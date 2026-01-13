ETV Bharat / state

न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों को नुकसान, सुक्खू सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी मामला

सुक्खू सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी विदेशी सेब पर आयात शुल्क घटाने का मामला ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले ने हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. बागवानों का कहना है कि सस्ते विदेशी सेब आने से घरेलू बाजार में उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल पाएंगे. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से मजबूती से मामला उठाएगी. सेब बागवानों के साथ सीएम की अहम बैठक शिमला में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सेब बागवानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में बागवानों ने विदेशी सेब के आयात से होने वाले नुकसान को लेकर अपनी चिंताएं खुलकर रखीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादन हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बागवानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क घटाने से प्रदेश के हजारों बागवान प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि वह इस विषय को केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के समक्ष उठाएंगे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से बातचीत कर बागवानों के हित में सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा. इंपोर्ट ड्यूटी में लगातार हो रही कटौती