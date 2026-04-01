हिमाचल में घाटे में चल रहे HRTC के 127 रूट बंद, इतने रूटों पर अब दौड़ेंगी प्राइवेट बसें
हिमाचल में प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे एचआरटीसी के 127 बस रूटों को बंद कर दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 6:19 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में प्रदेश सरकार द्वारा घाटे में चल रहे एचआरटीसी के 127 बस रूटों को बंद किया गया है. जबकि बंद किए गए रूटों में से 34 रूटों को प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया गया है. ये जानकारी डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बजट सत्र के दौरान सदन में जारी कार्यवाही के दौरान दी है.
प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए रूट
कुल्लू और चंबा में सबसे ज्यादा 4 सस्पेंड रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए. इसके अलावा तारादेवी में 2, सोलन में 2, ग्रामीण (ठियोग) में 1, रामपुर में 2, रोहड़ू में 2, नाहन में 3, बैजनाथ में 2, पालमपुर में 2, मंडी में 2, धर्मशाला में, पठानकोट (नूरपूर/इंदौरा), ऊना, नालागढ़, ग्रामीण शिमला, करसोग, नाहन, बिलासपुर में 1-1 बस रूट को प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपा गया है.
|प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए HRTC के बंद रूट
|यूनिट
|बस रूट
|तारादेवी
|शिमला-बागी-शिमला
|तारादेवी
|शिमला-नेरिटाल्ली-शिमला
|सोलन
|सोलन-सबाठु-वाकनाघाट-ममलीग-कुनिहार-पट्टा बरौरी
|सोलन
|ठुंड-सोलन-सलूमणा-सोलन-ठुंड
|ग्रामीण
|शिमला-मंदेसर-घड़सी-शिमला
|रामपुर
|रामपुर-बागा सराहन-रामपुर
|रामपुर
|रामपुर-अरसू-रामपुर वाया दमेहली
|रोहड़ू
|रोहड़ू-कुटारा-जुब्बल-रोहड़ू
|रोहड़ू
|रोहड़ू-जुब्बल-खड़ापत्थर-रोहड़ू-ब्रेटली-रोहड़ू
|नाहन
|नाहन-काला अंब-नाहन वाया खदरबाग, बिक्रमबाग
|नाहन
|नाहन-टोंडा कुफ्टू-नाहन वाया बागथन, खीरी, रागढ़, नौहराधार
|नाहन
|सराहन-खीरी-नाहन वाया वासनी बरूसाहिब
|बैजनाथ
|बैजनाथ-सुजानपुर-पालमपुर-बैजनाथ वाया पंचरुखी
|बैजनाथ
|बैजनाथ-लोहरड़ी-बैजनाथ वाया जोगिंदरनगर-बरोट
|पालमपुर
|पालमपुर-सुजानपुर वाया नगरी-बोधा-पूर्व
|धर्मशाला
|धर्मशाला-खानफट-धर्मशाला-चंबी धर्मशाला
|पठानकोट
|गंगथ-जसूर-धार-जसूर-नवांषहर-जसूर-गंगथ वाया बासा-बधियान-अघार का तालाब-सुन्नर-भलेटा
|चंबा
|चंबा-नकरोते अयाल-चंबा
|चंबा
|चंबा-जस्सौरगढ़ देवला-चंबा वाया बांजली
|चंबा
|चंबा-छतरारी कुंनर-चंबा
|चंबा
|चंबा-जुठार घाटगल्ला-चंबा वाया चाकलू वाया धार किलोड़
|ऊना
|ऊना-भिंडला-सलेती-बडुही-भिंडला-सलेती-ऊना
|नालागढ़
|नालागढ़-बद्दी-भरतगढ़-दभोटा-गुल्लरवाला, लोदी माजरा-नालागढ़
|कुल्लू
|कुल्लू-मोहाल-बबेली-मुद्रिका-7 आटरी
|कुल्लू
|कुल्लू-बबेली-मोहाल-मुद्रिका-7 आटरी
|कुल्लू
|खोड़ाथाच-थट्टा-मोविसेरी
|कुल्लू
|कुल्लू-भूलंग-भूंतर-कुल्लू
|मंडी
|मंडी-बरोट-मयोट-मंडी
|मंडी
|मंडी-लॉट-ज्योग-मंडी वाया चैलचौक वाया जाच्छ
|ग्रामीण
|शिमला-चमोलाखड़-धरोगड़ा-क्यालू-शिमला
|करसोग
|करसोग-टकरोल-करसोग
|नाहन
|सराहन-गिरिपुल-सराहन
|बिलासपुर
|बिलासपुर-जाहू-हरलोग-बिलासपुर
|पालमपुर
|पालमपुर-फंगेहर-पालमपुर-धर्मशाला वाया मलाह
भाजपा विधायक ने पूछा सवाल
नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री से सवाल किया की प्रदेश में घाटे में चल रहे एचआरटीसी के कितने बस रूटों को सरकार ने बंद किया है और बंद किए गए रूटों में कितने रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए हैं. जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार ने 127 बस रूटों को बंद किया है और 34 बस रूटों को प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया है.