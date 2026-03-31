विधानसभा में आज का प्रश्नकाल बनेगा खास, रोबोटिक सर्जरी पर लगा है पहला ही सवाल
हिमाचल प्रदेश के कितने अस्पतालों/आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी एवं MRI की सुविधाएं उपलब्ध हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 9:36 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक हाई-टेक मुद्दा गूंजने वाला है. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायकों ने रोबोटिक सर्जरी को लेकर कई तरह से सवालों पर जवाब मांगा है. पहाड़ी राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच को लेकर पहले ही बहस जारी है, ऐसे में रोबोटिक सर्जरी जैसा अत्याधुनिक विषय सदन की कार्यवाही को और भी रोचक बनाने वाला है.
विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के ग्यारहवें दिन सुबह प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है. विपक्ष की तरफ से राकेश जम्वाल (सुंदररनगर) विपिन सिंह परमार (सुलह) सुरेंद्र शौरी (बंजार) और सत्ता पक्ष के विधायक केवल सिंह पठानिया (शाहपुर) चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से संबंधित रोबोटिक सर्जरी को लेकर सवाल पूछा है, जिसका सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जवाब देंगे.
रोबोटिक सर्जरी को लेकर कई सवाल
इन विधायकों ने पूछा है कि प्रदेश के कितने अस्पतालों/आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी एवं एमआरआई की सुविधाएं उपलब्ध हैं. एक रोबोटिक सर्जरी मशीन की कितनी लगत है? कितनी मशीनों की आपूर्ति आदेश जारी किए गए और ये कहां-कहां स्थापित की जानी हैं. वहीं, इनके टेंडर संख्या सहित स्थापना स्थल का भी विधायकों ने ब्यौरा मांगा है. इसके अतिरिक्त इसी से जुड़ा रोबोटिक सर्जरी के लिए कितना स्टाफ प्रशिक्षित किया गया है और शेष का प्रशिक्षण कब तक कर दिया जाएगा. क्या वर्तमान में सभी मशीनों के संचालन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है सवाल पूछा है.
वहीं, इन विधायकों ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया, इसे कौन-कौन से कार्य सौंपे गए, एक करोड रुपये से अधिक के किन-किन चिकित्सा उपकरणों के लिए State Rate Contract निर्धारित किए गए और MRI/रोबोटिक उपकरणों की खरीद के टेंडर का भी ब्यौरा मांगा है. इसके अतिरिक्त विधायकों ने 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में कितनी रोबोटिक एवं लेपरोस्कोपिक सर्जरी की गईं इसको लेकर भी अस्पतालवार, सर्जरी के प्रकार, औसत व्यय और इन सर्जरियों के माध्यम से किन-किन रोगों/उपचारों का संचालन किया जाता है इन सभी विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है.
प्रश्नकाल के दौरान गूंजेंगे ये भी कई सवाल
विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के ग्यारहवें दिन में शुरुआत प्रश्नकाल से होगी. इस दौरान सदन में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 30 तारांकित सवालों के उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में देंगे. वहीं, विधायकों के ओर से पूछे गए 10 अतारांकित सवालों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे. इसके अतिरिक्त आज सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे. इसके बाद कार्य सलाहकार समिति का 16 वां प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किया जाएगा और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भी किया जाएगा. वहीं, आज गैर सरकारी सदस्य कार्य के तहत नीति बनाने के लिए विधायक सदन में अपने विचार रखेंगे.
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