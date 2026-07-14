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हिमाचल में सेब सीजन शुरू, इस दिन से खुलेगा एप्पल कंट्रोल रूम, हर गाड़ी पर रहेगी CCTV की नजर

सेब सीजन-2026 के सफल एवं सुचारू संचालन को लेकर प्रशासन ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में सेब परिवहन, यातायात प्रबंधन, मालभाड़ा निर्धारण, नियंत्रण कक्षों की स्थापना, श्रमिकों की उपलब्धता, पैकेजिंग सामग्री और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि फागू में चलने वाला सेब नियंत्रण कक्ष हर साल 15 जुलाई से खुल जाता है. सेब सीजन के अंत तक यहां पर सेब से जुड़ा हर एक डाटा रखा जाता है.

ठियोग: हिमाचल प्रदेश में सेब आर्थिकी का मुख्य साधन है. प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है. ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने सेब से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करने, सेब को मंडियों तक पहुंचाने, सेब के उत्पादन और बिक्री को लेकर हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कई जगहों पर सेब नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, ताकि सेब से जुड़ी हर जानकारी का ब्यौरा रखा जा सके.

नियंत्रण कक्ष में स्पेशल कर्मचारियों की तैनाती

डीसी शिमला ने बताया कि फागू स्थित नियंत्रण कक्ष में प्रशासन की तरफ स्पेशल कर्मचारियों की तैनाती की जाती है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, बागवानी और कृषि विभाग के कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारियों की भी तैनाती की जाती है, जिससे सेब का डाटा सुरक्षित रखा जा सके. इस नियंत्रण कक्ष में प्रदेशभर में कितना सेब हुआ और कितना प्रदेश की मंडियों में या बाहर की मंडियों में बिकने को गया, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाता है. साथ ही पिकअप, ट्रक, ट्राला का भी अलग-अलग ब्यौरा तैयार किया जाता है कि किस गाड़ी में कितना सेब गया और बाहरी राज्यों से कितनी गाड़ियां प्रदेश में आई हैं.

15 जुलाई से शुरू होगा सेब नियंत्रण कक्ष (ETV Bharat)

"शिमला जिले में साल 2026-27 के दौरान करीब 2,30,989.984 मीट्रिक टन सेब उत्पादन का अनुमान है, जबकि साल 2025-26 में 4,40,684 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया गया था." - अनुपम कश्यप, डीसी शिमला

एसडीएम को डीसी शिमला ने दिए ये निर्देश

वहीं, इसे लेकर डीसी शिमला ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में सेब उत्पादकों, ट्रक ऑपरेटरों एवं पिकअप यूनियनों के साथ बैठक कर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की जरूरत का आकलन करने को भी कहा है. अगर किसी जिले या राज्य से बाहर से ट्रकों की जरूरत होगी को इसकी सूचना डीसी शिमला को भेजी जाएगी. जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन बाहरी जिलों/राज्यों से ट्रकों की व्यवस्था करेगा.

'सेब तुड़ाई एवं ढुलाई श्रमिकों की उपलब्धता'

वहीं, जिले में सेब तुड़ाई एवं ढुलाई के लिए पर्याप्त श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की सेब सीजन के दौरान बागवानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परिवहन एवं विपणन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. डीसी शिमला ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सेब सीजन-2026 को सफल बनाने और बागवानों को निर्बाध परिवहन एवं विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.