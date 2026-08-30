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हिमाचल में इतने आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बिजली कनेक्शन, किराए के कमरे में चल रहे सेंटर्स को शिफ्ट करेगी सरकार?

प्रदेश भर के 1,196 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 लाख 24 हजार 362 बच्चे पंजीकृत हैं. इन आंगनबाड़ी केंद्रों में से आधे से अधिक यानी 10,518 केंद्र किराए के या निजी भवनों में चल रहे हैं, जबकि सरकारी भवनों में चलने वाले केंद्रों की संख्या 8,417 है. ये जानकारी सरकार ने विधानसभा में ऊना से बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती के पूछे गए सवाल पर दी है. सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने आगे बताया कि विधानसभा पटल पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बुनियादी सुविधाओं के मामले में सरकारी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. सरकारी भवनों में चल रहे 8,417 केंद्रों में से 1,190 केंद्रों में बिजली की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा 5,378 केंद्रों में मीटर युक्त बिजली कनेक्शन हैं और 1,849 में अन्य माध्यमों से बिजली की सुविधा मिल रही है. इसके विपरीत, निजी भवनों में चल रहे 10,508 केंद्रों में से 5,676 में मीटर बिजली कनेक्शन हैं और 4,826 में बिजली की सुविधा है, जबकि केवल 6 केंद्रों में बिजली नहीं है. इस तरह प्रदेश भर के 1,196 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है. प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी केंद्र और पंजीकृत बच्चे जिला कुल आंगनबाड़ी पंजीकृत बच्चे बिलासपुर 1,111 24,863 चम्बा 1,495 42,182 हमीरपुर 1,351 24,404 कांगड़ा 4,226 90,921 किन्नौर 235 1,909 कुल्लू 1,095 27,477 लाहौल और स्पीति 123 952 मंडी 3,004 60,301 शिमला 2,154 36,373 सिरमौर 1,486 42,891 सोलन 1,281 37,348 ऊना 1,364 34,741 कुल 18,925 4,24,362