सेना का जवान चिट्टे के साथ गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दबोचा
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि चिट्टा उसे कहां से मिला था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 5:42 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मंडी जिले के पधर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान सेना के एक जवान को 23 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी कार में सवार होकर जा रहा था. तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि नशे की खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे पहुंचाया जाना था.
पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान दबोचा
पुलिस के अनुसार, 13 अगस्त की रात पधर बाजार स्थित पुलिस सहायता कक्ष के पास पुलिस टीम ने बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच शुरू कर रखी थी. इसी दौरान मंडी की तरफ से सिल्वर रंग की एक कार वहां पहुंची. पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका. कार चला रहे व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड के अंदर फॉयल पेपर में रखे तीन पारदर्शी पॉलीथीन लिफाफे मिले. इनमें भूरा रंग का नरम पदार्थ रखा हुआ था. प्रारंभिक जांच में यह पदार्थ हेरोइन यानी चिट्टा पाया गया. पुलिस ने कुल 23 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान सतीश कुमार, निवासी गांव तनेहड़, तहसील धर्मपुर, जिला मंडी के रूप में हुई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि चिट्टा उसे कहां से मिला था और इसकी सप्लाई किसे की जानी थी. इसके अलावा आरोपी के संपर्कों और नशे की सप्लाई से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने जिस कार से चिट्टा बरामद किया है, उसे भी जांच के दायरे में लिया है. एएसपी मंडी अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. नशे की तस्करी और सप्लाई में शामिल लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है. उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में किसी भी स्तर पर संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस आने वाले दिनों में भी वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी जारी रखेगी.
रामपुर में किराए के कमरे से 8.5 ग्राम चिट्टा बरामद
शिमला जिले के रामपुर में भी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झाकड़ी बाजार स्थित एक किराए के कमरे से 8.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान धीरज शर्मा निवासी झाकड़ी और आशीष निवासी तकलेच के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब चिट्टे की सप्लाई के स्रोत और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.
महाराष्ट्र के दो युवक 723 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार
उधर, बिलासपुर पुलिस ने भी 10 अगस्त को घाघस में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के दो युवकों को 723 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था. बरमाणा पुलिस की टीम गश्त पर थी, इसी दौरान घाघस स्थित रैन शेल्टर में बैठे दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चरस बरामद हुई. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया. अब पुलिस चरस की सप्लाई के स्रोत और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: शिमला में चिट्टे के साथ 18 वर्षीय लड़का गिरफ्तार, पिट्ठू बैग में छिपाकर लाया था नशे की खेप
ये भी पढ़ें: ड्रग मनी से खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य! लग्जरी गाड़ियां, क्लब और आलीशान मकान, पुलिस ने जब्त की इतनी अवैध संपत्ति