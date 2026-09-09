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कभी सेब के लिए मशहूर थे ये इलाके, अब कीवी-एवोकाडो की ओर बढ़ा बागवानों का रुझान, मौसम ने बदला बागवानी का ट्रेंड!

हिमाचल में पहले सेब की अच्छी फसल होती थी, लेकिन तापमान में वृद्धि के कारण सेब अब ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक सीमित रह गया है.

Changing Weather affects apple farming himachal pradesh
सेब से मुंह फेर रहे हिमाचल के बागवान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:00 PM IST

7 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पहचान लंबे समय से सेब की बागवानी से रही है, लेकिन अब बदलते मौसम और लगातार सामने आ रही दूसरी चुनौतियों के बीच बागवानों की पसंद भी बदलती दिखाई दे रही है. जिन इलाकों में कभी सेब की बागवानी होती थी, वहां अब कीवी, अनार, जापानी फल, प्लम और एवोकाडो जैसे फलों की ओर बागवान कदम बढ़ा रहे हैं. खासकर कुल्लू जिले में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है. कुल्लू के निचले इलाकों बजौरा, कलेहली, भुंतर, जिया, मोहल और हुरला में करीब 25 साल पहले सेब की बागवानी होती थी. लेकिन मौसम में बदलाव के चलते सेब अब ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित रह गया है. इसके बाद बागवानों ने अनार और जापानी फल की खेती शुरू की. हालांकि अनार के पौधों में बीमारी आने से पिछले कुछ वर्षों में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा. अब कई बागवान कीवी समेत दूसरे फलों को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.

कीवी की ओर बढ़ रहा बागवानों का रुझान

बाजार में कीवी की मांग और मिल रहे अच्छे दाम के चलते कुल्लू के निचले इलाकों में इसकी खेती बढ़ रही है. उद्यान विभाग के अनुसार, जिला कुल्लू में करीब 200 किसान सेब और अनार की खेती छोड़कर कीवी की खेती शुरू कर चुके हैं. वहीं पूरे हिमाचल की बात करें तो वार्तमान में कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में करीब 500 किसान कीवी की खेती कर रहे हैं. साल 2020 में हिमाचल में 496 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हुआ था, जबकि बीते साल यह करीब 965 मीट्रिक टन रहा. कीवी ठंडी और शीतोष्ण जलवायु को पसंद करती है. बहुत अधिक गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड इसे नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए जिन इलाकों में मौसम ज्यादा गरम नहीं होता है वहां पर कीवी की खेती बढ़िया होती है.

कीवी की ओर बढ़ रहा बागवानों का रुझान
कीवी की ओर बढ़ रहा बागवानों का रुझान (ETV BHARAT)

बागवानों को कीवी की खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 'मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना' चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को एक हेक्टेयर में कीवी फसल के लिए 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है. कुल्लू के बजौरा स्थित फल विकास परियोजना की नर्सरी में भी कीवी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. पिछले तीन साल में यहां से 1500 से अधिक पौधे किसानों को बेचे जा चुके हैं, जबकि इस साल 1000 से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं. दिसंबर में इन पौधों को बागवानों को दिया जाएगा और कीमत 50 रुपये प्रति पौधा रखी गई है.

'कीवी में कम खर्च और अच्छी कमाई'

रायसन के किसान महेंद्र सिंह पिछले पांच साल से कीवी की खेती कर रहे हैं. महेंद्र सिंह ने बताया, "कीवी को बाजार में 150 से 250 रुपये प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं. कीवी के एक पौधे के रखरखाव पर सालाना करीब 100 रुपये ही खर्च आता है, जबकि सेब के एक पौधे पर करीब 500 रुपये तक खर्च हो जाते हैं. हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों की मंडियों में भी कीवी की अच्छी डिमांड है."

कीवी की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार
कीवी की खेती को बढ़ावा दे रही सरकार (ETV BHARAT)

वहीं, मोहल के किसान रवि कुमार ने बताया कि उनकी पांच बीघा भूमि पर पहले अनार का बगीचा था. लेकिन पिछले चार वर्षों में लगातार फसल खराब होने लगी और अनार के पेड़ सूखने लगे. बागवानी विभाग से संपर्क करने पर उन्हें क्षेत्र में अधिक बारिश और जलभराव के कारण ऐसा होने का पता चला. इसके बाद उन्होंने अनार का पूरा बगीचा हटा दिया और अब वे वहां कीवी की खेती कर रहे हैं.

