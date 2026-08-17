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भाजपा की 'नवीन' टीम में नहीं बरसा हिमाचल पर 'अनुराग', कभी एकसाथ डटे थे अनुराग-नबीन, छोटे पहाड़ी राज्य के छोकरे को नहीं मिली बड़ी जिम्मेदारी

भाजपा ने नवीन नई टीम का ऐलान कर दिया है. लेकिन भाजपा की नई टीम में हिमाचल से किसी नेता का नाम नहीं है. रजनीश शर्मा की रिपोर्ट

नितिन नबीन की टीम में हिमाचल के नेताओं को नहीं मिली जगह
नितिन नबीन की टीम में हिमाचल के नेताओं को नहीं मिली जगह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 4:38 PM IST

6 Min Read
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शिमला: नई भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको चौंकाने के लिए चर्चित रही है. चाहे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य के नए सीएम चुनने हों या फिर संगठन में किसी नेता को बड़ा काम सौंपना हो, मोदी-शाह के दौर की भाजपा सियासी गलियारों में अब अनप्रिडिक्टेबल है. राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नई टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें थी कि इसमें हिमाचल को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन नितिन नबीन की तरफ से जारी की गई सूची में पहाड़ी राज्य से किसी नेता का नाम नहीं है. हालांकि हिमाचल प्रदेश में चर्चा थी कि अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है, लेकिन ये चर्चा ही रही. भले ही इस लिस्ट में हिमाचल को जगह नहीं मिली, लेकिन पड़ोस के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के तीन नाम लिस्ट में हैं. वहीं, पंजाब व हरियाणा से भी राष्ट्रीय टीम में नाम हैं.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में इस राज्य को सेंटर में अहम स्थान मिलता रहा है. जेपी नड्डा व अनुराग ठाकुर किसी न किसी रूप में केंद्र में प्रभावी रहे हैं. जेपी नड्डा लंबे समय तक पार्टी मुखिया रहे और नई भूमिका में इन दिनों मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं. अनुराग ठाकुर बेशक कैबिनेट में टीम मोदी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन संगठन का उनका अनुभव काम में लिया जा सकता था.

दिलचस्प तथ्य ये है कि किसी दौर में अनुराग ठाकुर नितिन नबीन के बॉस रहे हैं. जब अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब नितिन नबीन मोर्चा के महासचिव थे. यानी उनकी पहले भी संगठन में काम करने को लेकर जोड़ी बन चुकी है. वैसे नए दौर की भाजपा में पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की सहमति इंपोर्टेंट फैक्टर है. ऐसे में अनुराग ठाकुर के पास कुछ सियासी गुणों के होने पर भी उन्हें नई टीम में जगह नहीं मिली है. ये उनके समर्थकों के लिए निराशा की बात है.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (ANI)

संगठन व सरकार में काम का अनुभव

अनुराग ठाकुर सेंटर में मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं. वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी काफी सक्रिय थे. पीएम नरेंद्र मोदी संगठन में काम करने के दौरान हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे हैं. वे हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं और उन्हीं ने अनुराग ठाकुर को हिमाचल नूं छोकरा कह कर पुकारा था. अनुराग ठाकुर खेल जगत में सक्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी रहे हैं. धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम अनुराग ठाकुर के इस खेल के प्रति अनुराग का ही परिणाम माना जाता है.

वे पांचवीं बार हमीरपुर संसदीय सीट से चुनाव जीते हैं. वर्ष 2008 में पहली बार उपचुनाव के माध्यम से लोकसभा पहुंचे अनुराग ठाकुर ने उसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा है. पीएम नरेंद्र मोदी की सेंटर में टीम में अनुराग ठाकुर सबसे पहले 2019 में आए. अनुराग ठाकुर ने वित्त, कारपोरेट और युवा सेवाएं व खेल मंत्रालय में काम करने का अनुभव बटोरा. अलबत्ता पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में बनी सरकार में वे कोई जिम्मेदारी पाने में कामयाब नहीं हुए. अब भाजपा की नई टीम में भी उनके लिए कोई जगह नहीं बन पाई है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (@Anurah Thakur FB Page)

हिमाचल से और किस नाम की थी चर्चा

हिमाचल प्रदेश के सिनेरियो को देखें तो यहां अगले साल चुनाव होने हैं. हिमाचल से राष्ट्रीय टीम में अनुराग ठाकुर के अलावा महिला चेहरे पर विचार करें तो इंदु गोस्वामी का नाम लिया जा सकता है. इंदू गोस्वामी अपना पहला राज्यसभा का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और इस समय उनके पास कोई बड़ा दायित्व नहीं है. इंदु गोस्वामी हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा की प्रमुख रही हैं. उनके पास राज्य समाज कल्याण बोर्ड व महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में काम करने का अनुभव है.

पूर्व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी
पूर्व राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी (ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव 2017 में वे बेशक पालमपुर से चुनाव हार गईं, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाकर लाया था. संगठन में हिमाचल को महिला चेहरे के तौर पर प्रतिनिधित्व में इंदु गोस्वामी को भी शामिल करने की चर्चा थी, लेकिन उनका नाम भी सूची में नहीं आया. इसी प्रकार हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष रहे सुरेश कश्यप को भी संगठन में जिम्मेदारी के आसार लग रहे थे. पार्टी में दलित नेता के तौर पर उनको स्थान देने की चर्चा हो रही थी. यदि जिम्मेदारी की बात करें तो अनुराग ठाकुर को पार्टी में संगठन मंत्री या प्रवक्ता का पद देने पर विचार हो सकता था. मीडिया के साथ अनुराग ठाकुर के रिश्ते ठीक-ठाक ही कहे जा सकते हैं.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी और लेखक-संपादक नवनीत शर्मा का मानना है, "भाजपा की राष्ट्रीय टीम में हिमाचल को स्थान मिलता तो ये गौरव की बात होती. अनुराग ठाकुर का नाम सबसे पहले सभी की जुबां पर आता है. अनुराग ठाकुर योग्य हैं, लेकिन नई भाजपा में चौंकाने वाले फैसलों को देखते हुए अब कयासबाजी कम ही काम आती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ. वैसे भाजपा की राष्ट्रीय टीम में संगठन के किसी न किसी दायित्व के लिए हिमाचल डिजर्व जरूर करता है".

हिमाचल की सियासत के गहरे जानकार और मीडिया जगत में तीन दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले धनंजय शर्मा कहते हैं, "भाजपा की राष्ट्रीय टीम में स्थान पाने वालों की कतार में अनुराग ठाकुर का नाम आगे माना जा रहा था. अनुराग ठाकुर लंबे समय से केंद्र में ही सक्रिय हैं. संगठन में वे काम के नेता साबित हो सकते थे. नितिन नबीन व अनुराग ठाकुर पहले भी साथ रहे हैं. युवा मोर्चा में वे साथ काम कर चुके हैं. यदि संगठन में युवा चेहरों को अधिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो अनुराग ठाकुर का नाम टीम में आना चाहिए था. वहीं, महिला चेहरे को लेकर इंदु गोस्वामी के नाम को हाईकमान कंसीडर कर सकती थी".

भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा कहते हैं कि "संगठन में किसे क्या दायित्व मिलता है, ये हाईकमान ही तय करता है. भाजपा में संगठन व सरकार में काम करने के तरीके तय हैं और उन्हीं के अनुसार काम होता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से संगठन के नए सदस्यों को जिम्मेदारी के साथ उनके नाम जारी कर दिए गए हैं.".

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