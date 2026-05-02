ETV Bharat / state

अप्रैल के महीने में हिमाचल में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड, 125 सालों में 47वां हैरान करने वाला आंकड़ा

हिमाचल में अप्रैल के महीने ने तोड़ा सामान्य बारिश का रिकॉर्ड. पूरे प्रदेश में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई.

अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश
अप्रैल में सामान्य से अधिक बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में इस बार अप्रैल का महीना मौसम के बदलते मिज़ाज की अनबूझी पहेली बनकर बीता है. कभी तपती धूप, सूखे दिन तो कभी अचानक घिरते काले बादल और फिर झमाझम बारिश ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया. अप्रैल माह में शुष्क मौसम के साथ कई इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिली. ये पैटर्न अप्रैल माह के विपरीत था. इस बार बारिश ने सामान्य आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया. पूरे महीने में 66.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 4 फीसदी अधिक है.

आंकड़ों के लिहाज़ से यह पिछले 125 वर्षों में 47वां ऐसा अवसर है, जब अप्रैल में इतनी अधिक बारिश देखने को मिली है. इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साल 1901 के बाद अप्रैल महीने में सबसे अधिक बारिश 1908 में 181.7 मिलीमीटर दर्ज हुई थी. हालांकि इस बार उस रिकॉर्ड तक तो बारिश नहीं पहुंच पाई, लेकिन मौजूदा हालात ने ये जरूर साफ कर दिया है कि मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा. वहीं मौसम विभाग के संकेत भी आने वाले दिनों के लिए राहत भरे नहीं हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मई तक प्रदेश में मौसम यूं ही करवट बदलता रहेगा. खासतौर पर 4 मई को तेज आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अप्रैल में किस जिला में कितनी बारिश

हिमाचल में अप्रैल महीने में 66.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 4 फीसदी अधिक दर्ज की गई है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 64 मिलीमीटर का है. वहीं अप्रैल महीने में बिलासपुर में 77.4 मिलीमीटर बारिश हुई. ये आंकड़ा सामान्य से 196 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 87.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 5 फीसदी कम है. हमीरपुर जिला में 59.6 मिलीमीटर बारिश हुई. ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 86 फीसदी अधिक रहा. कांगड़ा जिला में भी 72 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 56 फीसदी अधिक रही.

वहीं, किन्नौर जिला में भी 40.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 47 फीसदी कम रहा. कुल्लू जिला में 72.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई. इसी तरह से लाहौल स्पीति में 47.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. यह सामान्य से 36 फीसदी कम रही. मंडी जिला में 86.6 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 76 फीसदी अधिक है.

शिमला जिला में 94.6 मिलीमीटर बारिश हुईं जो सामान्य से 76 फीसदी अधिक है. सिरमौर जिला में 59.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 89 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सोलन जिला में 87.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 164 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 42.4 मिलीमीटर बारिश हुई. ये बारिश सामान्य से 68 फीसदी अधिक दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, जानें कब से है बारिश-ओलावृष्टि की संभावना

TAGGED:

RAINFALL APRIL HIMACHAL
HIMACHAL WEATHER
HIMACHAL APRIL WEATHER
RAIN IN HIMACHAL
HIMACHAL APRIL RAIN DATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.