हिमाचल के सेब बागवानों के लिए सलाह, समर प्रुनिंग से बढ़ेगी फलों की गुणवत्ता और उत्पादन
ज्यादा घनी शाखाओं को हटाने से बगीचे में हवा का आवागमन बेहतर होता है. इससे रोगों का खतरा भी कम हो जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 5:02 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन को बेहतर बनाने और बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने ग्रीष्मकालीन छंटाई यानी समर प्रुनिंग अपनाने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम, बढ़ते रोग-कीट और बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की मांग को देखते हुए यह तकनीक बागवानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.
क्या है समर प्रुनिंग की तकनीक?
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलारू के बागवानी विशेषज्ञ डॉ. कुशल सिंह मेहता के अनुसार, मई से जुलाई के बीच सेब के पौधों में निकलने वाली अनावश्यक टहनियों, वाटर स्प्राउट्स और सकर्स को हटाने की प्रक्रिया को समर प्रुनिंग कहा जाता है. इससे पेड़ की बढ़वार और फल उत्पादन के बीच बेहतर संतुलन बनता है. साथ ही पेड़ के अंदर धूप और हवा का सही तरीके से पहुंचना आसान हो जाता है.
फलों के रंग और गुणवत्ता में होगा सुधार
डॉ. मेहता के अनुसार, वैज्ञानिक तरीके से समर प्रुनिंग करने से सेब के रंग में 20 से 40 प्रतिशत तक सुधार देखा जा सकता है. वहीं बेहतर ग्रेड यानी ग्रेड-ए फलों के उत्पादन में भी 30 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. इस तकनीक से सेब का आकार, मिठास और भंडारण क्षमता यानी शेल्फ लाइफ भी बेहतर होती है. इससे बागवानों को बाजार में अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
रोग नियंत्रण में भी मिलेगी मदद
डॉ. मेहता ने बताया कि ज्यादा घनी शाखाओं को हटाने से बगीचे में हवा का आवागमन बेहतर होता है. इससे रोगों का खतरा कम होता है और कीटनाशक स्प्रे भी पौधों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाता है. इसके अलावा अगले सीजन के लिए फूलों की कलियों के विकास में भी मदद मिलती है, जिससे भविष्य की फसल मजबूत हो सकती है.
विदेशों में पहले से अपनाई जा रही तकनीक
डॉ. मेहता ने बताया कि न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका जैसे प्रमुख सेब उत्पादक देशों में समर प्रुनिंग को नियमित बागवानी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है. भारत में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सहित कई संस्थान बागवानों को इस तकनीक को अपनाने की सलाह दे रहे हैं.
मानसून से पहले छंटाई पूरी करने की अपील
डॉ. मेहता ने हिमाचल के सेब बागवानों से अपील की है कि वे मानसून आने से पहले अपने बगीचों में वैज्ञानिक तरीके से समर प्रुनिंग का काम पूरा कर लें. उन्होंने कहा कि छंटाई करते समय सावधानी बरतना जरूरी है, ताकि पौधों को नुकसान न पहुंचे और आने वाले समय में सेब की बेहतर पैदावार हासिल की जा सके.
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