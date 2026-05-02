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अप्रैल के महीने में हिमाचल में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड, 125 सालों में 47वां हैरान करने वाला आंकड़ा

शिमला: हिमाचल में इस बार अप्रैल का महीना मौसम के बदलते मिज़ाज की अनबूझी पहेली बनकर बीता है. कभी तपती धूप, सूखे दिन तो कभी अचानक घिरते काले बादल और फिर झमाझम बारिश ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया. अप्रैल माह में शुष्क मौसम के साथ कई इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिली. ये पैटर्न अप्रैल माह के विपरीत था. इस बार बारिश ने सामान्य आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया. पूरे महीने में 66.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 4 फीसदी अधिक है.

आंकड़ों के लिहाज़ से यह पिछले 125 वर्षों में 47वां ऐसा अवसर है, जब अप्रैल में इतनी अधिक बारिश देखने को मिली है. इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो साल 1901 के बाद अप्रैल महीने में सबसे अधिक बारिश 1908 में 181.7 मिलीमीटर दर्ज हुई थी. हालांकि इस बार उस रिकॉर्ड तक तो बारिश नहीं पहुंच पाई, लेकिन मौजूदा हालात ने ये जरूर साफ कर दिया है कि मौसम अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा. वहीं मौसम विभाग के संकेत भी आने वाले दिनों के लिए राहत भरे नहीं हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मई तक प्रदेश में मौसम यूं ही करवट बदलता रहेगा. खासतौर पर 4 मई को तेज आंधी-तूफान के साथ ओलावृष्टि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अप्रैल में किस जिला में कितनी बारिश

हिमाचल में अप्रैल महीने में 66.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 4 फीसदी अधिक दर्ज की गई है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 64 मिलीमीटर का है. वहीं अप्रैल महीने में बिलासपुर में 77.4 मिलीमीटर बारिश हुई. ये आंकड़ा सामान्य से 196 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 87.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 5 फीसदी कम है. हमीरपुर जिला में 59.6 मिलीमीटर बारिश हुई. ये बारिश का आंकड़ा सामान्य से 86 फीसदी अधिक रहा. कांगड़ा जिला में भी 72 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 56 फीसदी अधिक रही.