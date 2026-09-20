ETV Bharat / state

सेब मंडियों में 18 एजेंटों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, ओवरवेट कार्टन पर बोर्ड ने कसा शिकंजा

वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रबंध निदेशक ने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन होने पर पंजीकरण निलंबित या रद्द तक हो सकता है. मंडियों में पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सेब सीजन के दौरान यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

शिमला: हिमाचल की सेब मंडियां इन दिनों सिर्फ फल नहीं, नियमों के उल्लंघन की कहानियां भी उगल रही हैं. निर्धारित यूनिवर्सल कार्टन से भारी वजन वाले बक्सों में सेब बेचने का खेल पकड़ा गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HPSAMB) ने सोलन और शिमला-किन्नौर मंडी समितियों के अंतर्गत चल रहे प्रवर्तन अभियान में 18 कमीशन एजेंटों को रंगे हाथों पकड़ा है. ये एजेंट निर्धारित मानकों के विपरीत अधिक वजन वाले यूनिवर्सल कार्टन में सेब का व्यापार कर रहे थे, जिस पर बोर्ड ने तुरंत चालान काटते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है.

कृषि उपज मंडी समिति सोलन, शिमला एवं किन्नौर क्षेत्रों की विभिन्न सेब मंडियों में टीमें नियमित जांच कर रही हैं. जांच में सामने आया कि कई कमीशन एजेंट निर्धारित वजन सीमा से अधिक भरे कार्टन में सेब बेच रहे थे, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है. इन 18 मामलों में संबंधित एजेंटों के खिलाफ चालान किए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने सभी कमीशन एजेंटों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सेब का व्यापार केवल निर्धारित नियमों और कानून के अनुरूप ही किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि नियमों का लगातार उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एजेंट का पंजीकरण निलंबित अथवा पूरी तरह रद्द किया जा सकता है.

इसके साथ ही सेब उत्पादकों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपनी उपज की पैकिंग निर्धारित यूनिवर्सल कार्टन के मानकों के अनुसार ही करें, ताकि बाद में कोई विवाद या नुकसान न हो. अगर किसी किसान या संबंधित व्यक्ति को मंडियों में नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत हो, तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ विपणन बोर्ड के व्हाट्सऐप नंबर 9459172727 पर शिकायत दर्ज करा सकता है. मंडी समितियां नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने, व्यापार व्यवस्था को पारदर्शी रखने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में सहकारी समितियों को मिलेगी बड़ी आर्थिक मदद, 25 लाख तक का अनुदान देगी ये सरकारी योजना, जानें कैसे करें आवेदन