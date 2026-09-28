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हिमाचल के खिलाड़ियों पर धनवर्षा, मैडल गर्ल सीमा, कबड्डी की चार खिलाड़ियों सहित मैराथन धावक सावन नरवाल को मिलेंगे 5.33 करोड़

शिमला: जापान के नागोया में आयोजित किए जा रहे बीसवें एशियाड खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों पर प्रदेश सरकार ने धनवर्षा की है. एशियाड की मैडल गर्ल सीमा सहित कबड्डी खिलाड़ियों व धावक सावन नरवाल को उनके प्रदर्शन के लिए इनामी राशि का ऐलान कर दिया गया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.

सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि गोल्ड मैडल विनर कबड्डी महिला टीम की कप्तान पुष्पा राणा सहित अन्य खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी मिलेगा. एथलीट क्रमश: 2.50 और 1.50 करोड़ रुपये की ईनामी राशि के हकदार होंगे. कबड्डी में कप्तान पुष्पा राणा सहित, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर व भावना ठाकुर का नाम शामिल है. सीएम सुक्खू ने कबड्डी टीम को बधाई देते हुए कहा कि बेटियों ने हिमाचल का नाम रोशन किया है. कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की महिला खिलाड़ी पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर, इन सभी को 33-33 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. कबड्डी खिलाडिय़ों को कुल 1.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.

वहीं पुरूषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता उडऩपरी सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. इस तरह से कुल ईनामी राशि 5.33 करोड़ रुपए बनती है. उल्लेखनीय है कि चंबा की बेटी सीमा कुमारी ने दस हजार मीटर रेस में देश के लिए कांस्य पदक जीता है. सावन बरवाल ने भी मैराथन में रजत पदक जीता है. उन्हें नियमों के अनुसार क्रमश: डेढ़ करोड़ व ढाई करोड़ रुपए दिए जाएंगे.

सावन बरवाल (AFP)

खेल पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि

सीएम सुक्खू ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है. ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए 5 करोड़ रुपये, रजत के लिए 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि एशियाई एवं पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए 4 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2.50 करोड़ रुपये और कांस्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये की सम्मान राशि का प्रावधान किया है. इसके अलावा कॉमनवैल्थ गेम्स पैरा कॉमनवैल्थ खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे हैं.

एशियन गेम्स में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड (PTI)

खिलाड़ियों की यात्रा सुविधाओं में भी बढ़ोतरी

सीएम ने बताया कि राज्य से बाहर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यात्रा संबंधी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है. खेलों के लिए 200 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को एसी 3-टियर ट्रेन का किराया दिया जा रहा है जबकि 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले खिलाड़ी हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए पात्र हैं. उल्लेखनीय है कि कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा व अन्य खिलाड़ी जापान से वापस धर्मशाला साई सेंटर पहुंच चुके हैं. वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है. इसके साथ ही सरकार ने सभी के लिए ईनामी राशि का ऐलान भी कर दिया है.

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