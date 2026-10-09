ETV Bharat / state

फीका रहा एप्पल सीजन, 1.23 करोड़ पेटियां पहुंची बाज़ार, MIS के तहत सेब खरीद का दाम बढ़ाने की तैयारी

MIS के तहत इस साल करीब 13 हजार मीट्रिक टन की खरीद ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब आखिरी दौर में पहुंच गया है. इस बार मौसम का साथ नहीं मिलने के कारण सेब की फसल कम हुई और करीब 1 करोड़ 23 लाख पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाईं. बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि इसका कारण रहे हैं. पहले से ही इस साल सेब उत्पादन कम रहने का अनुमान था. ये जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी.

वहीं, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीद और भुगतान को लेकर भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछली भाजपा सरकार से 114 करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली थी, जिसे चुकाया गया है. इसके अलावा 262 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान एमआईएस के तहत किया गया है. MIS के तहत खरीद प्रक्रिया में बदलाव के साथ पारदर्शिता लाने के लिए ऐप भी शुरू किया गया है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा MIS के मुद्दे पर भ्रम फैला रही है. सरकार MIS के तहत इस साल करीब 13 हजार मीट्रिक टन की खरीद कर पाई, जबकि बीते वर्ष 79 हज़ार मैट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की गई थी.