठनात्मक एकजुटता और पुराने कार्यकर्ताओं की भूमिका बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है.
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