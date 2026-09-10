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हिमाचल में इस साल कम रहा सेब सीजन, फिर भी बागवानों के खिले चेहरे

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अब सेब का सीजन समाप्ति की ओर है. ऐसे में आगामी 20 दिनों तक सेब की फसल विभिन्न मंडियों तक आती रहेगी. इस साल मौसम सेब की फसल के लिए अनुकूल न होने के चलते सेब का उत्पादन कम हुआ है. पहले समय पर बर्फबारी न होने के कारण सेब की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. फिर भारी बारिश और ओलावृष्टि ने भी सेब के बागानों को खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसका सीधा असर सेब उत्पादन पर पड़ा है.

38 लाख सेब की पेटियों का था लक्ष्य

अगर बात करें कुल्लू जिले की तो यहां पर बागवानी विभाग द्वारा इस साल 38 लाख सेब की पेटियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक जिला कुल्लू की विभिन्न मंडियों में 9 लाख से ज्यादा सेब की पेटियां पहुंची है. जबकि कुछ बागवानों द्वारा 3 लाख से ज्यादा सेब की पेटियां अपने स्तर पर बाहरी राज्यों की मंडियों में भेजी गई हैं. कुल्लू जिले में अभी तक 13 लाख 73 हजार 398 सेब की पेटियों का उत्पादन हुआ है. ऐसे में आगामी 15 दिनों के अंदर यह सीजन मात्र 20 लाख सेब की पेटियों तक ही सिमट सकता है.

मंडियों में पहुंची 9 लाख से ज्यादा सेब पेटियां

एपीएमसी कुल्लू से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले की 9 सब्जी मंडियों में अब तक कुल 9 लाख 94 हजार 450 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा मार्केट यार्ड के बाहर से भी बड़ी मात्रा में सेब का कारोबार हुआ है. अब तक 3 लाख 78 हजार 948 सेब की पेटियां मार्केट यार्ड के बाहर से बाजार में पहुंची हैं. इसमें 10 किलो पैकिंग की 1,24,452 पेटियां और 20 किलोग्राम की पैकिंग में 2,54,496 पेटियां शामिल हैं, जो सब्जी मंडी और सीधे बाजार तक पहुंची है.