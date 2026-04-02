CM सुक्खू ने बताया हिमाचल में पंचायत चुनाव कब होंगे? मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को दे डाली ये चिकित्सा सलाह
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में मुख्यमंत्री बनाम विपक्ष होता नजर आया. CM की सलाह पर सदन में ख़ूब लगे ठहाके.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:22 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 2:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की आखिरी बैठक से एक दिन पहले पंचायत चुनाव के मुद्दे पर राज्य सरकार और विपक्ष के बीच खूब गहमा-गहमी देखने को मिली. बुधवार (1 अप्रैल) को प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही सदन में मुख्यमंत्री बनाम विपक्ष होता हुआ नजर आया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों पर चुटकी ली. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा तंज कसते हुए सलाह दे डाली. साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में विशेष व्यवस्था करने की भी बात कह दी.
राज्य में 31 मई से पहले होंगे पंचायती राज चुनाव
बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के बाद पंचायत चुनाव पर चर्चा शुरू हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी अड़चन होगी तो अलग बात है अन्यथा राज्य में 31 मई से पहले पंचायती राज के चुनाव होंगे. इस पर सदन में हंगामा हो गया. हालांकि मुख्यमंत्री ने बाद किसी भी स्थिति में 31 मई से पहले पंचायती राज के चुनाव संपन्न करवाने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 73 से राज्य को पंचायत चुनाव में राज्य को आरक्षण रोस्टर लागू करने का अधिकार मिलता है. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए ये चिकित्सा सलाह दे डाली.
CM सुक्खू की तंज के लहजे में नेता प्रतिपक्ष को सलाह
सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंचायत चुनाव के मसले पर अपनी बात रख रहे थे. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री का विरोध जताने लगे. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कानून की पढ़ाई नहीं की है, जयराम ठाकुर को पहले कानून पढ़ कर आना चाहिए. इस पर नेता प्रतिपक्ष भड़क गए तो मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए सलाह दी कि नेता प्रतिपक्ष को ब्लड प्रेशर की हैवी डोज लेकर सदन में आना चाहिए. साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए सदन में विशेष व्यवस्था करने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष के लिए बर्फ़ वाला पानी रखना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बार-बार यूं बैठे-बैठे नहीं बोलना चाहिए.
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