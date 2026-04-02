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विधानसभा बजट सत्र का आज फाइनल डे, NTT पर सरकार को देना होगा जवाब?

18 मार्च से शुरू हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज निर्णायक और अंतिम दिन है.

Himachal Pradesh Assembly Budget Session
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:13 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज निर्णायक और अंतिम दिन है, जहां पूरे सत्र के दौरान उठे मुद्दों की गूंज एक बार फिर सदन में सुनाई देगी. 18 मार्च से शुरू हुए इस सत्र के दूसरे चरण का गुरुवार को समापन होगा, लेकिन उससे पहले आज की कार्यवाही राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली मानी जा रही है. सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होने वाली सदन की कार्यवाही में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कुल 31 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें 19 तारांकित प्रश्न ऐसे हैं, जिनका जवाब संबंधित विभागों के मंत्री मौखिक रूप से देंगे. ऐसे में इन सवालों पर चर्चा, तकरार और तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं, जिससे सदन का माहौल गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है.

वहीं, 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से तारांकित प्रश्न ही आज की कार्यवाही का केंद्र बने रहेंगे. खास बात यह है कि भरमौर के विधायक जनक राज और पांवटा साहिब के विधायक सुख राम चौधरी द्वारा उठाया गया नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (NTT) से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल आज के एजेंडे में तीसरे नंबर पर शामिल है, जिस पर सदन में गंभीर चर्चा होने की उम्मीद है. सत्र के अंतिम दिन सरकार और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने मुद्दों को मजबूती से रखने का प्रयास करेंगे.

नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग पर यह है विधायकों का सवाल?

भाजपा विधायक डॉ. जनक राज और सुखराम चौधरी ने सवाल पूछा है कि यह सत्य है कि नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण (एनटीटी) भर्ती प्रक्रिया में एनसीटी डिप्लोमा धारकों को पात्रता से बाहर रखा गया है, क्या सरकार एनसीटी डिप्लोमा धारकों को भी एनटीटी भर्ती में शामिल करने का विचार रखती है. इस कितने कितने पद विज्ञापित किए गए और पात्रता मानदंड क्या हैं?

इसी तरह से विधायकों ने जानना चाह है कि क्या भविष्य में पात्रता शर्तों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव है. प्रदेश की कितनी प्राथमिक पाठशालाओं में प्री-प्राइमरी कक्षाएं चलाई जा रही हैं. इन कक्षाओं के संचालन के लिए कितने एनटीटी और आया के पदों पर भर्ती की गई है. वहीं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइंस के अनुसार योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण एनटीटी के पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है. इसको लेकर भी जानकारी मांगी है. जिस शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सदन में जवाब देंगे. इसके अतिरिक्त आज सदन की कार्य सूची में कागजातों की सभा पटल पर रखना, सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श, नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख व नियम 61 के तहत आधे घंटे की चर्चा शामिल है.

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