न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क घटाने से बागवानों को नुकसान, सुक्खू सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी मामला
न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क घटाने से प्रदेश के हजारों बागवान प्रभावित होंगे.
शिमला: न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले ने हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. बागवानों का कहना है कि सस्ते विदेशी सेब आने से घरेलू बाजार में उनकी उपज को सही दाम नहीं मिल पाएंगे. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से मजबूती से मामला उठाएगी.
सेब बागवानों के साथ सीएम की अहम बैठक
शिमला में मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सेब बागवानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में बागवानों ने विदेशी सेब के आयात से होने वाले नुकसान को लेकर अपनी चिंताएं खुलकर रखीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादन हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और बागवानों के हितों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि न्यूजीलैंड से सेब पर आयात शुल्क घटाने से प्रदेश के हजारों बागवान प्रभावित होंगे. उन्होंने कहा कि वह इस विषय को केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के समक्ष उठाएंगे. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से बातचीत कर बागवानों के हित में सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.
इंपोर्ट ड्यूटी में लगातार हो रही कटौती
बैठक के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अप्रैल से अगस्त के बीच न्यूजीलैंड से सेब का आयात होता है. इसी अवधि में हिमाचल में अर्ली वैरायटी के सेब बाजार में आते हैं. ऐसे में विदेशी सेब की भरमार होने से स्थानीय सेब को बड़ा नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोर में रखे गए सेब का व्यापार भी चौपट हो सकता है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि पहले सेब पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत था, जिसे भाजपा सरकार के समय 50 प्रतिशत किया गया. अब इसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे विदेशी सेब सस्ता होगा और हिमाचल के बागवानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.
बैठक में नहीं पहुंचे बीजेपी के नेता-विधायक
बागवानी मंत्री ने कहा कि सेब उत्पादकों के लिए 1987 में शुरू की गई MIS योजना के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड बंद कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आने के बाद यह योजना कमजोर हुई. हालांकि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष बड़ी मात्रा में सेब की खरीद MIS के तहत की थी. नेगी ने बताया कि इस अहम बैठक में विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भाजपा विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है और बागवानों के हित में सभी को एकजुट होना चाहिए.
