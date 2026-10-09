फीका रहा एप्पल सीजन, 1.23 करोड़ पेटियां पहुंची बाज़ार, MIS के तहत सेब खरीद का दाम बढ़ाने की तैयारी

फीका रहा एप्पल सीजन, 1.23 करोड़ पेटियां पहुंची बाज़ार, MIS के तहत सेब खरीद का दाम बढ़ाने की तैयारी
हिमाचल में करीब 1.23 करोड़ सेब पेटियों की ही पैदावार हुई. इसका सबसे बड़ा कारण मौसम रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब आखिरी दौर में पहुंच गया है. इस बार मौसम का साथ नहीं मिलने के कारण सेब की फसल कम हुई और करीब 1 करोड़ 23 लाख पेटियां ही बाजार तक पहुंच पाईं. बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि इसका कारण रहे हैं. पहले से ही इस साल सेब उत्पादन कम रहने का अनुमान था. ये जानकारी बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी.
वहीं, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत खरीद और भुगतान को लेकर भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. जगत सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछली भाजपा सरकार से 114 करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली थी, जिसे चुकाया गया है. इसके अलावा 262 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान एमआईएस के तहत किया गया है. MIS के तहत खरीद प्रक्रिया में बदलाव के साथ पारदर्शिता लाने के लिए ऐप भी शुरू किया गया है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा MIS के मुद्दे पर भ्रम फैला रही है. सरकार MIS के तहत इस साल करीब 13 हजार मीट्रिक टन की खरीद कर पाई, जबकि बीते वर्ष 79 हज़ार मैट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट की गई थी.
MIS की खरीद प्रक्रिया में बदलाव
मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि MIS के तहत खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऐप की शुरुआत की गई है. इसके माध्यम से खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है. 30 बोरियों से कम सेब के लिए 11,285 बागवानों को MIS के तहत भुगतान किया गया है. वहीं, 2,827 ऐसे बागवानों की संख्या है जिनसे 100 से कम बोरियों की प्रोक्योरमेंट की गई. इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा बोरियों वाले बागवानों की संख्या 2,000 है. जगत सिंह नेगी ने कहा लगभग 5,000 बागवानों ने अब तक अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं.
MIS की दर 13 रुपये करने की तैयारी
MIS तहत वर्ष 2023 में खरीद दर बढ़ाकर 12 रुपये की गई थी. अब इसे बढ़ाकर 13 रुपये करने का प्रस्ताव है. हालांकि, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. सरकार की मंजूरी के बाद ही नई दर लागू होने का रास्ता साफ होगा.
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