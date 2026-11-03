ETV Bharat / state

हिमाचल में इस बार गिरा सेब उत्पादन, दस साल में पहली बार सीजन 1.50 करोड़ पेटियों से नीचे सिमटने की आशंका

हिमाचल में गिरा सेब उत्पादन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में सेब की फसल इस बार बागवानों के लिए कमाई के लिहाज से भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन उत्पादन के आंकड़े आने वाले समय में चिंता बढ़ाने वाले हैं. मौसम की मार और कम पैदावार का असर अब पूरे सेब सीजन के आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश में सेब सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और आधिकारिक तौर पर MIS के तहत 10 नवंबर को सीजन समाप्त हो जाएगा.

ऐसे में अब सीजन खत्म होने में महज 7 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन मंडियों में सेब की आमद जिस रफ्तार से चल रही है, उसे देखते हुए इस बार उत्पादन का आंकड़ा डेढ़ करोड़ पेटियों तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा है. प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की मंडियों में अब तक कुल 1,37,44,706 A ग्रेड सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. ऐसे में शेष बचे दिनों में करीब 12.55 लाख पेटियों की आमद होने पर ही आंकड़ा 1.50 करोड़ तक पहुंचेगा. मौजूदा परिस्थितियों में इस बार हिमाचल का सेब उत्पादन डेढ़ करोड़ पेटियों से नीचे सिमटने के आसार बन गए हैं. अगर ऐसा होता है तो पिछले दस वर्षों में प्रदेश का यह सबसे कम सेब उत्पादन होगा.

इस बार डेढ़ करोड़ से कम सेब की पेटियां (ETV Bharat) उत्पादन में गिरावट, रेट में उछाल इससे पहले वर्ष 2018-19 में सबसे कम 1,84,30,150 सेब की पेटियों का उत्पादन दर्ज किया गया था. इसमें MIS के तहत खरीदे गए सेब का आंकड़ा भी शामिल है. यानी इस बार उत्पादन उस आंकड़े से भी काफी नीचे रहने की आशंका है. कम उत्पादन का सीधा असर बागवानों की कुल आमदनी पर पड़ना तय है. हालांकि, फसल कम होने के कारण इस बार मंडियों में सेब को पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर दाम मिले हैं. इससे अच्छी गुणवत्ता वाला सेब तैयार करने वाले बागवानों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन कम पेटियां होने के कारण बेहतर बाजार भाव भी उत्पादन में आई भारी गिरावट की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे. ऐसे में इस बार का सेब सीजन बागवानों के लिए विरोधाभासी तस्वीर लेकर आया है, जहां कम फसल के बीच अच्छे दाम तो मिले, लेकिन प्रदेश का कुल उत्पादन पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की आशंका है. बागवानी विभाग के निदेशक सतीश शर्मा का कहना है कि 'अधिकारिक तौर पर MIS के तहत सेब की खरीद 10 नम्बर से बंद हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों से A ग्रेड सेब मंडियों में भेजा जाता है. क्लाइमेट चेंज और सर्दियों में चिलिंग आवर्स पूरा न होने, इसके बाद बे मौसमी बारिश और ओलावृष्टि से सेब का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले में करीब 50 फीसदी कम है.' हिमाचल में कब कितना हुआ उत्पादन (ETV Bharat) 2,18,35,350 पेटियों का लगाया गया था अनुमान बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में इस बार कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई गई थी. इसमें सबसे अधिक उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिला से लगाई गई थी, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान था. कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमानथा. वहीं किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां, मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां, चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया था. सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां सेब का अनुमान. वहीं लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना थी. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान था, लेकिन उत्पादन अनुमान से कम रहने के आसार है. हिमाचल में कब कितना हुआ उत्पादन (ETV Bharat)