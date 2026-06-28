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हिमाचल में सेब के संकट के बीच 'नीला फल' बदलेगा बागवानों की किस्मत, 2 हजार रुपए किलो तक मिल रहे दाम

राज्य में शुरू होगी ब्लूबेरी की व्यावसायिक खेती ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल में जलवायु परिवर्तन से घट रहे सेब उत्पादन ने बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लगातार बढ़ते तापमान, घटते चिलिंग आवर्स, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उत्पादन को नई चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया है. ऐसे समय में हिमाचल सरकार ने बागवानी क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए पहली बार ब्लूबेरी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है. सरकार ने 12 उन्नत किस्मों के करीब पांच लाख पौधे तैयार कर लिए हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से बागवानों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इसका मकसद सेब के साथ ऐसा हाई वैल्यू विकल्प तैयार करना, जो बदलते मौसम में भी किसानों की आय को सुरक्षित और मजबूत बनाए रख सके. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम तक कीमत पाने वाली यह सुपरफूड फसल ब्लूबेरी कम भूमि में किसानों को अधिक मुनाफा देने की क्षमता रखती है. ऐसे में ब्लूबेरी हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की नई उम्मीद बनकर उभर रही है. आय का नया सोर्स ब्लूबेरी