बड़े पैमाने पर कीवी की खेती कर रहे हिमाचल के बागवान
बड़े पैमाने पर कीवी की खेती कर रहे हिमाचल के बागवान (ETV BHARAT)

एवोकाडो भी बन रहा नया विकल्प

सेब के अलावा दूसरे फलों की ओर बढ़ते रुझान का एक उदाहरण एवोकाडो की खेती भी है. कुल्लू के शास्त्री नगर के रहने वाले 22 वर्षीय आयुष ठाकुर ने एवोकाडो की खेती शुरू की है. उनके परिवार ने पहले शौक के तौर पर एक पौधा लगाया था. करीब पांच साल बाद उसमें फल आने लगे और बाजार में अच्छे दाम मिले तो आयुष ने इसकी खेती को आगे बढ़ाया.

एवोकाडो भी बन रहा नया विकल्प
एवोकाडो भी बन रहा नया विकल्प (ETV BHARAT)

आयुष ने बताया, "मेरे पिताजी ने सबसे पहले एवोकाडो का एक पेड़ लगाया था. पांच साल के बाद जब इस पेड़ पर फल लगना शुरू हुए, तब मुझे इसकी खेती करने का विचार आया. एवोकाडो का एक पेड़ शुरुआती दौर में 40 से 60 किलो तक फल देता है और जब पेड़ आठ साल का हो जाता है, तो इससे 100 किलो से भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है. स्थानीय सब्जी मंडी में जब हमने इस फल को बेचा, तो हमें 230 रुपये प्रति किलो तक का दाम मिला, जो सेब और अनार समेत अन्य पारंपरिक फलों की तुलना में काफी अधिक है.

एवोकाडो की नर्सरी
एवोकाडो की नर्सरी (ETV BHARAT)

आयुष एवोकाडो की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं और इसके पौधे प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में बेच रहे हैं. वर्तमान में उन्होंने अपने खेत में 30 से अधिक एवोकाडो के पेड़ लगाए हैं. वहीं, कुल्लू के कायस क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक ने भी अपने बगीचे में करीब 50 एवोकाडो के पौधे रोपे हैं. अभिषेक का कहना है कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण अब सेब की पारंपरिक खेती मुश्किल होती जा रही है, ऐसे में एवोकाडो आने वाले समय में बागवानों के लिए एक बेहतरीन और मुनाफेदार विकल्प साबित हो सकता है.

देशभर की मंडियों में एवोकाडो की अच्छी डिमांड है
देशभर की मंडियों में एवोकाडो की अच्छी डिमांड है (ETV BHARAT)

मौसम ने बदली खेती-बागवानी की पूरी तस्वीर

कुल्लू बागवानी विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. उत्तम पाराशर ने बताया, "बदलते मौसम का बागवानी पर काफी प्रभाव पड़ा है. कुल्लू के निचले इलाकों में पहले सेब की बेहतर फसल होती थी, लेकिन करीब 20 साल से तापमान में वृद्धि के कारण सेब अब ऊपरी पहाड़ी इलाकों तक सीमित रह गया है. ऐसे में बागवानों को सेब के अलावा अनार, जापानी फल, कीवी और एवोकाडो सहित अन्य फलों की खेती पर भी ध्यान देना होगा."

सेब से मुंह फेर रहे हिमाचल के बागवान!
सेब से मुंह फेर रहे हिमाचल के बागवान! (ETV BHARAT)

द लोअर फ्रूट ग्रोवर संगठन के अध्यक्ष और बागवान करतार सिंह ने बताया कि बागवानी विभाग भी बदलते मौसम के हिसाब से बागवानों को नई फसलों के लिए प्रेरित कर रहा है. कुल्लू के निचले इलाकों में अब सेब की बजाय जापानी फल, प्लम और कीवी की नई किस्मों को तरजीह दी जा रही है. इससे बागवानों को आर्थिक फायदा भी हो रहा है. आने वाले समय में संगठन बागवानी विभाग की मदद से बागवानों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करेगा.

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