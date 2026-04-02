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कई मायनों में ऐतिहासिक रहा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, पहली बार दो चरणों में हुए सत्र में रही 103% प्रोडक्टिविटी

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चौदहवीं विधानसभा के 11वें सत्र का समापन हुआ.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:18 PM IST

4 Min Read
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शिमला: गुरुवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया. चौदहवीं विधानसभा का चौथा बजट सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है. पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा दो चरणों में हुए बजट सत्र का साक्षी बना. वहीं, ये भी पहली बार था जब राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव से पहले नियम-102 के तहत सरकारी संकल्प पर चर्चा हुई. इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पहली बार बजट के आकार में कटौती भी दिखी. बावजूद इसके 103 फीसदी प्रोडक्टिविटी के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चौदहवीं विधानसभा के ग्यारहवें सत्र का समापन हुआ.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत में सत्र की कार्यवाही पर विस्तृत ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि इस बार 16 बैठकों में करीब 90 घंटे तक कार्यवाही चली. सत्र की प्रोडक्टिविटी 103 प्रतिशत रही, जो अपने आप में ऐतिहासिक है. अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान 471 तारांकित और 146 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए गए. नियम 62 के तहत 2, नियम 67 के तहत 1, नियम 101 के तहत 4 और नियम 130 के तहत 1 विषय उठाए गए.

सदन ने उठे महत्वपूर्ण मुद्दे, करीब 1000 छात्र कार्यवाही देखने पहुंचे

कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, 'सत्र के दौरान शून्यकाल में 94 मुद्दे उठाए गए. वहीं, 60 समिति रिपोर्ट्स भी सदन में प्रस्तुत की गईं. इसके अलावा 8 सरकारी विधेयक भी पारित किए गए हैं. प्रदेश से जुड़े लगभग सभी अहम मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा हुई और कई विषयों पर बार-बार विभिन्न नियमों के तहत गंभीर विचार-विमर्श किया गया. करीब 1000 छात्र भी सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे'. अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मंत्रिमंडल और सभी विधायकों के सहयोग के लिए आभार जताया.

दलबदल करने वाले विधायकों पर की गई और सख्ती: पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा ने दलबदल रोकने के लिए पहले ही एक सख्त और प्रगतिशील कानून पारित किया है, जिसके तहत दलबदल करने वाला विधायक अयोग्य घोषित होने के साथ-साथ 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा. यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है. अब नए संशोधन के तहत दलबदल करने वाले विधायकों पर और सख्ती की गई है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई विधायक दलबदल करता है, अयोग्य ठहराया जाता है और बाद में चुनाव हार जाता है, तो उसे पूर्व विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के अनुरूप है, जिनमें दलबदल विरोधी कानून को और मजबूत करने की बात कही गई है. संसद स्तर पर भी दसवीं अनुसूची की समीक्षा पर विचार चल रहा है.

पंचायती राज चुनाव के मुद्दे पर बोले अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया

सदन में पंचायती राज के चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि आरक्षण रोस्टर में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जा रहे है. जबकि, अब जनसंख्या में काफी बदलाव आ चुका है. इस स्थिति को देखते हुए उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है. वे प्रत्येक ब्लॉक में 5 प्रतिशत तक आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर सकें. इससे किसी भी वर्ग को प्रतिनिधित्व से वंचित न रहना पड़गा. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों में जनसंख्या संरचना में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे सभी वर्गों को न्यायसंगत भागीदारी मिल सके.

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