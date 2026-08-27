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कुल्लू में पीक पर सेब सीजन, मंडियों में पहुंची 6.88 लाख पेटियां

कुल्लू जिले में अभी 15 दिन और चलेगा सेब सीजन, सबसे ज्यादा आनी के खेगसू मंडी में पहुंची सेब पेटियां.

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कुल्लू में सेब सीजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : August 27, 2026 at 3:06 PM IST

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कुल्लू: जिला कुल्लू में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है और रोजाना विभिन्न इलाकों से सेब की हजारों पेटियां जिला कुल्लू के विभिन्न सब्जी मंडियों में पहुंच रही हैं. सेब के बागवानों को भी इन दिनों फसल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं और बाहरी राज्यों से व्यापारी भी सेब की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो वर्तमान में यहां पर 6 लाख 88 हजार से ज्यादा सेब की पेटियां विभिन्न मंडियों में पहुंच चुकी हैं. इन दिनों मौसम बागवानों के लिए अनुकूल बना हुआ है, जिससे वे सेब का तुड़ान कर मंडियों तक पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं.

बाजार में पहुंची 6,88,747 सेब पेटियां

एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया कि इस साल के सेब सीजन की अगर बात करे तो जिला कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों और अन्य राज्यों के बाजारों में 6,88,747 सेब पेटियां पहुंच चुकी हैं. इनमें 5,14,417 पेटियां जिले की सब्जी मंडियों में पहुंची हैं, जबकि 1,74,330 पेटियां सीधे अन्य राज्यों को भेजी गई हैं. खास बात यह है कि अधिकतर बागवान स्थानीय मंडियों में ही सेब बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं.

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कुल्लू की सब्जी मंडियों में पहुंच रहा सेब (ETV Bharat)

खेगसू मंडी में पहुंचा सबसे ज्यादा सेब

वहीं, जिला कुल्लू में सबसे ज्यादा सेब आनी की खेगसू सब्जी मंडी में पहुंचा है. यहां अब तक 1,71,810 पेटियां पहुंच चुकी हैं. इसके साथ ही खेगसू मंडी जिले में सेब आवक के मामले में पहले स्थान पर है. वहीं, बंदरोल सब्जी मंडी 1,58,795 पेटियों की आवक के साथ दूसरे और पतलीकूहल सब्जी मंडी 1,11,960 पेटियों के साथ तीसरे स्थान पर है. जिला कुल्लू की चौरीबिहाल सब्जी मंडी में सबसे कम 1,223 सेब पेटियां पहुंची हैं.

"जिला कुल्लू की सब्जी मंडियों में बागवान सेब लेकर पहुंच रहे हैं और एपीएमसी उनके लिए सुविधाएं जुटाने का काम कर रहा है. बागवानों का भरोसा भी जिले की स्थानीय सब्जी मंडियों पर बढ़ रहा है. अभी जिला कुल्लू में सेब सीजन चल हुआ है. उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सेब की पेटियां विभिन्न सब्जी मंडियों में पहुंचेंगी." - दीक्षित जरियाल, सचिव, एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति

कुल्लू सब्जी मंडी में सेब की आवक

सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया कि कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडी में सेब पहुंच रहा है. अब तक भुंतर सब्जी मंडी में 47690 सेब पेटियां, बंजार सब्जी मंडी में 7979 सेब पेटियां, खेगसू सब्जी मंडी में 171810 सेब पेटियां, बंदरोल सब्जी मंडी में 158795 सेब पेटियां, पतलीकूहल सब्जी मंडी में 111960 सेब पेटियां और चौरीबिहाल सब्जी मंडी में 1223 पेटियां सेब पहुंचा है.

कुल्लू सब्जी मंडी में सेब की आवक
सब्जी मंडीसेब पेटियां
भुंतर47,690
बंजार7,979
खेगसू1,71,810
बंदरोल1,58,795
पतलीकूहल1,11,960
चौरीबिहाल1,223

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Last Updated : August 27, 2026 at 3:06 PM IST

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