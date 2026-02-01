केंद्रीय बजट 2026 से टूटी हिमाचल के बागवानों की उम्मीदें, सेब उत्पादकों को नहीं मिली कोई राहत
बागवानों को उम्मीद थी कि सरकार विदेशी सेबों पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादकों को राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 9:42 PM IST
शिमला: केंद्रीय बजट 2026-27 से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट सामने आने के बाद प्रदेश के सेब उत्पादकों में निराशा साफ नजर आ रही है. हिमाचल को देश की 'फलों की टोकरी' कहा जाता है और यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन के साथ-साथ सेब उत्पादन पर काफी हद तक निर्भर है. बावजूद इसके, इस बजट में न तो विदेशी सेबों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया और न ही प्रदेश के लाखों बागवानों के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा की गई.
सेब अर्थव्यवस्था की अनदेखी
हिमाचल प्रदेश में सेब की अर्थव्यवस्था लगभग 5,000 करोड़ रुपये की मानी जाती है. लाखों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर सेब उत्पादन से जुड़ी हुई है. बागवानों का कहना है कि बजट में सेब और अन्य फसलों को लेकर कोई ठोस नीति न होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है. बढ़ती लागत, मौसम की मार और विदेशी सेबों की बढ़ती आमद पहले ही बागवानों के लिए चुनौती बनी हुई है.
आयात नीति से बढ़ी चिंता
बागवानों को उम्मीद थी कि सरकार विदेशी सेबों पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादकों को राहत देगी, लेकिन बजट में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे विदेशी सेबों की सस्ती आपूर्ति भारतीय बाजार में बनी रहेगी, जिसका सीधा असर हिमाचल के सेब उत्पादकों पर पड़ेगा.
संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के संयोजक हरीश चौहान ने बजट को पहाड़ी राज्यों के किसानों और बागवानों के लिए निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा, "सेब, नाशपाती, कीवी, प्लम, आड़ू, खुरमानी, चेरी, सब्जी और फूल उत्पादकों को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. सरकार एक ओर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के जरिए विदेशी फलों का आयात बढ़ा रही है और दूसरी ओर देश के बागवानों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही."
वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए समर्थन नहीं
हरीश चौहान का कहना है कि यूरोप, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में किसानों को भारत की तुलना में कई गुना अधिक सब्सिडी, वैज्ञानिक तकनीक और उन्नत पौध सामग्री उपलब्ध कराई जाती है. वहीं भारत में बागवानों को सीमित सहायता देकर वैश्विक बाजार में उतार दिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगता है.
विशेष पैकेज की मांग
बागवानों को उम्मीद थी कि एफटीए के बाद उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु विशेष पैकेज, आधुनिक भंडारण, मार्केटिंग सुविधाएं और तकनीकी सहयोग दिया जाएगा. साथ ही किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की भी अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इन मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026-27 हिमाचल के सेब उत्पादकों और बागवानों के लिए राहत देने में असफल रहा है. प्रदेश के किसान संगठनों का कहना है कि यदि भविष्य में बागवानी को लेकर ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो इसका सीधा असर हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.
ये भी पढे़ं: डोडरा क्वार की धर्मी के लिए 'देवदूत' बनी सरकार, पहाड़ों में बर्फबारी से बंद पड़े थे रास्ते, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया PGI