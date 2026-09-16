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अक्टूबर में डिपुओं पर बदलेगा APL परिवारों का कोटा, त्योहार के महीने में मिलेगा पहले से अधिक आटा

उचित मुल्य की दुकान ( ETV Bharat )

शिमला: त्योहारों के सीजन में हिमाचल के लाखों APL परिवारों के लिए डिपुओं से राहत की खबर है. अक्टूबर में नवरात्र, दशहरा, करवाचौथ और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसे पर्वों के बीच जब घरों का बजट त्योहारों की खरीदारी से बढ़ने वाला है, उसी दौरान सरकार ने डिपुओं पर मिलने वाले आटे के कोटे में बढ़ोतरी कर दी है. अब APL परिवारों को अक्टूबर में मौजूदा 12 किलो के बजाय 13 किलो आटा प्रति राशनकार्ड मिलेगा. यानी हर APL परिवार को अगले महीने एक किलो अतिरिक्त आटा मिलेगा. अक्टूबर महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया गया है. अगले महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एपीएल परिवारों को 13 किलो आटा और 5 किलो चावल प्रति परिवार दिया जाएगा:- कुमुद सिंह, निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अक्टूबर के लिए सस्ते राशन की इंटरनल टाइड ओवर एलोकेशन कर दी है. इसके तहत प्रदेशभर में APL उपभोक्ताओं के लिए आटे का आवंटन बढ़ाया गया है. हालांकि, चावल के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. APL परिवारों को अक्टूबर में भी पहले की तरह 5 किलो चावल प्रति राशनकार्ड ही मिलेगा. त्योहारों से पहले बढ़ा आटे का कोटा अक्टूबर में त्योहारी सीजन जोर पकड़ने वाला है. नवरात्र से शुरू होने वाले पर्वों के बाद दशहरा, महर्षि वाल्मीकि जयंती और करवाचौथ जैसे प्रमुख त्योहार आएंगे. ऐसे में मध्यम और छोटे परिवारों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है. इसी बीच डिपुओं से मिलने वाले आटे की मात्रा में एक किलो की बढ़ोतरी APL परिवारों के लिए खाद्य बजट में कुछ राहत दे सकती है. त्योहार के महीने में डिपुओ में मिलेगा पहले से अधिक आटा (ETV Bharat)