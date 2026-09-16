अक्टूबर में डिपुओं पर बदलेगा APL परिवारों का कोटा, त्योहार के महीने में मिलेगा पहले से अधिक आटा
हिमाचल प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक हैं. अक्टूबर महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:03 PM IST
शिमला: त्योहारों के सीजन में हिमाचल के लाखों APL परिवारों के लिए डिपुओं से राहत की खबर है. अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा, करवाचौथ और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे पर्वों के बीच जब घरों का बजट त्योहारों की खरीदारी से बढ़ने वाला है, उसी दौरान सरकार ने डिपुओं पर मिलने वाले आटे के कोटे में बढ़ोतरी कर दी है. अब APL परिवारों को अक्टूबर में मौजूदा 12 किलो के बजाय 13 किलो आटा प्रति राशनकार्ड मिलेगा. यानी हर APL परिवार को अगले महीने एक किलो अतिरिक्त आटा मिलेगा.
अक्टूबर महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया गया है. अगले महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को 13 किलो आटा और 5 किलो चावल प्रति परिवार दिया जाएगा:- कुमुद सिंह, निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अक्टूबर के लिए सस्ते राशन की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन कर दी है. इसके तहत प्रदेशभर में APL उपभोक्ताओं के लिए आटे का आवंटन बढ़ाया गया है. हालांकि, चावल के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. APL परिवारों को अक्टूबर में भी पहले की तरह 5 किलो चावल प्रति राशनकार्ड ही मिलेगा.
त्योहारों से पहले बढ़ा आटे का कोटा
अक्टूबर में त्योहारी सीजन जोर पकड़ने वाला है. नवरात्र से शुरू होने वाले पर्वों के बाद दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती और करवाचौथ जैसे प्रमुख त्योहार आएंगे. ऐसे में मध्यम और छोटे परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है. इसी बीच डिपुओं से मिलने वाले आटे की मात्रा में एक किलो की बढ़ोतरी APL परिवारों के लिए खाद्य बजट में कुछ राहत दे सकती है.
16,685 मीट्रिक टन से अधिक आटे की एलोकेशन
विभाग की अक्टूबर की एलोकेशन के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 16,685.13 मीट्रिक टन आटे का आवंटन किया गया है. इसमें 13,354.25 मीट्रिक टन आटा APL परिवारों के लिए रखा गया है. वहीं, कुल आवंटित आटे में से 2,327.27 मीट्रिक टन BPL और 837 मीट्रिक टन PHH परिवारों के कोटे में शामिल किया जाएगा.
चावल का कोटा पहले जैसा
वहीं, अक्टूबर के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल 8,341.32 मीट्रिक टन चावल की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन हुई है. इसमें 6,388.71 मीट्रिक टन चावल APL परिवारों के लिए आवंटित किया गया है. इसके अलावा 1,818.41 मीट्रिक टन BPL और 134.20 मीट्रिक टन PHH परिवारों के कोटे में जोड़ा जाएगा. APL परिवारों को चावल की निर्धारित मात्रा में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और अक्टूबर में भी प्रति राशनकार्ड 5 किलो चावल ही मिलेगा.
प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशनकार्ड धारक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 19,58,895 राशनकार्ड धारक पंजीकृत हैं. इनमें सबसे अधिक 11,60,019 परिवार सामान्य श्रेणी (एपीएल) के हैं. इसके अलावा 3,00,795 प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) हैं. जबकि 2,76,598 परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल हैं. सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को राहत देने वाली अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत कार्डधारकों की 1,59,658 है. वहीं, 60,827 राशनकार्ड ऐसे परिवारों के हैं, जिन्हें एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी में रखा गया है.
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