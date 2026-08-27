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कुल्लू में पीक पर सेब सीजन, मंडियों में पहुंची 6.88 लाख पेटियां

कुल्लू: जिला कुल्लू में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है और रोजाना विभिन्न इलाकों से सेब की हजारों पेटियां जिला कुल्लू के विभिन्न सब्जी मंडियों में पहुंच रही हैं. सेब के बागवानों को भी इन दिनों फसल के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं और बाहरी राज्यों से व्यापारी भी सेब की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो वर्तमान में यहां पर 6 लाख 88 हजार से ज्यादा सेब की पेटियां विभिन्न मंडियों में पहुंच चुकी हैं. इन दिनों मौसम बागवानों के लिए अनुकूल बना हुआ है, जिससे वे सेब का तुड़ान कर मंडियों तक पहुंचाने का काम तेजी से कर रहे हैं.

बाजार में पहुंची 6,88,747 सेब पेटियां

एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति के सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया कि इस साल के सेब सीजन की अगर बात करे तो जिला कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों और अन्य राज्यों के बाजारों में 6,88,747 सेब पेटियां पहुंच चुकी हैं. इनमें 5,14,417 पेटियां जिले की सब्जी मंडियों में पहुंची हैं, जबकि 1,74,330 पेटियां सीधे अन्य राज्यों को भेजी गई हैं. खास बात यह है कि अधिकतर बागवान स्थानीय मंडियों में ही सेब बेचने को प्राथमिकता दे रहे हैं.