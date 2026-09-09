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कभी सेब के लिए मशहूर थे ये इलाके, अब कीवी-एवोकाडो की ओर बढ़ा बागवानों का रुझान, मौसम ने बदला बागवानी का ट्रेंड!

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पहचान लंबे समय से सेब की बागवानी से रही है, लेकिन अब बदलते मौसम और लगातार सामने आ रही दूसरी चुनौतियों के बीच बागवानों की पसंद भी बदलती दिखाई दे रही है. जिन इलाकों में कभी सेब की बागवानी होती थी, वहां अब कीवी, अनार, जापानी फल, प्लम और एवोकाडो जैसे फलों की ओर बागवान कदम बढ़ा रहे हैं. खासकर कुल्लू जिले में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है. कुल्लू के निचले इलाकों बजौरा, कलेहली, भुंतर, जिया, मोहल और हुरला में करीब 25 साल पहले सेब की बागवानी होती थी. लेकिन मौसम में बदलाव के चलते सेब अब ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित रह गया है. इसके बाद बागवानों ने अनार और जापानी फल की खेती शुरू की. हालांकि अनार के पौधों में बीमारी आने से पिछले कुछ वर्षों में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा. अब कई बागवान कीवी समेत दूसरे फलों को विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.

कीवी की ओर बढ़ रहा बागवानों का रुझान

बाजार में कीवी की मांग और मिल रहे अच्छे दाम के चलते कुल्लू के निचले इलाकों में इसकी खेती बढ़ रही है. उद्यान विभाग के अनुसार, जिला कुल्लू में करीब 200 किसान सेब और अनार की खेती छोड़कर कीवी की खेती शुरू कर चुके हैं. वहीं पूरे हिमाचल की बात करें तो वार्तमान में कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर में करीब 500 किसान कीवी की खेती कर रहे हैं. साल 2020 में हिमाचल में 496 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हुआ था, जबकि बीते साल यह करीब 965 मीट्रिक टन रहा. कीवी ठंडी और शीतोष्ण जलवायु को पसंद करती है. बहुत अधिक गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड इसे नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए जिन इलाकों में मौसम ज्यादा गरम नहीं होता है वहां पर कीवी की खेती बढ़िया होती है.

कीवी की ओर बढ़ रहा बागवानों का रुझान (ETV BHARAT)

बागवानों को कीवी की खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 'मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना' चलाई जा रही है. इसके तहत किसानों को एक हेक्टेयर में कीवी फसल के लिए 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है. कुल्लू के बजौरा स्थित फल विकास परियोजना की नर्सरी में भी कीवी के पौधे तैयार किए जा रहे हैं. पिछले तीन साल में यहां से 1500 से अधिक पौधे किसानों को बेचे जा चुके हैं, जबकि इस साल 1000 से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं. दिसंबर में इन पौधों को बागवानों को दिया जाएगा और कीमत 50 रुपये प्रति पौधा रखी गई है.

'कीवी में कम खर्च और अच्छी कमाई'