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हिमाचल में अभी 80 लाख भी नहीं पहुंचा आंकड़ा, क्या सच में 1 करोड़ पेटियों पर सिमट जाएगा सेब सीजन?

हिमाचल में सेब उत्पादन पर मौसम की मार. पिछले सीजन की तुलना में अब तक करीब 67 लाख पेटियां कम मंडियों तक पहुंची.

हिमाचल सेब उत्पादन
हिमाचल सेब उत्पादन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:07 PM IST

6 Min Read
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शिमला: हिमाचल में इस बार सेब उत्पादन को लेकर बागवानों की ओर से जताया गया एक बड़ा अंदेशा अब मंडियों के आंकड़ों में सच होता दिखाई दे रहा है. सेब सीजन का करीब आधा बीत चुका है, लेकिन प्रदेश सहित देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचने वाली सेब की पेटियों का आंकड़ा अभी तक 80 लाख पेट्टी का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है. यह स्थिति इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पिछले साल इसी अवधि तक प्रदेश से 1.44 करोड़ से अधिक सेब की पेटियां मंडियों में पहुंच चुकी थीं. यानी इस बार अब तक पिछले सीजन की तुलना में करीब 67 लाख पेटियां कम मंडियों तक पहुंची हैं.

सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि आखिर सीजन के बचे हुए समय में इतनी बड़ी कमी कैसे पूरी होगी? बागवानों ने सीजन शुरू होने से पहले ही इस बार उत्पादन में भारी गिरावट का अंदेशा जताते हुए प्रदेश में करीब एक करोड़ सेब की पेटियां ही मंडियों तक पहुंचने की संभावना जताई थी. अब जिस रफ्तार से सेब मंडियों में पहुंच रहा है, उससे बागवानों का यह अनुमान महज आशंका नहीं, ये आंकड़ों के आधार पर सही साबित होता नजर आ रहा है.

हिमाचल सेब सीजन
हिमाचल सेब सीजन (ETV Bharat)

लोअर-मिडल बेल्ट ने दे दिया जवाब, अब ऊंचाई वाले बगीचों पर नजर

इस बार सेब उत्पादन की तस्वीर इसलिए भी बदली हुई है, क्योंकि प्रदेश की लोअर और मिडल बेल्ट में सेब सीजन लगभग समाप्त हो चुका है. इन क्षेत्रों से अधिकांश फसल मंडियों तक पहुंच चुकी है. अब प्रदेश के सेब उत्पादन की बची हुई उम्मीद मुख्य रूप से 7,500 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर टिकी है, जहां सेब की फसल अपेक्षाकृत देर से तैयार होती है. ऐसे में आने वाले दिनों में मंडियों में पहुंचने वाली पेटियों की संख्या यह तय करेगी कि प्रदेश का कुल सेब कारोबार एक करोड़ पेटियों के आसपास रुकता है या यह आंकड़ा इससे आगे निकल पाता है. लेकिन मौजूदा आंकड़े जिस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, उसमें एक करोड़ पेटियों का अनुमान लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है.

मंडियों में कम पहुंच रही सेब की पेटियां
मंडियों में कम पहुंच रही सेब की पेटियां (ETV Bharat)

मौसम ने भी इस बार बदली सेब की तस्वीर

इस सीजन में मौसम की भूमिका भी बेहद अहम रही है. सेब की फसल के लिए फूल आने से लेकर फल बनने और उसके आकार एवं रंग विकसित होने तक मौसम की परिस्थितियां सीधे उत्पादन को प्रभावित करती हैं. प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम के उतार-चढ़ाव का असर बागवानों को शुरुआती दौर से ही देखने को मिला. कहीं फूलों पर प्रतिकूल मौसम का असर पड़ा तो कहीं फल सेटिंग और फसल की मात्रा प्रभावित हुई. इसके बाद मानसून के दौरान भी लगातार मौसम परिवर्तन, बारिश और कई क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ाईं. ऐसे में इस बार सेब की कुल उपलब्ध फसल पिछले साल की तुलना में काफी कम रहने की तस्वीर पहले ही साफ होने लगी थी.

