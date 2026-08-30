हिमाचल में इतने आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बिजली कनेक्शन, किराए के कमरे में चल रहे सेंटर्स को शिफ्ट करेगी सरकार?
हिमाचल में 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 10,518 निजी भवनों में चल रहे हैं. अभी भी कई केंद्रों में बिजली नहीं है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 5:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 लाख 24 हजार 362 बच्चे पंजीकृत हैं. इन आंगनबाड़ी केंद्रों में से आधे से अधिक यानी 10,518 केंद्र किराए के या निजी भवनों में चल रहे हैं, जबकि सरकारी भवनों में चलने वाले केंद्रों की संख्या 8,417 है. ये जानकारी सरकार ने विधानसभा में ऊना से बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती के पूछे गए सवाल पर दी है.
सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने आगे बताया कि विधानसभा पटल पर प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बुनियादी सुविधाओं के मामले में सरकारी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. सरकारी भवनों में चल रहे 8,417 केंद्रों में से 1,190 केंद्रों में बिजली की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा 5,378 केंद्रों में मीटर युक्त बिजली कनेक्शन हैं और 1,849 में अन्य माध्यमों से बिजली की सुविधा मिल रही है. इसके विपरीत, निजी भवनों में चल रहे 10,508 केंद्रों में से 5,676 में मीटर बिजली कनेक्शन हैं और 4,826 में बिजली की सुविधा है, जबकि केवल 6 केंद्रों में बिजली नहीं है. इस तरह प्रदेश भर के 1,196 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है.
|प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी केंद्र और पंजीकृत बच्चे
|जिला
|कुल आंगनबाड़ी
|पंजीकृत बच्चे
|बिलासपुर
|1,111
|24,863
|चम्बा
|1,495
|42,182
|हमीरपुर
|1,351
|24,404
|कांगड़ा
|4,226
|90,921
|किन्नौर
|235
|1,909
|कुल्लू
|1,095
|27,477
|लाहौल और स्पीति
|123
|952
|मंडी
|3,004
|60,301
|शिमला
|2,154
|36,373
|सिरमौर
|1,486
|42,891
|सोलन
|1,281
|37,348
|ऊना
|1,364
|34,741
|कुल
|18,925
|4,24,362
पेयजल सुविधाओं के मोर्चे पर स्थिति संतोषजनक है और सरकार का दावा है कि प्रदेश का कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र पानी की सुविधा से वंचित नहीं है. सरकारी भवनों में संचालित 8,417 केंद्रों में से 8,268 में नल से पीने का पानी (पाइप कनेक्शन) उपलब्ध है और शेष 149 भवनों में अन्य स्थानीय स्रोतों से पेयजल की व्यवस्था है. इसी तरह निजी भवनों में चल रहे 10,508 भवनों में से 10,452 केंद्रों में पाइप कनेक्शन और 56 केंद्रों में अन्य स्रोतों से पानी की आपूर्ति की जा रही है.
निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को हाल ही में बंद किए गए सरकारी प्राथमिक स्कूलों के खाली पड़े भवनों में स्थानांतरित करने के सवाल पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. सरकार की ओर से दिए गए उत्तर में कहा गया है कि फिलहाल शिक्षा विभाग से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. यदि भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो विभाग इस पर अवश्य विचार करेगा.
|जिला
|2026–27 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
|2026–27 आंगनबाड़ी सहायिका
|बिलासपुर
|1,089
|1,050
|चम्बा
|1,460
|1,382
|हमीरपुर
|1,337
|1,303
|कांगड़ा
|4,113
|3,932
|किन्नौर
|229
|215
|कुल्लू
|1,080
|1,070
|लाहौल और स्पीति
|123
|113
|मंडी
|2,961
|2,936
|शिमला
|2,113
|2,030
|सिरमौर
|1,467
|1,448
|सोलन
|1,249
|1,214
|ऊना
|1,328
|1,297
|कुल
|18,549
|17,990
उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई 2026 तक पिछले तीन वर्षों में आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जिलावार ब्योरा भी विधानसभा पटल पर रखा गया. हिमाचल में कुल 18,549 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 17,990 आंगनबाड़ी सहायिकाएं काम करती हैं.
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