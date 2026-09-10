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हिमाचल में इस साल कम रहा सेब सीजन, फिर भी बागवानों के खिले चेहरे

हिमाचल में अब अंतिम चरण में सेब सीजन, कुल्लू में अब तक 13 लाख से ज्यादा सेब पेटियां का हुआ उत्पादन.

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कुल्लू में सेब उत्पादन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:29 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अब सेब का सीजन समाप्ति की ओर है. ऐसे में आगामी 20 दिनों तक सेब की फसल विभिन्न मंडियों तक आती रहेगी. इस साल मौसम सेब की फसल के लिए अनुकूल न होने के चलते सेब का उत्पादन कम हुआ है. पहले समय पर बर्फबारी न होने के कारण सेब की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि ने भी सेब के बागानों को खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसका सीधा असर सेब उत्पादन पर पड़ा है.

38 लाख सेब की पेटियों का था लक्ष्य

अगर बात करें कुल्लू जिले की तो यहां पर बागवानी विभाग द्वारा इस साल 38 लाख सेब की पेटियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक जिला कुल्लू की विभिन्न मंडियों में 9 लाख से ज्यादा सेब की पेटियां पहुंची है. जबकि कुछ बागवानों द्वारा 3 लाख से ज्यादा सेब की पेटियां अपने स्तर पर बाहरी राज्यों की मंडियों में भेजी गई हैं. कुल्लू जिले में अभी तक 13 लाख 73 हजार 398 सेब की पेटियों का उत्पादन हुआ है. ऐसे में आगामी 15 दिनों के अंदर यह सीजन मात्र 20 लाख सेब की पेटियों तक ही सिमट सकता है.

मंडियों में पहुंची 9 लाख से ज्यादा सेब पेटियां

एपीएमसी कुल्लू से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले की 9 सब्जी मंडियों में अब तक कुल 9 लाख 94 हजार 450 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा मार्केट यार्ड के बाहर से भी बड़ी मात्रा में सेब का कारोबार हुआ है. अब तक 3 लाख 78 हजार 948 सेब की पेटियां मार्केट यार्ड के बाहर से बाजार में पहुंची हैं. इसमें 10 किलो पैकिंग की 1,24,452 पेटियां और 20 किलोग्राम की पैकिंग में 2,54,496 पेटियां शामिल हैं, जो सब्जी मंडी और सीधे बाजार तक पहुंची है.

"इस बार अप्रैल व मई माह तक मौसम सेब के लिए अनुकूल नहीं रहा. ऐसे में इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि जिला कुल्लू में 38 लाख सेब की पेटियों का ही उत्पादन होगा, लेकिन इस साल शायद यह आंकड़ा 20 लाख तक सिमट सकता है." - राज कुमार, उपनिदेशक, बागवानी विभाग कुल्लू

कुल्लू में सेब उत्पादन
सालसेब पेटियां (लाख में)
2020 45
202155
202272
2023 51
202440
202561
2026 20 (अनुमानित)

ओलावृष्टि से सेब की फसल प्रभावित

वहीं, इस साल सेब की फसल पर ओलावृष्टि ने भी कहर बरपाया था. जिला कुल्लू में लगभग 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब का उत्पादन किया जाता है और इस सेब के कारोबार में घाटी में करीब 80 हजार परिवार जुड़े हैं. जिन बागवानों की 500 पेटियां होती थीं, उनकी इस बार मुश्किल से 20 से 50 पेटियां हो रही हैं. सेब जिला कुल्लू के लोगों की आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन खराब मौसम से बागवानों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर रहा है. जिला कुल्लू में साल 2020 से सेब की फसल लगातार कम होती जा रही है.

सेब के साइज के हिसाब से मिले दाम

जिला कुल्लू में सेब सीजन की अगर बात करें तो यहां पर कम उत्पादन के बावजूद भी बागवानों को फसल के अच्छे दाम मिले हैं. जिला कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडी में छोटे आकार के सेब की फसल को 60 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो, मध्यम आकार के सेब की फसल को 80 से 100 रुपए प्रति किलो और बड़े आकार के सब की फसल को 120 से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले हैं. जिससे घाटी के बागवान खुश हैं.

"अबकी बार सेब की फसल काफी कम है. आने वाले दो सप्ताह के अंदर जिला कुल्लू में सेब का सीजन समाप्त हो सकता है, लेकिन फसल कम होने के बावजूद भी बागवानों को अच्छे दाम मिले हैं." - अरविंद ठाकुर, बागवान

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