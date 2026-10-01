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दूध-अंडे से मजबूत होगा नौनिहालों का पोषण, आंगनबाड़ी केंद्रों में हफ्ते में दो दिन एक्स्ट्रा प्रोटीन की तैयारी

नौनिहालों के पोषण को लेकर सुक्खू सरकार की नई पहल ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले नौनिहालों के पोषण को लेकर सुक्खू सरकार एक नई पहल शुरू करने की तैयारी में है. शुरुआती उम्र में बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकें, इसके लिए अब उनके आहार में दूध और अंडे को शामिल करने की तैयारी है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सामान्य बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध और अंडा दिया जाएगा, जबकि अति कुपोषित बच्चों के लिए सप्ताह में छह दिन अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने की योजना है. इस अतिरिक्त डाइट का खर्च सरकार अपने बजट से उठाएगी. सरकार दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान इस योजना को लॉन्च कर सकती है. योजना लागू होने के बाद प्रदेश के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हजारों छोटे बच्चों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित पोषण व्यवस्था में सिर्फ दूध और अंडे के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ भी शामिल किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य बच्चों के भोजन में प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है. विशेष रूप से कम वजन वाले, कमजोर और कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा.