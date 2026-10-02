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सेब की मिठास पर मौसम की मार, इस बार देशभर में महंगा हुआ हिमाचली सेब, मंडियों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

खराब मौसम के चलते इस बार सेब का उत्पादन रहा कम, उपभोक्ताओं की जेब पर मार, महंगे दामों पर मिल रहे हिमाचली सेब.

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हिमाचल में खराब मौसम के कारण घटा सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:05 AM IST

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शिमला: पहाड़ों में मौसम का बिगड़ा मिजाज इस बार सिर्फ हिमाचल के बागवानों की चिंता नहीं बढ़ा रहा, बल्कि देशभर में सेब खरीदने वाले लोगों की जेब पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है. कभी बागवानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया और देश के लाखों परिवारों के लिए पसंदीदा फल रहा हिमाचली सेब इस बार कम उत्पादन के चलते बाजार में महंगा पड़ने लगा है. बेमौसमी बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने सेब की फसल को ऐसा झटका दिया है कि प्रदेश में इस बार उत्पादन करीब डेढ़ करोड़ पेटियों के आसपास सिमटने की तस्वीर बनती नजर आ रही है. यानी पहाड़ों के बागानों में कम हुई पैदावार का सीधा असर अब मैदानी राज्यों से लेकर देश के बड़े शहरों में सेब खरीदने वाले उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है.

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सेब की मिठास पर मौसम की मार (ETV Bharat)

अब तक बिकी इतनी सेब पेटियां

बागवानों के लिए यह सीजन इसलिए भी चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि मौसम की मार ने कई क्षेत्रों में सेब की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को प्रभावित किया. वहीं, दूसरी तरफ मंडियों में पहुंच रहे सेब के आंकड़े भी पिछले साल की तुलना में इस बार बड़ी गिरावट की कहानी बयां कर रहे हैं. बागवानी विभाग की 30 सितंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों की मंडियों में अब तक कुल 1,15,45,323 सेब पेटियां बिक चुकी हैं. इसकी तुलना अगर पिछले साल से करें तो 30 सितंबर 2025 तक 2,20,57,877 पेटियां मंडियों में बिक चुकी थीं. यानी इस अवधि तक पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 1.05 करोड़ पेटियां कम बिकी हैं.

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मंडियों में अब तक पहुंची कुल 1,15,45,323 सेब पेटियां (ETV Bharat)

कम सेब उत्पादन से बढ़े दाम

पिछले साल और इस साल का यही अंतर अब सेब के कारोबार की पूरी तस्वीर को समझने का सबसे बड़ा संकेत बन गया है. बागवानों के बगीचों में कम पेटियां तैयार हुईं तो मंडियों में आवक भी घट गई और जब बाजार में किसी उत्पाद की उपलब्धता कम होती है, तो उसका असर कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है. ऐसे में हिमाचल के बागवान जहां कम उत्पादन के बीच अपनी फसल से बेहतर दाम मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं, देश के अलग-अलग शहरों में सेब खरीदने वाले उपभोक्ताओं को इसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है.

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कम सेब उत्पादन से बढ़े दाम (ETV Bharat)

यहां समझे महंगे सेब का गणित

हिमाचल के बागानों से निकलकर देशभर की मंडियों तक पहुंचने वाला सेब इस बार उपभोक्ताओं की जेब पर ज्यादा भार डाल रहा है. बाजार में सेब की कीमतों में आई तेजी का असर अब सीधे खरीदारी पर दिखाई दे रहा है. बागवानी विभाग की ओर से मंडियों से जुटाए गए होलसेल भाव के आंकड़े इस महंगाई की पूरी तस्वीर सामने रखते हैं. 30 सितंबर की स्थिति को पिछले साल के इसी दिन के भाव से जोड़कर देखें तो अंतर काफी बड़ा नजर आता है.

  • दिल्ली मंडी में 30 सितंबर 2026 को 20 किलो ए-ग्रेड सेब का होलसेल बॉक्स 2500 रुपए में बिका, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यही बॉक्स 1033 रुपए के होलसेल भाव पर था. यानी एक साल में 20 किलो के एक बॉक्स की कीमत में 1467 रुपए का सीधा इजाफा हुआ है.
  • प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इस अवधि में ए-ग्रेड सेब का होलसेल भाव करीब 142 प्रतिशत बढ़ गया है. यानी जिस 20 किलो के सेब के बॉक्स के लिए पिछले साल थोक बाजार में 1033 रुपए चुकाने पड़ रहे थे, उसी मात्रा और ग्रेड के सेब के लिए इस बार दाम 2500 रुपए तक पहुंच गए हैं.
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सेब उत्पादन पर मौसम की मार (ETV Bharat)

मौसम की मार अहम कारण

थोक मंडी में ही कीमत में इतना बड़ा अंतर होने का असर स्वाभाविक तौर पर आगे खुदरा बाजार तक पहुंच रहा है, जहां उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में सेब खरीदने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ रही है. इस भाव अंतर के पीछे इस साल हिमाचल में सेब उत्पादन पर मौसम की मार को भी एक अहम कारण के तौर पर देखा जा रहा है. उत्पादन और मंडियों में उपलब्धता प्रभावित होने के बीच बेहतर ग्रेड के सेब की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में देश के बाजारों में सेब की बढ़ी कीमतों के गणित की शुरुआत थोक मंडियों में बढ़े भाव से ही साफ दिखाई दे रही है.

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सेब सीजन की रफ्तार पड़ी सुस्त (ETV Bharat)

सेब सीजन की रफ्तार पड़ी सुस्त

हिमाचल में सेब सीजन अब जैसे-जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मंडियों में सेब पहुंचने की रफ्तार भी तेजी से धीमी पड़ती जा रही है. इस सीजन में मौसम की मार के चलते उत्पादन पर पड़े असर की तस्वीर अब मंडियों में पहुंच रहे सेब के आंकड़ों से भी साफ होने लगी है. बागवानी विभाग की ओर से जुटाए गए आंकड़ों की तुलना करें तो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले इस बार एक दिन में मंडियों में पहुंचने वाले सेब की मात्रा आधी भी नहीं रह गई है. यानी सीजन के अंतिम दौर में पहुंचते-पहुंचते मंडियों की रौनक तो बरकरार है, लेकिन सेब की आवक में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है.

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मंडियों में सेब पेटियों की घटी आवक (ETV Bharat)

मंडियों में आधा भी नहीं पहुंच रहा सेब

बागवानी विभाग की 29 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल सहित देश की बाहरी मंडियों में इस दिन कुल 1,08,930 पेटी सेब पहुंचा है. इसमें 65,670 बॉक्स प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बिके, जबकि 43,260 बॉक्स बाहरी राज्यों की मंडियों के लिए भेजे गए. यह आंकड़ा पिछले साल की इसी तारीख से तुलना करने पर सेब उत्पादन और मंडियों में पहुंच रही खेप के बीच के अंतर को और स्पष्ट करता है. दरअसल, 29 सितंबर 2025 को एक ही दिन में कुल 2,15,185 बॉक्स सेब मंडियों में पहुंचा था. इनमें 1,15,060 बॉक्स प्रदेश की मंडियों में बिके थे, जबकि 1,00,125 बॉक्स देश के अन्य राज्यों की मंडियों में भेजे गए थे. यानी पिछले साल 29 सितंबर की तुलना में इस बार एक दिन की कुल आवक 1,06,255 पेटी कम रही. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इस साल की आवक पिछले साल के मुकाबले करीब 49 फीसदी ही रही है. ऐसे में मंडियों में रोजाना पहुंच रहे सेब की यह घटती रफ्तार इस पूरे सेब सीजन में उत्पादन पर पड़े असर को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रही है. सीजन के अंतिम दौर में आवक कम होने के साथ अब बागवानी विभाग के आंकड़े यह भी दिखा रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार मंडियों तक पहुंचने वाले सेब की कुल मात्रा में कितना बड़ा अंतर बना हुआ है.

"पिछली साल की तुलना में इस साल सेब की फसल कम है. जिस वजह से मंडियों में ए ग्रेड का सेब पिछली साल की तुलना में महंगा बिक रहा है." - सतीश शर्मा, निदेशक, बागवानी विभाग

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बाजारों में महंगा हुआ हिमाचली सेब (ETV Bharat)

फ्लावरिंग के समय मौसम ने बिगाड़ा खेल

हिमाचल में इस बार सेब की मिठास सिर्फ बागानों में कम नहीं हुई, इसका असर देशभर की मंडियों से लेकर उपभोक्ताओं की जेब तक दिखाई दे रहा है. मौसम के बदले मिजाज ने सेब की फसल के पूरे गणित को प्रभावित किया है. फ्लावरिंग के समय मौसम में आए बदलाव के चलते कई क्षेत्रों में फूलों की सेटिंग अपेक्षा के मुताबिक नहीं हो पाई, जिसका सीधा असर तैयार फसल की मात्रा पर पड़ा. यही वजह है कि इस सीजन में मंडियों में सेब की आवक कम रहने से मांग और आपूर्ति का संतुलन भी बदल गया है.

"हिमाचल में सेब उत्पादन काफी हद तक मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है. सर्दियों में अच्छी बर्फबारी न होने और इस साल फ्लावरिंग के दौरान मौसम में बदलाव का असर सेब की सेटिंग पर पड़ा, जिससे प्रदेश में सेब की पैदावार कम हुई है. उत्पादन घटने के साथ ही मंडियों में उपलब्धता कम हुई और दूसरी ओर बाजार में सेब की मांग बनी रही. ऐसे में कम आवक और अधिक मांग का असर सेब की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है."- एसपी भारद्वाज, बागवानी विशेषज्ञ

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उत्पादन को प्रभावित करती हैं मौसम की परिस्थितियां (ETV Bharat)

उत्पादन को प्रभावित करती हैं मौसम की परिस्थितियां

एसपी भारद्वाज का कहना है कि हिमाचल में सेब की फसल का आकार केवल बागवानों की मेहनत या बागों के प्रबंधन से तय नहीं होता, इसमें मौसम इसकी पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. फ्लावरिंग से लेकर सेटिंग और फिर फल के विकास तक मौसम की परिस्थितियां उत्पादन को प्रभावित करती हैं. इस बार फ्लावरिंग के समय मौसम में बदलाव के चलते सेटिंग कम रहने से उत्पादन पर असर पड़ा है.

"जब बाजार में किसी उत्पाद की उपलब्धता कम होती है और उसकी मांग बनी रहती है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी कीमत बढ़ने लगती है. यही स्थिति इस बार सेब के बाजार में भी देखने को मिल रही है. प्रदेश में फसल कम होने के कारण मंडियों में सेब की उपलब्धता प्रभावित हुई है और मांग अधिक रहने से इसके दाम भी ऊंचे बने हुए हैं." - एसपी भारद्वाज, बागवानी विशेषज्ञ

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इस बार 2.18 करोड़ पेटियों का अनुमान (ETV Bharat)

