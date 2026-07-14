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हिमाचल में अब हर बोरी पर रहेगी नजर, MIS खरीद में CCTV की एंट्री, बागवानों के लिए नई लिमिट भी तय

वहीं, सरकार पहली बार एमआईएस खरीद प्रक्रिया में अधिकारियों की प्रत्यक्ष भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही है. इससे गुणवत्ता की जांच, खरीद प्रक्रिया की निगरानी और रिकॉर्ड के सत्यापन में अधिक पारदर्शिता आएगी. प्रदेश में हर वर्ष एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब के एवज में बागवानों को औसतन करीब 60 करोड़ का भुगतान किया जाता है. नई व्यवस्था लागू होने से वास्तविक बागवानों को अधिक लाभ मिलेगा और एमआईएस व्यवस्था पर उनका विश्वास भी मजबूत होगा.

सरकार डिजिटल व्यवस्था को भी लागू करने जा रही है. एचपीएमसी द्वारा तैयार विशेष ऑनलाइन पोर्टल पर हर बागवान से खरीदी गई सेब की मात्रा का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा. बागवानी विभाग के अधिकारी इसका सत्यापन और अनुमोदन करेंगे, जिसके बाद भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से बागवानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा. इससे भुगतान प्रक्रिया तेज होने के साथ-साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी. इसके साथ ही सेब उत्पादक क्षेत्रों में 20 किलोमीटर के दायरे में ही खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे. उत्पादन वाले क्षेत्रों के आधार पर खरीद केंद्र खोले जाने से संख्या पहले की तुलना में कम हो सकती है.

प्रदेश में पहली बार एमआईएस के तहत स्थापित होने वाले कलेक्शन सेंटरों में CCTV कैमरों की निगरानी में सेब खरीदा जाएगा. वहीं, छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई नीति में एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने की सीमा तय की गई है. इसके लिए बागवानों को जमाबंदी अथवा एग्रीस्टेक फार्मर आईडी प्रस्तुत करनी होगी.

हिमाचल में मंडी मध्यस्थ योजना (MIS) के तहत आकार में छोटे और सी-ग्रेड सेब की खरीद में पारदर्शिता का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. प्रदेश में एमआईएस के तहत होने वाली सी-ग्रेड सेब खरीद को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है. नई नीति को 20 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष रखा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद इस सीजन से सेब खरीद की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी.

शिमला: हिमाचल की अर्थव्यवस्था की धुरी माने जाने वाले सेब कारोबार में अब हर बोरी का हिसाब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगा और हर खरीद पर कैमरों की नजर रहेगी. वर्षों से मंडी मध्यस्थ योजना (MIS) के तहत सी-ग्रेड और छोटे आकार के सेब की खरीद को लेकर उठते रहे सवालों, फर्जीवाड़े की आशंकाओं और पारदर्शिता की मांग के बीच प्रदेश सरकार अब ऐसी नई व्यवस्था लागू करने जा रही है.

पिछले साल 245 कलेक्शन सेंटरों में खरीद

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होते ही बागवानों की सबसे बड़ी उम्मीद मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) पर टिक जाती है. बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलने पर यही योजना छोटे आकार और सी-ग्रेड सेब का सहारा बनती है. इस योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार प्रदेश भर में कितने कलेक्शन सेंटर खोलती है, ताकि दूर-दराज के बागवानों को अपनी फसल बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े. यही कारण है कि हर साल HPMC और HIMFED की ओर से बागवानी क्षेत्रों में कलेक्शन सेंटरों का जाल बिछाया जाता है.

पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कलेक्शन सेंटरों की संख्या में लगातार बदलाव देखने को मिला है. वर्ष 2023 में प्रदेशभर में 310 कलेक्शन सेंटर खोले गए थे, जिनमें HPMC के 207 और HIMFED के 103 केंद्र शामिल थे. इसके बाद वर्ष 2024 में इनकी संख्या घटकर 175 रह गई, जिनमें HPMC ने 65 और HIMFED ने 110 कलेक्शन सेंटर संचालित किए. वहीं, वर्ष 2025 में व्यवस्था फिर बदली और प्रदेशभर में 245 कलेक्शन सेंटर खोले गए, जिनका संचालन HPMC ने किया था. आंकड़े बताते हैं कि सरकार हर साल सेब उत्पादन, बागवानी क्षेत्रों की जरूरत और खरीद व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्शन सेंटरों की संख्या तय करती है.

22 साल में MIS खरीद का उतार-चढ़ाव

हिमाचल के सेब बागवानों के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) केवल एक सरकारी खरीद व्यवस्था नहीं, मुश्किल समय में आय का भरोसेमंद सहारा रही है. जब बाजार में छोटे आकार और सी-ग्रेड सेबों को उचित दाम नहीं मिलते, तब यही योजना बागवानों को राहत देती है. हालांकि, पिछले 22 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि MIS के तहत होने वाली खरीद कभी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची तो कभी बेहद निचले स्तर पर सिमट गई. मौसम, उत्पादन और बाजार की परिस्थितियों के साथ यह खरीद लगातार घटती-बढ़ती रही है.

दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2025-26 में योजना के तहत 98,268 मीट्रिक टन सेब खरीदकर हाल के वर्षों का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2009-10 में यह खरीद महज 912 मीट्रिक टन रही थी. वर्ष 2004-05 MIS के तहत 44,837 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई थी. इसी तरह से वर्ष 2005-06 में 22,616 मीट्रिक टन, वर्ष 2006-07 में 9,569, वर्ष 2007-08 में 29,427, वर्ष 2008-09 में 45,741, वर्ष 2009-10 में 912, वर्ष 2010-11 में 1,11,154, वर्ष 2011-12 में 5664, वर्ष 2012-13 में 11,822, वर्ष 2013-14 में 34,229, वर्ष 2014-15 में 13,415, वर्ष 2015-16 में 36,033 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई थी.

वहीं, वर्ष 2016-17 में 16,088, वर्ष 2017-18 में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 30,657 मीट्रिक टन सेब की खरीद हुई थी. इसी तरह से वर्ष 2018-19 में 27,249, वर्ष 2019-20 में 61,117, वर्ष 2020-21 में 37.875, वर्ष 2021-22 में 73,258, वर्ष 2022-23 में 86,142, वर्ष 2023-24 में 52,915, वर्ष 2024-25 में 37,601 और वर्ष 2025-26 में MIS के अंतर्गत 98268 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई थी.

बागवानी सचिव सी. पालरासू के अनुसार, MIS खरीद में प्रस्तावित बदलावों को 20 जुलाई को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा. यदि कैबिनेट से हरी झंडी मिलती है, तो इस सीजन में ही सेब खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू हो सकती है.

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