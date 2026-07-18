सब्जी मंडियों में पहुंचने लगा रेड गाला सेब, शुरुआती दौर में मिल रहा बंपर रेट
कुल्लू में सेब का सीजन शुरू हो चुका है. भुंतर सब्जी मंडी में सेब की अर्ली वैरायटी 'रेड गाला' और 'टाइडमेन' ने दस्तक दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:31 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में अब सेब का सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में अब विभिन्न सब्जी मंडी में सब की अर्ली वैरायटी रेड गाला, टाइडमेन ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है. शुरुआती दौर में रेड गाला और टाइडमेन को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के व्यापारी भी इसकी खरीद कर रहे हैं. ऐसे में शुरुआती दौर में अच्छे दाम मिलने से बागवान भी काफी खुश हैं. आने वाले दिनों में सब्जी मंडी में सेब की अन्य वैरायटी भी आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरुआती दौर में मिल रहे दाम से बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं.
जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी की बात करें तो यहां पर अर्ली वैरायटी के सेब को 200 से लेकर 250 रूपये प्रति किलो तक दाम मिल रहे हैं. हालांकि शुरुआती दौर में इसकी आवक मंडी में काफी कम थी, लेकिन अब काफी मात्रा में सेब मंडी में आना शुरू हो गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में इसके दाम में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन शुरुआती दौर में अच्छा दाम मिलने से बागवानों के चेहरे पर भी लाली आ गई है।.रेड गाला वैरायटी का सेब अपने रसीलेपन के लिए जाना जाता है और यह खाने में भी काफी अधिक मीठा होता है. ऐसे में बाहरी राज्यों के व्यापारी भी इस पर नजर लगाए हुए हैं और रोजाना भुंतर सब्जी मंडी से 10 टन से अधिक सेब बाहरी राज्यों की विभिन्न मंडियों की ओर ले जाया जा रहा है.
ठगी से बचने के लिए बागवानों को किया जा रहा जागरुक
जिला कुल्लू एवं लाहौर एपीएमसी के अध्यक्ष राम सिंह मियां ने बताया कि 'जिला कुल्लू की सभी सब्जी मंडी में अब सेब की फसल आनी शुरू हो गई है और बागबानों को सेब के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. यहां पर व्यापारियों, किसानों और बागबानों को एपीएमसी अच्छी सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है. इसके अलावा बागवान के साथ किसी प्रकार की ठगी ना हो इसके लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है.'
बाहरी राज्यों के व्यापारी दिखा रहे रुचि
जिला कुल्लू के भुंतर, बंजार और बंदरोल सब्जी मंडी में सेब की गुणवत्ता के आधार पर फलों को बेहतर कीमत मिल रही है. स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के खरीदार भी अच्छी गुणवत्ता वाले हिमाचली सेब की खरीद में गहरी रुचि दिखा रहे हैं. सामान्य गुणवत्ता का सेब भी संतोषजनक कीमत पर बिक रहा है, जो सभी वर्ग के बागवानों के लिए राहत की बात है.
जिला कुल्लू के बागवान प्रवीण कुमार, सुनील ठाकुर का कहना है कि 'अर्ली वैरायटी के सेब की बागवानी में मजदूरी, पैकिंग सामग्री, परिवहन, खाद और दवाइयों की लागत में लगातार वृद्धि के कारण उत्पादन खर्च में काफी इजाफा हुआ है. ऐसे में सीजन की शुरुआत में ही अच्छे दाम मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है. अगर बाजार में मांग इसी तरह बनी रही, तो इस वर्ष उत्पादन लागत निकलने के साथ-साथ बेहतर मुनाफा भी मिलने की संभावना है. ऐसे में शुरुआती दौर में मिल रहे दाम से वो काफी संतुष्ट है.'
ये भी पढ़ें: हिमाचल में मूसलाधार बारिश की संभावना, अगले तीन दिन सबसे भारी, इन जिलों में जारी किया गया अलर्ट