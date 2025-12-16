ETV Bharat / state

CM सुक्खू ने दिलाई 'नशा मुक्त हिमाचल' की शपथ, वॉकथॉन में हजारों युवा शामिल

चिट्टा के खिलाफ हमीरपुर में मेगा वॉकथॉन का आयोजन ( @FacebookCMO )

CM सुक्खू ने युवाओं को दिलाई नशा विरोधी शपथ (@FacebookCMO)

इस कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक सुरेश कुमार, सुजानपुर विधायक कैप्टन रणजीत राणा, डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, मंजीत सिंह डोगरा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष सुमन भारती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए.

शपथ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने मेगा वॉकथॉन की शुरुआत की. यह पैदल यात्रा हमीरपुर बस अड्डा, नादौन चौक, गांधी चौक और बाजार क्षेत्र से होती हुई करीब तीन किलोमीटर का सफर तय कर दोसड़का पुलिस खेल मैदान में समाप्त हुई. इस दौरान रास्ते भर लोगों ने नशा विरोधी नारे लगाए और मुख्यमंत्री का उत्साह बढ़ाया.

चिट्टा के खिलाफ हमीरपुर में मेगा वॉकथॉन का आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री सुक्खू सुबह करीब 11 बजे हमीरपुर बॉयज स्कूल के खेल मैदान पहुंचे. यहां उन्होंने मौजूद हजारों छात्रों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई. मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें और समाज में भी लोगों को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि चिट्टा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और इसे जड़ से खत्म करना सबकी जिम्मेदारी है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को हमीरपुर में एक बड़े मेगा वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खुद हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने युवाओं और आम लोगों को नशे से दूर रहने और हिमाचल को चिट्टा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्र, युवा और नागरिक शामिल हुए.

चिट्टा के कारोबार पर सख्त कार्रवाई

दोसड़का पुलिस ग्राउंड में वॉकथॉन के समापन के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि चिट्टा तेजी से युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, लेकिन अब समाज का हर वर्ग इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तीसरी वॉकथॉन है और हर जगह जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है.

उन्होंने साफ कहा कि चिट्टा के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. नशे की कमाई से बनाए गए बड़े होटल, भवन और संपत्तियों पर भी कानून के तहत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पीढ़ी को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

मेगा वॉकथॉन में शामिल हुए हजारों युवा (ETV Bharat)

सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा से जुड़े आरोपियों की जानकारी देने के लिए लोग अब आगे आ रहे हैं. 112 नंबर के जरिए लगातार सूचनाएं मिल रही हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि अगर कहीं भी नशे से जुड़ी जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सरकार की ओर से घोषित इनाम की राशि सूचना देने वालों को दी जाएगी.

विपक्ष का भी मिला समर्थन

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि चिट्टा के खात्मे की इस मुहिम में विपक्ष भी सरकार के साथ है. उन्होंने कहा कि यह अभियान पहले शुरू होना चाहिए था और एनडीपीएस एक्ट को लागू करने में पहले देरी हुई. कांग्रेस सरकार ने कानून में जरूरी संशोधन कर इसे सख्ती से लागू किया है. विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस अभियान का समर्थन करना सकारात्मक संकेत है.

मेगा वॉकथॉन में युवाओं से संवाद करते CM सुक्खू (@FacebookCMO)

235 पंचायतों में चल रहा विशेष अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 235 पंचायतों में टास्क फोर्स के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है. चिट्टा के अधिक इस्तेमाल वाले इलाकों की पहचान की जा रही है और वहां लगातार कार्रवाई हो रही है. उन्होंने कहा कि रोजाना न सिर्फ चिट्टा पकड़ा जा रहा है, बल्कि इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कब लागू हुई धारा-118? पिछले दो साल में कितनों को मिली जमीन खरीद की मंजूरी