67 लाख पेटियों का अंतर, भर पाएगा या नहीं

बागवानी विभाग के आंकड़ों पर नजर डासे तो पिछले साल इसी समय तक 1,44,26,298 पेटियां मंडियों में पहुंच चुकी थीं, जबकि इस बार यह आंकड़ा अभी 77,14,607 है. यानी दोनों सीजन के बीच 67,11,691 पेटियों का अंतर दिखाई दे रहा है. अब यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आने वाली फसल भी उम्मीद के मुताबिक सीमित रही तो इस अंतर को पाटना मुश्किल होगा. यही वजह है कि बागवानों की ओर से पहले जताया गया एक करोड़ पेटियों का अनुमान अब सेब सीजन की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है.

हिमाचल के मंडियों में पहुंच रहा सेब
हिमाचल के मंडियों में पहुंच रहा सेब (ETV Bharat)

मां हाटेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी ढली सब्जी मंडी के आढ़ती नरेंद्र ठाकुर का कहना है, "प्रदेश में इस बार सेब की बहुत कम फसल हुई है. इसलिए मंडियों में पिछली साल की तुलना में कम सेब पहुंच रहा है. प्रदेश में इस बार सेब उत्पादन 1.50 करोड़ पेटियों से कम रहने के आसार हैं".

अब 7,500 फीट से ऊपर के बगीचे बताएंगे अंतिम तस्वीर

फिलहाल सेब सीजन का अंतिम अध्याय अभी बाकी है. प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की तुड़ान और मंडियों तक फसल पहुंचने का सिलसिला जारी है. ऐसे में अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. इन क्षेत्रों से कितनी फसल मंडियों तक पहुंचती है, उसी से यह तय होगा कि हिमाचल का इस साल का सेब सीजन एक करोड़ पेटियों के अनुमान के आसपास सिमटता है या आखिरी दौर में आंकड़ा कोई बड़ा उछाल दिखाता है. हालांकि, मौजूदा रफ्तार और लोअर-मिडल बेल्ट में सीजन के लगभग समाप्त हो जाने के बाद एक करोड़ पेटियों का आंकड़ा अब महज बागवानों का अनुमान नहीं रह गया है, बल्कि मंडियों के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

रोज मंडियों में आ रही 2 लाख से ज्यादा

हालांकि सीजन के रफ्तार पकड़ने के साथ सेब की पेटियां अब मंडियों में तेजी से पहुंचने लगी हैं. 7 सितंबर तक प्रदेश सहित बाहरी राज्यों की मंडियों में 77,14,607 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं. इनमें प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 42,63,953 पेटियां पहुंची हैं, जबकि 34,50,654 पेटियां बाहरी राज्यों की मंडियों को भेजी गई हैं. खास बात यह है कि अब रोजाना मंडियों में पहुंचने वाली सेब की खेप दो लाख पेटियों का आंकड़ा पार कर रही है. अकेले 7 सितंबर को 2,42,872 स्टैंडर्ड साइज बॉक्स प्रदेश और देश की विभिन्न मंडियों में पहुंचे.

मंडियों में अब तक पहुंची 77,14,607 सेब पेटियां
मंडियों में अब तक पहुंची 77,14,607 सेब पेटियां (ETV Bharat)

बागवान संजीव चौहान का कहना है, "हिमाचल में इस बार सेब की बहुत कम फसल है. बागवानों ने पहले ही एक करोड़ सेब की पैदावार रहने का अंदेशा जता दिया था. प्रदेश की लोअर और मिडिल बेल्ट में सेब सीजन समाप्त हो चुका है. अब 7500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सेब बचा है. प्रदेश में लगातार हो रहे मौसम के बदलाव का असर सेब पर पड़ रहा है".

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