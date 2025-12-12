ETV Bharat / state

क्या होते हैं रूटस्टॉक ? खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी कहा जाता है. यहां सेब, आड़ू, बादाम, प्लम, नाशपाती, खुमानी और अखरोट समेत कई तरह के फलों का उत्पादन होता है. बागवान जानते हैं कि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे पौधों या रूटस्टॉक से होती है. ऐसे में अगर आप एक बागवान हैं या रूटस्टॉक खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे जुड़ी जरूरी बातें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है.

रूटस्टॉक आखिर होता क्या है?

रूटस्टॉक असल में किसी भी फलदार पेड़ का जड़ वाला हिस्सा होता है, जबकि ऊपर लगाया जाने वाला भाग 'कलम' कहलाता है. जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब एक नया पौधा तैयार होता है. रूटस्टॉक ही तय करता है कि पेड़ कितना बड़ा होगा, कितनी ठंड सह पाएगा, बीमारियों से कितना बचेगा, मिट्टी और ऊंचाई में खुद को कैसे ढालेगा और कितनी जल्दी फल देना शुरू करेगा. यह शब्द ज्यादातर सेब के लिए इस्तेमाल होता है. इसी वजह से रूटस्टॉक की अच्छी क्वालिटी, बागवानों की कमाई और फसल दोनों पर सीधा असर डालती है.

सरकार बागवानों को क्यों उपलब्ध करवाती है रूटस्टॉक?

बागवानों को रोग-मुक्त और उच्च क्वालिटी के पौधे मिलें

सेब के पेड़ जल्दी फल देना शुरू करें

उत्पादन बढ़े व जोखिम कम हो

राज्य में सेब बागानों की उन्नत तकनीक बढ़े

बता दें कि विभाग हर साल बागवानों की मांग, नर्सरी उत्पादन क्षमता, पिछले साल की बिक्री और क्षेत्रवार जरूरत के आधार पर पौधों की संख्या तय करता है.

इस साल कितने रूटस्टॉक उपलब्ध करवाएगी सरकार

जिला कुल्लू, मंडी और लाहौल घाटी के बागवानों को इस महीने उद्यान फल विकास परियोजना बजौरा के तहत 56,000 सेब रूटस्टॉक (पौधे) वितरित किए जाएंगे. उद्यान विभाग के अनुसार, ये पौधे केवल विभाग की सरकारी नर्सरियों से ही से ही मिलेंगे. 8 दिसंबर से पौधों का वितरण शुरू कर दिया गया है. बागवान मुख्य वितरण केंद्र बजौरा (कुल्लू) से सेब के रूटस्टॉक और अन्य फलों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों की विभागीय नर्सरियों से भी पौधे लिए जा सकते हैं. विभाग का कहना है कि सिर्फ सरकारी नर्सरी से लिए गए पौधों पर ही गारंटी मिलती है और इनकी क्वालिटी भी पूरी तरह सुनिश्चित रहती है.

उद्यान विभाग के विषय वाद विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट) डॉ. रोशन आनंद ने कहा, "बागवानों की डिमांड के अनुसार इस साल 56 हजार पौधे वितरित किए जा रहे हैं. साथ ही पौधों की देखभाल की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि बागवानों को बीमारी या किसी अन्य दिक्कत का सामना न करना पड़े."

कौन-कौन से पौधे दिए जाएंगे