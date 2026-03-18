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MIS के तहत बागवानों के 120 करोड़ रुपए फंसे, बागवानी मंत्री ने बताया कब तक मिलेगा भुगतान?

सरकार का कहना है कि बागवानों को जल्द उनका पैसा दे दिया जाएगा.

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MIS के तहत बागवानों के 120 करोड़ रुपए फंसे (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 4:55 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानों का करीब 120 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक लंबित है. मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत खरीदे गए सेब का पैसा न मिलने से हजारों बागवान परेशान हैं. हालांकि सरकार ने जल्द भुगतान का भरोसा दिया है और इसके लिए बजट प्रावधान की बात कही है.

बागवानों के करोड़ों रुपए लंबित, विधानसभा में उठा मुद्दा

राज्य में MIS के तहत खरीदे गए सी-ग्रेड सेब का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है. विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, करीब 57,182 बागवानों को कुल 120 करोड़ 59 लाख रुपए दिए जाने बाकी हैं. यह राशि हिमफैड और HPMC के पास लंबित है, जिससे बागवानों में नाराजगी बढ़ रही है. इस मुद्दे को विधानसभा में ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ ने उठाया. इसके जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि "सरकार बागवानों का भुगतान करने के लिए बजट का प्रावधान कर रही है. साथ ही केंद्र सरकार से भी 16 करोड़ 47 लाख रुपए के हिस्से के लिए पत्राचार किया जा रहा है."

बागवानों को सामग्री भी उपलब्ध

सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि बागवानों को HPMC के माध्यम से जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है. दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच करीब 8 करोड़ रुपए का TSO और HMO बागवानों को दिया गया है. प्रत्येक बागवान को 20 लीटर तक यह सामग्री दी जा रही है. अगर जिलों की बात करें तो शिमला में सबसे ज्यादा 107 करोड़ से अधिक राशि लंबित है. इसके अलावा किन्नौर, कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में भी करोड़ों का भुगतान बाकी है. वहीं हिमफैड के माध्यम से भी हजारों बागवानों को भुगतान किया जाना है.

वहीं, सरकार का कहना है कि बागवानों को जल्द उनका पैसा दे दिया जाएगा. बजट प्रावधान और केंद्र से सहयोग मिलने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा.

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