हिमाचल में बजट सत्र आज से, राज्यपाल के संबोधन से सजेगा सदन, सुरक्षा व्यवस्था टाइट

"हमारे पास नियम 37 के तहत ओरल और लिखित कुल 125 नोटिस प्रश्नों के माध्यम से मिल चुके हैं. जिसमें 111 ओरल और 14 लिखित प्रश्न प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा रूल 62 के तहत एक नोटिस आया है. इसके साथ ही रूल 101 के तहत सरकार का नोटिस भी प्राप्त हुआ है. यह बिजनेस अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंच चुका है." - कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा

शिमला: आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा. इस बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत आज दोपहर बाद 2 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. सत्र के पहले दिन सत्ता और विपक्ष दोनों की नजरें अभिभाषण पर टिकी रहेंगी, जिसमें सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों को सदन में रखेगी. हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती, प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच और पास व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया है, ताकि सत्र शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 11वां बजट सत्र सोमवार, 16 फरवरी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा. इसके बाद पूर्व विधायक भगत राम चौहान के निधन पर सदन में शोकोद्गार होगा. आज सत्र के पहले दिन साप्ताहिक शासकीय कार्य सूची के बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वक्तव्य देंगे. इसके बाद स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे.

भू-संपदा संशोधन विधेयक होगा प्रस्तुत

वहीं, आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) प्रस्तुत करेंगे. नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) प्रस्तुत करेंगे. इन दोनों विधेयकों पर पुनर्विचार किया जाएगा. इसके अलावा नियम-102 के तहत सरकारी संकल्प लाया जाएगा. उद्योग एवं संसदीय कार्य मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान "प्रदेश को संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत राजस्व सहायता अनुदान की राशि 5वें से 15वें वित्तायोग तक प्राप्त हो रही थी, जिसे अब 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष से बंद कर दिया है", इसको लेकर प्रस्ताव पेश करेंगे.