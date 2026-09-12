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सेब बागवानों की दो टूक- CA कंपनियों की मनमानी पर लगे रोक, हाथों-हाथ पेमेंट की उठाई मांग

किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने बढ़ती उत्पादन लागत और विपणन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. सेब उत्पादक संघ पूह (किन्नौर) ने निजी CA कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, सेब की बिक्री का भुगतान उसी दिन करने, तौल और ग्रेडिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाने समेत किसानों और बागवानों को राहत देने के लिए कदम उठाने की मांग की है. संघ के संयोजक जीता सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में काम कर रही निजी कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (CA) स्टोरेज कंपनियों और खरीदारों की ओर से कीमत तय करने, ग्रेडिंग, पैकिंग, भुगतान और अन्य शर्तों में मनमानी पर तत्काल रोक लगनी चाहिए. संबंधित विभागों को इन संस्थानों का नियमित निरीक्षण और निगरानी करनी चाहिए.

यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था सख्ती से लागू हो

जीता सिंह नेगी ने सरकार से यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि मंडियों, CA स्टोरेज और निजी खरीदारों को निर्धारित वजन, गुणवत्ता और पैकिंग मानकों का पालन करना चाहिए. नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति, व्यापारी या संस्था के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सेब उत्पादक संघ ने हिमाचल प्रदेश APMC Act, 2005 और इससे जुड़े नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग भी की है. संघ का कहना है कि फल मंडियों, CA कंपनियों और सेब व्यापार से जुड़े संस्थानों को कृषि उपज विपणन कानूनों के दायरे में लाकर लाइसेंस, खरीद-बिक्री, तौल, भुगतान और रिकॉर्ड की नियमित जांच की जानी चाहिए.

सेब की बिक्री का भुगतान उसी दिन हो

जीता सिंह नेगी ने कहा कि APMC Act की धारा 39(2)(xix) के तहत मंडी में होने वाले लेन-देन का भुगतान उसी दिन विक्रेता को मिलना चाहिए. उन्होंने भुगतान में देरी, अनधिकृत कटौती या बिना सहमति के राशि रोकने पर रोक लगाने की मांग की. संघ ने पूह ब्लॉक में सिंचाई जल संकट दूर करने के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने की मांग की. नेगी के अनुसार, विकासखंड के कई गांवों में सिंचाई के पानी की गंभीर कमी है और कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है. उन्होंने उठाऊ सिंचाई योजनाओं, पेयजल और सिंचाई स्रोतों के पुनर्जीवन तथा नई सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की.

सेब उत्पादक संघ ने पूह ब्लॉक में टापरी की तर्ज पर सरकारी फल एवं सब्जी बिक्री या विपणन केंद्र जल्द स्थापित करने की मांग की. उनका कहना है कि इससे किसानों और बागवानों की निजी खरीदारों पर निर्भरता कम होगी और उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा. किसानों के लिए FRA और नौतोड़ के माध्यम से पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग भी उठाई गई. इसके साथ ही सभी फसलों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

उत्पादन लागत के हिसाब से मिले MSP और सब्सिडी