ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 से टूटी हिमाचल के बागवानों की उम्मीदें, सेब उत्पादकों को नहीं मिली कोई राहत

केंद्रीय बजट 2026 से टूटी हिमाचल के बागवानों की उम्मीदें ( Pic Credit: AFP )

शिमला: केंद्रीय बजट 2026-27 से हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट सामने आने के बाद प्रदेश के सेब उत्पादकों में निराशा साफ नजर आ रही है. हिमाचल को देश की 'फलों की टोकरी' कहा जाता है और यहां की अर्थव्यवस्था पर्यटन के साथ-साथ सेब उत्पादन पर काफी हद तक निर्भर है. बावजूद इसके, इस बजट में न तो विदेशी सेबों पर आयात शुल्क बढ़ाया गया और न ही प्रदेश के लाखों बागवानों के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा की गई.

सेब अर्थव्यवस्था की अनदेखी

हिमाचल प्रदेश में सेब की अर्थव्यवस्था लगभग 5,000 करोड़ रुपये की मानी जाती है. लाखों परिवारों की आजीविका सीधे तौर पर सेब उत्पादन से जुड़ी हुई है. बागवानों का कहना है कि बजट में सेब और अन्य फसलों को लेकर कोई ठोस नीति न होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है. बढ़ती लागत, मौसम की मार और विदेशी सेबों की बढ़ती आमद पहले ही बागवानों के लिए चुनौती बनी हुई है.

आयात नीति से बढ़ी चिंता

बागवानों को उम्मीद थी कि सरकार विदेशी सेबों पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू उत्पादकों को राहत देगी, लेकिन बजट में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. इससे विदेशी सेबों की सस्ती आपूर्ति भारतीय बाजार में बनी रहेगी, जिसका सीधा असर हिमाचल के सेब उत्पादकों पर पड़ेगा.