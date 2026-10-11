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हिमाचल के खिलाड़ियों ने देश की झोली में डाले पदक, अब इसी माह उनके खाते में करोड़ों रुपए डालेगी सुक्खू सरकार

एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों पर धनवर्षा ( FB@SEEMA-KUMARI/SAWAN-BARWAL/PUSHPA-RANA )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है. एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों को अब प्रदेश सरकार नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इसी महीने सम्मान समारोह आयोजित करेगी. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को कुल 9 करोड़ 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी.

शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई. राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ियों को अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा. इसमें कबड्डी, मैराथन और एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. सरकार ने खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर नकद पुरस्कार देने का फैसला किया है.