इस बार 2.18 करोड़ पेटियों का अनुमान

हिमाचल में बागवानी विभाग ने इस साल कुल 2 करोड़ 18 लाख 35 हजार 350 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना जताई है. सबसे ज्यादा उत्पादन की उम्मीद एक बार फिर शिमला जिला से है, जहां 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 500 पेटियां सेब पैदा होने का अनुमान लगाया गया है. प्रदेश के कुल अनुमानित उत्पादन का बड़ा हिस्सा अकेले शिमला जिले से आने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार कुल्लू जिले में इस बार 37 लाख 60 हजार 500 पेटियां सेब उत्पादन होने का अनुमान है. वहीं, किन्नौर में उत्पादन 28 लाख 18 हजार पेटियां रह सकता है. मंडी जिले से प्राप्त फील्ड रिपोर्ट के अनुसार यहां 22 लाख 83 हजार 300 पेटियां सेब उत्पादन होने की संभावना है. इसके अलावा चंबा जिले में 10 लाख 16 हजार 900 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान जताया गया है. सिरमौर जिले में 2 लाख 67 हजार पेटियां सेब पैदा हो सकता है. वहीं, लाहौल-स्पीति में 1 लाख 9 हजार 200 पेटियां उत्पादन रहने की संभावना है. अन्य जिलों में कांगड़ा से 13 हजार 450 पेटियां, सोलन से 15 हजार 300 पेटियां, बिलासपुर से 1 हजार 750 पेटियां, हमीरपुर से 250 पेटियां और ऊना जिले में सबसे कम 200 पेटियां सेब उत्पादन का अनुमान लगाया गया है.

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हिमाचल में अनुमानित सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

प्रदेश में कब कितना रहा उत्पादन

प्रदेश के लाखों बागवानों की आजीविका से जुड़ा यह लाल फल हर साल मौसम की चाल पर निर्भर रहता है. कभी समय पर बर्फबारी और अनुकूल तापमान बंपर फसल का कारण बनते हैं, तो कभी ओलावृष्टि, अनियमित बारिश, गर्म होती जलवायु और रोगों का प्रकोप उत्पादन को प्रभावित कर देता है. यही वजह है कि हिमाचल में सेब उत्पादन पिछले एक दशक में लगातार उतार-चढ़ाव के दौर से गुजरता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ सालों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज हुआ, जबकि कुछ सालों में फसल अपेक्षाकृत कम रही. प्रदेश में साल 2025-26 में 3,49,93,800 पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2024-25 में 2,51,47,400 पेटियों की पैदावार रही थी. साल 2023-24 में 2,11,11,972 पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2022-23 में सेब उत्पादन 3,36,17,133 पेटी रहा था. वहीं, 2021-22 में 3,05,95,058 पेटी उत्पादन हुआ था. साल 2020-21 में भी सेब की कम पैदावार थी, उस दौरान प्रदेश में 2,40,53,100 सेब पेटियों का उत्पादन हुआ था. इसी तरह से साल 2019-20 में सेब उत्पादन 3,57,62,650 सेब पेटियों का उत्पादन रहा था. साल 2018-19 में सेब उत्पादन 1,84,150 पेटी थी. वहीं, साल 2017-18 में सेब पैदावार 2,23,28,700 पेटी रहा था. साल 2016-17 में सेब उत्पादन 2,34,06,700 पेटियों का था. वहीं, 2015-16 में सेब की पैदावार 3,88,56,300 पेटियां रही थी.

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हिमाचल में सेब उत्पादन (ETV Bharat GFX)

हिमाचल में इतने हेक्टेयर में बागवानी

हिमाचल में बागवानी के तहत कुल 2,37,368 हेक्टेयर क्षेत्र आता है. जो कुल कृषि क्षेत्र का 26 फीसदी है. जिसमें सेब प्रमुख फसल है, जो कुल फल उत्पादन का 77.58 फीसदी योगदान देती है. प्रदेश में बागवानी का लगातार विस्तार हो रहा है. हिमाचल में साल 1950-51 में सेब के तहत 400 हेक्टेयर क्षेत्र था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,16,338 हेक्टेयर हो गया है, जबकि 27,386 हेक्टेयर क्षेत्र स्टोन फ्रूट के तहत, ड्राई फ्रूट का उत्पादन 9,277 हेक्टेयर में किया जाता है. सिट्रस फ्रूट के तहत बागवानी का करीब 26,432 हेक्टेयर एरिया कवर होता है. मगर चिंता की बात ये है कि प्रदेश में बागवानी के तहत क्षेत्र तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है. जिसमें पिछले कई सालों से मौसम में हो रहा बदलाव एक मुख्य कारण है.

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