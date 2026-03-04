ETV Bharat / state

18 मार्च से हिमाचल बजट सत्र, सीएम सुखविंदर इस दिन पेश करेंगे अपना बजट

18 मार्च से हिमाचल बजट सत्र ( FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में मार्च का महीना एक बार फिर हलचल और उम्मीदों का पैगाम लेकर आ रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को वर्ष 2026-27 के लिए अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे. यह अवसर इसलिए भी खास है. क्योंकि इससे पहले वे लगातार तीन वर्षों तक 17 मार्च को ही बजट पेश करते रहे हैं. इस बार तारीख में बदलाव के साथ बजट को लेकर राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर उत्सुकता बढ़ गई है. विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा. कुल 13 बैठकों वाले इस सत्र में सरकार की नीतियों, योजनाओं और वित्तीय प्राथमिकताओं पर गहन मंथन होगा. प्रदेश में इस बार दो चरणों में पूरा होगा. विधानसभा का पहला बजट का सत्र 16 फरवरी से 18 फरवरी तक चला था. वहीं, अब विधानसभा का दूसरा बजट सत्र 18 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ शुरू होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा