सेब तुड़ान के बाद खाली न बैठें बागवान, ऐसे करें बाग की देखभाल, बागवानी विभाग ने दी ये जरूरी सलाह
पोस्ट हार्वेस्ट अवधि को अगले सीजन की फसल की मजबूत नींव तैयार करने का समय माना गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:18 PM IST
रामपुर: सेब का तुड़ान खत्म होने के बाद बागवानों का काम पूरा नहीं होता, बल्कि इसी समय से अगले सीजन की फसल की तैयारी शुरू हो जाती है. हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने बागवानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की सलाह दी है. विभाग के अनुसार, तुड़ान के बाद बाग की सफाई, पोषण, सिंचाई, रोग प्रबंधन और पेड़ों की छंटाई पर ध्यान देने से अगले साल की फसल के लिए पेड़ों को तैयार करने में मदद मिल सकती है.
विभाग ने सलाह दी है कि तुड़ान के बाद बाग में गिरे हुए, सड़े और ममीफाइड फलों के साथ रोगग्रस्त टहनियों और संक्रमित अवशेषों को न छोड़ें. रोगग्रस्त पत्तियों को इकट्ठा कर कंपोस्ट पिट में डालें. गिरी हुई पत्तियों को जल्दी डीकंपोज करने के लिए 5 प्रतिशत यूरिया का छिड़काव किया जा सकता है. इससे अगले सीजन में पत्तियों से जुड़े रोगों के संक्रमण को कम करने में भी मदद मिल सकती है.
बिना जांच के खाद और NPK न डालें
बागवानों को मिट्टी और पत्तियों की जांच के आधार पर ही पोषक तत्वों की जरूरत तय करने की सलाह दी गई है. विभाग के अनुसार बिना जांच के अंधाधुंध खाद और NPK का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. पोषण तय करते समय पेड़ की उम्र, फसल का भार, मिट्टी में नमी और बाग की स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है.
कैंकर रोग से बचाव के लिए करें यह काम
तुड़ान के दौरान शाखाओं पर बने घावों से कैंकर रोग के रोगजनक पेड़ में प्रवेश कर सकते हैं. विभाग ने तुड़ान पूरा होने के 24 घंटे के भीतर 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी है. पुराने कैंकर प्रभावित हिस्सों को डॉर्मेंट प्रूनिंग के दौरान स्वस्थ लकड़ी तक काटकर हटाने को कहा गया है.
मिट्टी में नमी का रखें ध्यान
तुड़ान के बाद अगर मिट्टी में नमी कम है तो जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, लेकिन ज्यादा सिंचाई और पानी के जमाव से बचना जरूरी है. खासकर रूट रॉट और कॉलर रॉट से प्रभावित बागों में जल निकासी, मिट्टी की नमी और जड़ क्षेत्र की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है.
सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं की करें छंटाई
डॉर्मेंट प्रूनिंग के दौरान सूखी, रोगग्रस्त और आपस में रगड़ने वाली शाखाओं को हटा देना चाहिए. अत्यधिक घनी शाखाओं को भी नियंत्रित करने की सलाह दी गई है. इससे पेड़ के कैनोपी में पर्याप्त रोशनी और हवा का संचार बना रहेगा और फफूंदजनित रोगों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.
बागवानी विभाग के अनुसार तुड़ान के बाद पेड़ पर बची स्वस्थ पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बोहाइड्रेट तैयार करती हैं. ये पेड़ के भंडार, आगामी वृद्धि और फूलों की कलियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए तुड़ान खत्म होने के बाद बाग को खाली छोड़ने के बजाय उसकी देखभाल पर ध्यान देना जरूरी है. पोस्ट हार्वेस्ट अवधि को अगले सीजन की फसल की मजबूत नींव तैयार करने का समय माना गया है.
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