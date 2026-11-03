हिमाचल में इस बार गिरा सेब उत्पादन, दस साल में पहली बार सीजन 1.50 करोड़ पेटियों से नीचे सिमटने की आशंका
हिमाचल में इस बार सेब उत्पादन डेढ़ करोड़ पेटियों से नीचे रहने के आसार हैं. मंडियों में अब तक 1.37 करोड़ पेटियां पहुंचीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:28 PM IST
शिमला: हिमाचल में सेब की फसल इस बार बागवानों के लिए कमाई के लिहाज से भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन उत्पादन के आंकड़े आने वाले समय में चिंता बढ़ाने वाले हैं. मौसम की मार और कम पैदावार का असर अब पूरे सेब सीजन के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश में सेब सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आधिकारिक तौर पर MIS के तहत 10 नवंबर को सीजन समाप्त हो जाएगा.
ऐसे में अब सीजन खत्म होने में महज 7 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन मंडियों में सेब की आमद जिस रफ्तार से चल रही है, उसे देखते हुए इस बार उत्पादन का आंकड़ा डेढ़ करोड़ पेटियों तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा है. प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की मंडियों में अब तक कुल 1,37,44,706 A ग्रेड सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. ऐसे में शेष बचे दिनों में करीब 12.55 लाख पेटियों की आमद होने पर ही आंकड़ा 1.50 करोड़ तक पहुंचेगा. मौजूदा परिस्थितियों में इस बार हिमाचल का सेब उत्पादन डेढ़ करोड़ पेटियों से नीचे सिमटने के आसार बन गए हैं. अगर ऐसा होता है तो पिछले दस वर्षों में प्रदेश का यह सबसे कम सेब उत्पादन होगा.
उत्पादन में गिरावट, रेट में उछाल
इससे पहले वर्ष 2018-19 में सबसे कम 1,84,30,150 सेब की पेटियों का उत्पादन दर्ज किया गया था. इसमें MIS के तहत खरीदे गए सेब का आंकड़ा भी शामिल है. यानी इस बार उत्पादन उस आंकड़े से भी काफी नीचे रहने की आशंका है. कम उत्पादन का सीधा असर बागवानों की कुल आमदनी पर पड़ना तय है. हालांकि, फसल कम होने के कारण इस बार मंडियों में सेब को पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर दाम मिले हैं. इससे अच्छी गुणवत्ता वाला सेब तैयार करने वाले बागवानों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन कम पेटियां होने के कारण बेहतर बाजार भाव भी उत्पादन में आई भारी गिरावट की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे. ऐसे में इस बार का सेब सीजन बागवानों के लिए विरोधाभासी तस्वीर लेकर आया है, जहां कम फसल के बीच अच्छे दाम तो मिले, लेकिन प्रदेश का कुल उत्पादन पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की आशंका है.
बागवानी विभाग के निदेशक सतीश शर्मा का कहना है कि 'अधिकारिक तौर पर MIS के तहत सेब की खरीद 10 नम्बर से बंद हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से A ग्रेड सेब मंडियों में भेजा जाता है. क्लाइमेट चेंज और सर्दियों में चिलिंग आवर्स पूरा न होने, इसके बाद बे मौसमी बारिश और ओलावृष्टि से सेब का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले में करीब 50 फीसदी कम है.'
2,18,35,350 पेटियों का लगाया गया था अनुमान
बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में इस बार कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई गई थी. इसमें सबसे अधिक उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिला से लगाई गई थी, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान था. कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमानथा. वहीं किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां, मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां, चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया था.
सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां सेब का अनुमान. वहीं लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना थी. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान था, लेकिन उत्पादन अनुमान से कम रहने के आसार है.
पिछले साल जा चुकी थी 2.74 करोड़ पेटियां
हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के आंकड़े इस बार बागवानी क्षेत्र की तस्वीर बदलते नजर आ रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले इस बार मंडियों में सेब की आमद में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सीजन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद मंडियों में सेब की पेटियों का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले आधे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल 3 नवंबर तक प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 2,74,16,977 पेटियां पहुंच चुकी थीं, जबकि इस साल इसी अवधि तक केवल 1,37,44,706 पेटियां ही मंडियों में पहुंच पाई हैं. यानी पिछले साल की तुलना में इस बार 1,36,72,271 पेटियां कम मंडियों में पहुंची हैं. यह अंतर सेब उत्पादन में आई बड़ी गिरावट को दर्शा रहा है. ऐसे में इस बार प्रदेश में सेब सीजन पिछले कई वर्षों के मुकाबले कमजोर रहने के आसार हैं.
सेब पेटियों में कब कितना उत्पादन
प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है। कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. वर्ष 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था.
इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था. वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था। वर्ष 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. वर्ष 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, वर्ष 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. वर्ष 2016-17 में सेब उत्पादन 2.34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब की पैदावार 3,88,56,300 पेटियां रही थी.
हिमाचल के इतने हेक्टेयर में बागवानी
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है। जिसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में वर्ष 1950-51 में सेब के अंतर्गत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है. जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत है. ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है. सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. मगर चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.
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