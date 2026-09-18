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सेब तुड़ान के बाद खाली न बैठें बागवान, ऐसे करें बाग की देखभाल, बागवानी विभाग ने दी ये जरूरी सलाह

रामपुर: सेब का तुड़ान खत्म होने के बाद बागवानों का काम पूरा नहीं होता, बल्कि इसी समय से अगले सीजन की फसल की तैयारी शुरू हो जाती है. हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने बागवानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार, तुड़ान के बाद बाग की सफाई, पोषण, सिंचाई, रोग प्रबंधन और पेड़ों की छंटाई पर ध्यान देने से अगले साल की फसल के लिए पेड़ों को तैयार करने में मदद मिल सकती है.

विभाग ने सलाह दी है कि तुड़ान के बाद बाग में गिरे हुए, सड़े और ममीफाइड फलों के साथ रोगग्रस्त टहनियों और संक्रमित अवशेषों को न छोड़ें. रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा कर कंपोस्ट पिट में डालें. गिरी हुई पत्तियों को जल्दी डीकंपोज करने के लिए 5 प्रतिशत यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है. इससे अगले सीजन में पत्तियों से जुड़े रोगों के संक्रमण को कम करने में भी मदद मिल सकती है.

बिना जांच के खाद और NPK न डालें

बागवानों को मिट्टी और पत्तियों की जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों की जरूरत तय करने की सलाह दी गई है. विभाग के अनुसार बिना जांच के अंधाधुंध खाद और NPK का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. पोषण तय करते समय पेड़ की उम्र, फसल का भार, मिट्टी में नमी और बाग की स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

कैंकर रोग से बचाव के लिए करें यह काम

तुड़ान के दौरान शाखाओं पर बने घावों से कैंकर रोग के रोगजनक पेड़ में प्रवेश कर सकते हैं. विभाग ने तुड़ान पूरा होने के 24 घंटे के भीतर 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी है. पुराने कैंकर प्रभावित हिस्सों को डॉर्मेंट प्रूनिंग के दौरान स्वस्थ लकड़ी तक काटकर हटाने को कहा गया है.