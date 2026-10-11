हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश की झोली में डाले पदक, अब इसी माह उनके खाते में करोड़ों रुपए डालेगी सुक्खू सरकार
राज्य सरकार के अनुसार, इन सभी खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 9 करोड़ 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को अब प्रदेश सरकार नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इसी महीने सम्मान समारोह आयोजित करेगी. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को कुल 9 करोड़ 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई. राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा. इसमें कबड्डी, मैराथन और एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. सरकार ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर नकद पुरस्कार देने का फैसला किया है.
सावन बरवाल को मिलेंगे ढाई करोड़ रुपये
पुरुषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को प्रदेश सरकार की ओर से 2 करोड़ 50 लाख रुपये दिए जाएंगे. वहीं, महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1 करोड़ 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी. सीमा कुमारी ने एथलेटिक्स में पदक जीतकर हिमाचल का नाम रोशन किया है.
महिला कबड्डी खिलाड़ियों और रेणुका ठाकुर को एक-एक करोड़
महिला कबड्डी टीम की स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकार एक-एक करोड़ रुपये देगी. इनमें टीम की कप्तान पुष्पा राणा के साथ रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर शामिल हैं. इसके अलावा क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.
जुड्डो खिलाड़ी को मिलेंगे तीन लाख रुपये
जुड्डो में भाग लेने वाले हिमाचल के खिलाड़ी ताखेलाम्बम इनुनगांबी को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये दिए जाएंगे. राज्य सरकार के अनुसार, इन सभी खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 9 करोड़ 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.
टीम के पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने के नियमों में बदलाव
मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों में शामिल हिमाचल के पात्र खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. संशोधित प्रावधानों के तहत टीम के पात्र खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार राशि समान रूप से बांटी जा सकेगी. इस स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित राशि के बराबर पुरस्कार दिया जा सकेगा.
सरकार के अनुसार, टीम के खिलाड़ियों के बीच नकद पुरस्कार का वितरण आनुपातिक आधार पर भी किया जा सकेगा. हालांकि, इस व्यवस्था में प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए तय नकद पुरस्कार की कम से कम 25 प्रतिशत राशि देना सुनिश्चित किया जाएगा. इस बदलाव का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली टीमों में शामिल हिमाचली खिलाड़ियों को पुरस्कार देने की व्यवस्था को स्पष्ट करना है.
मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. नकद पुरस्कार और नए पदों से जुड़े फैसले इसी दिशा में लिए गए हैं.
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