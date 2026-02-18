ETV Bharat / state

RDG पर चर्चा के बीच बायोमेट्रिक पर बवाल, आज सदन में उठेगा जवाबदेही का सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. सदन की कार्यवाही में जहां एक ओर नियम 102 के तहत लाया गया सरकारी संकल्प RDG को लेकर विस्तृत चर्चा का केंद्र बनेगा. वहीं, प्रश्नकाल के दौरान बायोमेट्रिक प्रणाली पर अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा भी जोरदार तरीके से गूंजने की संभावना है. सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं. जिससे सदन का माहौल गर्माने के संकेत मिल रहे हैं. हिमाचल में 16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. जिसमें आज सबसे पहले सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी.

हिमाचल विधानसभा की आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. आज कुल 15 प्रश्न लगे हैं. जिसमें 11 प्रश्न तारांकित और 4 अतारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्यों की ओर से पूछे गए हैं. सदन में विधायकों की ओर से पूछे गए तारांकित प्रश्नों के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. जिसमें आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूछे गए पहले प्रश्न पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब देना है.

वहीं, तीसरा प्रश्न अधिकारियों की बायोमैट्रिक हाजिरी से संबंधित रहेगा. जिसमें ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती पूछा है कि सरकार द्वारा निदेशालय स्तर पर बायोमैट्रिक हाजिरी के प्रावधान को लेकर पूछा गया है. जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों के निदेशालय स्तर के कुछ अधिकारी बिना अनुमति (अवकाश) कार्यालय से अनुपस्थित रहते एवं बायोमैट्रिक हाजिरी भी नहीं लगाए जाने को लेकर जानकारी अधिकारियों के नाम पर पते सहित ब्यौरा मांगा है. कार्मिक विभाग से संबंधित इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सदन में जवाब देना है. इसके अलावा विधायकों ने भूमि सुधार, सेब खरीद, आयुर्वेदिक संस्थान, विकास निधि, जल जीवन मिशन, आत्मा प्रोजेक्ट, शिक्षकों और गैर शिक्षकों की रिक्तियां, कार्प मछली और भवन निर्माण से संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं.