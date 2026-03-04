18 मार्च से हिमाचल बजट सत्र, सीएम सुखविंदर इस दिन पेश करेंगे अपना बजट

ETV Bharat / state

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को हिमाचल विधानसभा में पेश करेंगे बजट.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में मार्च का महीना एक बार फिर हलचल और उम्मीदों का पैगाम लेकर आ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को वर्ष 2026-27 के लिए अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे. यह अवसर इसलिए भी खास है. क्योंकि इससे पहले वे लगातार तीन वर्षों तक 17 मार्च को ही बजट पेश करते रहे हैं. इस बार तारीख में बदलाव के साथ बजट को लेकर राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर उत्सुकता बढ़ गई है.

विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. कुल 13 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार की नीतियों, योजनाओं और वित्तीय प्राथमिकताओं पर गहन मंथन होगा. प्रदेश में इस बार दो चरणों में पूरा होगा. विधानसभा का पहला बजट का सत्र 16 फरवरी से 18 फरवरी तक चला था. वहीं, अब विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 18 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ शुरू होगा.

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा

विधानसभा का बजट सत्र के दूसरे चरण में 18 से 20 मार्च तक पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी. इसके बाद 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे. वहीं, 22 मार्च को अवकाश रहेगा. इसके बाद 23 मार्च से बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू होगी, जो 28 मार्च तक जारी रहेगी. इस दिन बजट पारित किया जाएगा. इसके बाद 29 मार्च को अवकाश रहेगा. 30 मार्च से 2 अप्रैल तक विभिन्न विधेयक सदन में रखे जाएंगे.

बता दें कि फाइनेंस कमीशन ने हिमाचल को मिलने वाली RDG बंद कर दी है. प्रदेश के बजट में RDG का हिस्सा 12.70 फीसदी का रहता है. ऐसे में बिना RDG के बजट तैयार करने की भी मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी. वहीं, प्रदेशवासियों को भी सीएम सुक्खू के चौथे बजट से काफी उम्मीदें हैं.

