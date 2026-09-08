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आंगनबाड़ी-आशा वर्करों के आश्रितों को करुणामूलक नौकरी मिलेगी या नहीं? सुक्खू सरकार ने दिया जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग लंबे समय से उठती रही है. इस मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे हैं. हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र में जब इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा गया, तो सुक्खू सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया. दरअसल, कुटलैहड़ से कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा विक्कू ने विधानसभा में सरकार से जानना चाहा कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोजगार देने का सरकार का कोई विचार है? विधायक के सवाल पर सरकार ने मामले की स्थिति स्पष्ट की.

सरकार ने बताया क्यों नहीं मिलेगी नौकरी

सरकार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा वर्कर राज्य सरकार के विभागीय कर्मचारी नहीं हैं. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के तहत मानदेय के आधार पर नियुक्त होती हैं. वहीं, आशा वर्करों का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है.