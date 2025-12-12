क्या होते हैं रूटस्टॉक ? खरीदने की सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें
अगर आप बागवान हैं या बागवानी का शौक रखते हैं और रूटस्टॉक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना जरूरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 4:49 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश को फलों की टोकरी कहा जाता है. यहां सेब, आड़ू, बादाम, प्लम, नाशपाती, खुमानी और अखरोट समेत कई तरह के फलों का उत्पादन होता है. बागवान जानते हैं कि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे पौधों या रूटस्टॉक से होती है. ऐसे में अगर आप एक बागवान हैं या रूटस्टॉक खरीदने की सोच रहे हैं, तो इससे जुड़ी जरूरी बातें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है.
रूटस्टॉक आखिर होता क्या है?
रूटस्टॉक असल में किसी भी फलदार पेड़ का जड़ वाला हिस्सा होता है, जबकि ऊपर लगाया जाने वाला भाग 'कलम' कहलाता है. जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, तब एक नया पौधा तैयार होता है. रूटस्टॉक ही तय करता है कि पेड़ कितना बड़ा होगा, कितनी ठंड सह पाएगा, बीमारियों से कितना बचेगा, मिट्टी और ऊंचाई में खुद को कैसे ढालेगा और कितनी जल्दी फल देना शुरू करेगा. यह शब्द ज्यादातर सेब के लिए इस्तेमाल होता है. इसी वजह से रूटस्टॉक की अच्छी क्वालिटी, बागवानों की कमाई और फसल दोनों पर सीधा असर डालती है.
सरकार बागवानों को क्यों उपलब्ध करवाती है रूटस्टॉक?
- बागवानों को रोग-मुक्त और उच्च क्वालिटी के पौधे मिलें
- सेब के पेड़ जल्दी फल देना शुरू करें
- उत्पादन बढ़े व जोखिम कम हो
- राज्य में सेब बागानों की उन्नत तकनीक बढ़े
बता दें कि विभाग हर साल बागवानों की मांग, नर्सरी उत्पादन क्षमता, पिछले साल की बिक्री और क्षेत्रवार जरूरत के आधार पर पौधों की संख्या तय करता है.
इस साल कितने रूटस्टॉक उपलब्ध करवाएगी सरकार
जिला कुल्लू, मंडी और लाहौल घाटी के बागवानों को इस महीने उद्यान फल विकास परियोजना बजौरा के तहत 56,000 सेब रूटस्टॉक (पौधे) वितरित किए जाएंगे. उद्यान विभाग के अनुसार, ये पौधे केवल विभाग की सरकारी नर्सरियों से ही से ही मिलेंगे. 8 दिसंबर से पौधों का वितरण शुरू कर दिया गया है. बागवान मुख्य वितरण केंद्र बजौरा (कुल्लू) से सेब के रूटस्टॉक और अन्य फलों के पौधे प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिलों की विभागीय नर्सरियों से भी पौधे लिए जा सकते हैं. विभाग का कहना है कि सिर्फ सरकारी नर्सरी से लिए गए पौधों पर ही गारंटी मिलती है और इनकी क्वालिटी भी पूरी तरह सुनिश्चित रहती है.
उद्यान विभाग के विषय वाद विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट) डॉ. रोशन आनंद ने कहा, "बागवानों की डिमांड के अनुसार इस साल 56 हजार पौधे वितरित किए जा रहे हैं. साथ ही पौधों की देखभाल की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, ताकि बागवानों को बीमारी या किसी अन्य दिक्कत का सामना न करना पड़े."
कौन-कौन से पौधे दिए जाएंगे
- सेब के क्लोनल रूटस्टॉक: 23,305
- सेब के रूटस्टॉक सीडलिंग: 41,276
- जापानी फल (पर्सिमन): 12,276
- साथ ही आड़ू, बादाम, प्लम, नाशपाती, खुमानी, अखरोट, कीवी के पौधे भी शामिल हैं.
ये सभी पौधे विभागीय नर्सरियों में तैयार किए गए हैं और विभाग इनकी गारंटी देता है. बीमारी-मुक्त होने के कारण बागवान इन पौधों को प्राथमिकता देते हैं.
सेब के पौधों की कीमत
यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा के अनुसार इस साल प्रदेशभर के बागवानों को उन्नत किस्म के पौधे नई दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- ए-ग्रेड: 200 रुपये (प्रति पौधा)
- बी-ग्रेड: 150 रुपये (प्रति पौधा)
- सी-ग्रेड: 100 रुपये (प्रति पौधा)
स्पर रूटस्टॉक से तैयार उन्नत सेब के पौधे
- ए-ग्रेड: 500 रुपये (प्रति पौधा)
- बी-ग्रेड: 400 रुपये (प्रति पौधा)
- सी-ग्रेड: 300 रुपये (प्रति पौधा)
अन्य फलों के पौधों की दरें
|फल का नाम
|ए-ग्रेड (रुपये)
|बी-ग्रेड (रुपये)
|सी-ग्रेड (रुपये)
|नाशपाती
|150
|125
|100
|प्लम
|150
|125
|100
|खुमानी (आड़ू)
|150
|125
|100
|चेरी
|300
|250
|200
|कीवी
|250
|200
|150
|अखरोट
|400
|350
|300
|जापानी फल
|250
|-
|-
क्या अवैध बिक्री भी होती है?
उद्यान विभाग के अनुसार निजी नर्सरियों में अनटैग्ड या बाहरी राज्यों से आए पौधों की बिक्री हो जाती है, जो बाद में बीमारी या खराब पैदावार का कारण बनते हैं. इसी वजह से विभाग बागवानों को केवल प्रमाणित नर्सरियों से खरीद की सलाह देता है.
बागवान खरीदते समय क्या ध्यान रखें
- केवल विभागीय/प्रमाणित नर्सरी से पौधा लें
- पौधे पर टैग, रिकार्ड, प्रजाति का नाम जरूर देखें
- जड़ें स्वस्थ हों, सड़न न हो
- ठंडे/ऊंचाई वाले इलाकों के लिए हार्डी रूटस्टॉक चुनें
- हाई डेंसिटी बाग लगाने वालों के लिए छोटे रूटस्टॉक
- खरीद के समय बिल और प्रमाणपत्र जरूर लें
पौधों को क्वारंटाइन करना जरूरी
दिसंबर में बागवान नए पौधे लगाने के लिए खेतों में गड्ढे तैयार करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पौधे खरीदने के बाद उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है, ताकि उनमें किसी तरह की बीमारी न लगे. बागवान इसे आम भाषा में पौधों को 'क्वारंटाइन करना' कहते हैं. इसके लिए किसान खेत में एक अलग जगह पर गड्ढा बनाकर पौधों को कुछ समय के लिए मिट्टी में दबाकर रखते हैं. जब पौधे लगाने का सही समय आता है, तब इन्हें निकालकर बगीचे में रोप दिया जाता है.
कुल्लू के बागवान रेवत राम ठाकुर, नवीन शर्मा और हरीश ने कहा कि वे अपनी जरूरत के अनुसार सेब पौधे खरीदकर बगीचे तैयार करेंगे. उन्होंने बताया कि कुल्लू जिले की नर्सरियों में हर साल हजारों पौधे बनते हैं, जिन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड तक भेजा जाता है.
