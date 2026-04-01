हिमाचल में घाटे में चल रहे HRTC के 127 रूट बंद, इतने रूटों पर अब दौड़ेंगी प्राइवेट बसें

हिमाचल में प्रदेश सरकार ने घाटे में चल रहे एचआरटीसी के 127 बस रूटों को बंद कर दिया गया है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 6:19 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में प्रदेश सरकार द्वारा घाटे में चल रहे एचआरटीसी के 127 बस रूटों को बंद किया गया है. जबकि बंद किए गए रूटों में से 34 रूटों को प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया गया है. ये जानकारी डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बजट सत्र के दौरान सदन में जारी कार्यवाही के दौरान दी है.

प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए रूट

कुल्लू और चंबा में सबसे ज्यादा 4 सस्पेंड रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए. इसके अलावा तारादेवी में 2, सोलन में 2, ग्रामीण (ठियोग) में 1, रामपुर में 2, रोहड़ू में 2, नाहन में 3, बैजनाथ में 2, पालमपुर में 2, मंडी में 2, धर्मशाला में, पठानकोट (नूरपूर/इंदौरा), ऊना, नालागढ़, ग्रामीण शिमला, करसोग, नाहन, बिलासपुर में 1-1 बस रूट को प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपा गया है.

प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए HRTC के बंद रूट
यूनिटबस रूट
तारादेवी शिमला-बागी-शिमला
तारादेवी शिमला-नेरिटाल्ली-शिमला
सोलनसोलन-सबाठु-वाकनाघाट-ममलीग-कुनिहार-पट्टा बरौरी
सोलनठुंड-सोलन-सलूमणा-सोलन-ठुंड
ग्रामीणशिमला-मंदेसर-घड़सी-शिमला
रामपुररामपुर-बागा सराहन-रामपुर
रामपुररामपुर-अरसू-रामपुर वाया दमेहली
रोहड़ूरोहड़ू-कुटारा-जुब्बल-रोहड़ू
रोहड़ूरोहड़ू-जुब्बल-खड़ापत्थर-रोहड़ू-ब्रेटली-रोहड़ू
नाहन नाहन-काला अंब-नाहन वाया खदरबाग, बिक्रमबाग
नाहननाहन-टोंडा कुफ्टू-नाहन वाया बागथन, खीरी, रागढ़, नौहराधार
नाहनसराहन-खीरी-नाहन वाया वासनी बरूसाहिब
बैजनाथबैजनाथ-सुजानपुर-पालमपुर-बैजनाथ वाया पंचरुखी
बैजनाथबैजनाथ-लोहरड़ी-बैजनाथ वाया जोगिंदरनगर-बरोट
पालमपुरपालमपुर-सुजानपुर वाया नगरी-बोधा-पूर्व
धर्मशालाधर्मशाला-खानफट-धर्मशाला-चंबी धर्मशाला
पठानकोटगंगथ-जसूर-धार-जसूर-नवांषहर-जसूर-गंगथ वाया बासा-बधियान-अघार का तालाब-सुन्नर-भलेटा
चंबाचंबा-नकरोते अयाल-चंबा
चंबाचंबा-जस्सौरगढ़ देवला-चंबा वाया बांजली
चंबाचंबा-छतरारी कुंनर-चंबा
चंबाचंबा-जुठार घाटगल्ला-चंबा वाया चाकलू वाया धार किलोड़
ऊनाऊना-भिंडला-सलेती-बडुही-भिंडला-सलेती-ऊना
नालागढ़नालागढ़-बद्दी-भरतगढ़-दभोटा-गुल्लरवाला, लोदी माजरा-नालागढ़
कुल्लूकुल्लू-मोहाल-बबेली-मुद्रिका-7 आटरी
कुल्लू कुल्लू-बबेली-मोहाल-मुद्रिका-7 आटरी
कुल्लू खोड़ाथाच-थट्टा-मोविसेरी
कुल्लूकुल्लू-भूलंग-भूंतर-कुल्लू
मंडीमंडी-बरोट-मयोट-मंडी
मंडीमंडी-लॉट-ज्योग-मंडी वाया चैलचौक वाया जाच्छ
ग्रामीणशिमला-चमोलाखड़-धरोगड़ा-क्यालू-शिमला
करसोगकरसोग-टकरोल-करसोग
नाहनसराहन-गिरिपुल-सराहन
बिलासपुरबिलासपुर-जाहू-हरलोग-बिलासपुर
पालमपुरपालमपुर-फंगेहर-पालमपुर-धर्मशाला वाया मलाह

भाजपा विधायक ने पूछा सवाल

नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री से सवाल किया की प्रदेश में घाटे में चल रहे एचआरटीसी के कितने बस रूटों को सरकार ने बंद किया है और बंद किए गए रूटों में कितने रूट प्राइवेट ऑपरेटरों को दिए गए हैं. जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार ने 127 बस रूटों को बंद किया है और 34 बस रूटों को प्राइवेट ऑपरेटरों को दिया है.

