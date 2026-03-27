हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में आज गूंजेंगे ये मुद्दे, 30 मार्च को पास होगा बजट
आज से ही डिमांड कट मोशन पर दो दिनों तक चर्चा होगी. 30 मार्च को बजट पारित किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 9:17 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 10:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत इन दिनों पूरी तरह बजट सत्र के इर्द-गिर्द घूम रही है. पहाड़ों की ठंडी फिजाओं के बीच विधानसभा के भीतर सत्ता और विपक्ष के बीच बहस के तापमान से राजनीतिक गर्माहट अपने चरम पर है. रामनवमी की छुट्टी के बाद एक बार फिर शुक्रवार (27 मार्च) को सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को पेश किया गया वर्ष 2026-27 का बजट पहले ही कई मायनों में अहम माना जा रहा है. इस बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद अब जब मुख्यमंत्री अपना जवाब दे चुके हैं तो राजनीतिक नजरें अगली प्रक्रिया पर टिक गई हैं, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. रामनवमी के अवकाश के बाद आज विधानसभा बजट सत्र की आठवीं बैठक आयोजित होगी.
प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही
इस बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे होगी. आज से ही डिमांड कट मोशन पर दो दिनों तक चर्चा चलेगी. इसके बाद 30 मार्च को बजट पारित किया जाएगा, जो राज्य की आगामी वित्तीय दिशा तय करेगा. वहीं, 31 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे निर्धारित किया गया है, जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों को अपने प्रस्ताव रखने का अवसर मिलेगा. इसके अगले चरण में 1 और 2 अप्रैल को लेजिस्लेटिव बिजनेस के तहत अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे. कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है.
आज सदन में गूंजेंगे ये कई सवाल
हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण की शुक्रवार को आठवीं सीटिंग होगी. इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होगी. विधायकों ने विभिन्न विभागों में जनता से जुड़े कुल 55 सवाल पूछे हैं, जिसमें 45 तारांकित सवाल पूछे गए हैं, जिसका उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में उत्तर देंगे, वहीं विधायकों ने 10 अतारांकित सवाल पूछे हैं, जिसके उत्तर सभा पटल में रखे जाएंगे. सदन में प्रश्नकाल में आज IPR में आउट सोर्स से जुड़ा पहला ही सवाल लगा है. इसके अलावा विधायकों ने नील गाय, वार्षिक शुल्क, प्रतिनियुक्ति, मणिमहेश यात्रा, तहसील भवन निर्माण, पदपूर्ति, सब्सिडी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आपदा मुआवजा, संस्थान, आपदा नुकसान, लॉटरी, सीवरेज सुविधा, हिमकेयर व सहारा योजना, निविदाएं, स्वीकृत पद, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, विदेशी मुद्रा, बस रूट आदि सवाल पूछे हैं.
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