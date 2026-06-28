हिमाचल में सेब के संकट के बीच 'नीला फल' बदलेगा बागवानों की किस्मत, 2 हजार रुपए किलो तक मिल रहे दाम
राज्य में शुरू होगी ब्लूबेरी की व्यावसायिक खेती, 12 उन्नत किस्मों के 5 लाख पौधे तैयार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 5:46 PM IST
शिमला: हिमाचल में जलवायु परिवर्तन से घट रहे सेब उत्पादन ने बागवानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लगातार बढ़ते तापमान, घटते चिलिंग आवर्स, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब उत्पादन को नई चुनौतियों के सामने ला खड़ा किया है. ऐसे समय में हिमाचल सरकार ने बागवानी क्षेत्र में बड़ा दांव खेलते हुए पहली बार ब्लूबेरी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है.
सरकार ने 12 उन्नत किस्मों के करीब पांच लाख पौधे तैयार कर लिए हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से बागवानों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इसका मकसद सेब के साथ ऐसा हाई वैल्यू विकल्प तैयार करना, जो बदलते मौसम में भी किसानों की आय को सुरक्षित और मजबूत बनाए रख सके. अंतरराष्ट्रीय बाजार में 800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम तक कीमत पाने वाली यह सुपरफूड फसल ब्लूबेरी कम भूमि में किसानों को अधिक मुनाफा देने की क्षमता रखती है. ऐसे में ब्लूबेरी हिमाचल की बागवानी अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की नई उम्मीद बनकर उभर रही है.
आय का नया सोर्स ब्लूबेरी
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉ. वाईएस परमार वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने बजौरा, खड़ापत्थर और जोगेंद्रनगर में सफल पायलट परियोजनाओं के बाद अब सरकार इसे बड़े स्तर पर किसानों-बागवानों तक पहुंचाने जा रही है. क्षेत्रों की ऊंचाई के हिसाब से ड्यूक, लैगेसी, ब्लूक्रॉप, स्पार्टन और इलियट सहित 12 उन्नत किस्मों के पौधे वितरित किए जाएंगे.इन पौधों को टिशू कल्चर तकनीक से तैयार किया जाएगा. बागवानी विभाग का मानना है कि नियंत्रित वातावरण और पॉलीहाउस में ब्लूबेरी की खेती छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय का नया स्रोत बन सकती है. एक बार पौधे के लग जाने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन मिलता है और बाजार में भी इसकी लगातार बढ़ती मांग किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध करवा सकती है. प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को देश का अग्रणी ब्लूबेरी उत्पादक राज्य बनाना है, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच बागवानों की आर्थिकी को नई मजबूती मिल सके.
बागवानी सचिव सी. पालरासु का कहना है कि 'ब्लूबेरी को प्रदेश में सेब के मजबूत विकल्प के रूप में विकसित किया जाएगा. किसानों को गुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वो कम क्षेत्र में अधिक लाभ अर्जित कर सकें. हमारा लक्ष्य हिमाचल को देश का प्रमुख ब्लूबेरी उत्पादक राज्य बनाने का है.'
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