दूध-अंडे से मजबूत होगा नौनिहालों का पोषण, आंगनबाड़ी केंद्रों में हफ्ते में दो दिन एक्स्ट्रा प्रोटीन की तैयारी
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रस्तावित यह योजना सरकारी स्कूलों में चल रही मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना से अलग होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले नौनिहालों के पोषण को लेकर सुक्खू सरकार एक नई पहल शुरू करने की तैयारी में है. शुरुआती उम्र में बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन और जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सकें, इसके लिए अब उनके आहार में दूध और अंडे को शामिल करने की तैयारी है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सामान्य बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध और अंडा दिया जाएगा, जबकि अति कुपोषित बच्चों के लिए सप्ताह में छह दिन अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने की योजना है. इस अतिरिक्त डाइट का खर्च सरकार अपने बजट से उठाएगी. सरकार दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान इस योजना को लॉन्च कर सकती है. योजना लागू होने के बाद प्रदेश के 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हजारों छोटे बच्चों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है. प्रस्तावित पोषण व्यवस्था में सिर्फ दूध और अंडे के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ भी शामिल किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य बच्चों के भोजन में प्रोटीन, आयरन और अन्य जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है. विशेष रूप से कम वजन वाले, कमजोर और कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा.
छह माह से छह साल तक के बच्चों पर फोकस
आंगनबाड़ी सेवाओं के तहत प्रदेश में छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों को पहले से ही पूरक पोषण उपलब्ध करवाया जाता है. अब प्रस्तावित नई व्यवस्था के जरिए उनके भोजन में प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की तैयारी है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन की गुणवत्ता सुधारने पर भी सरकार काम करेगी.
अति कुपोषित बच्चों के लिए छह दिन अतिरिक्त पोषण
नई व्यवस्था में सामान्य और अति कुपोषित बच्चों के लिए अलग-अलग पोषण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं. सामान्य बच्चों को सप्ताह में दो दिन दूध और अंडा उपलब्ध करवाने की योजना है, जबकि अति कुपोषित बच्चों को सप्ताह में छह दिन अतिरिक्त पोषण देने की तैयारी है. इससे कुपोषण की स्थिति वाले बच्चों को नियमित रूप से अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाने पर फोकस रहेगा.
शुरुआती उम्र में पोषण पर सरकार का फोकस
दूध और अंडे प्रोटीन के साथ कई जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं. वहीं फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के माध्यम से आयरन सहित अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है. सरकार का फोकस बच्चों की शुरुआती उम्र में पोषण स्तर को मजबूत करने पर है, ताकि उनके शारीरिक विकास, सक्रियता और सीखने की क्षमता के लिए बेहतर आधार तैयार हो सके.
स्कूलों की योजना से अलग होगी व्यवस्था
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रस्तावित यह योजना सरकारी स्कूलों में चल रही मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना से अलग होगी. स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के करीब साढ़े पांच लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन अंडा या फल देने का फैसला किया गया है. अब इसी तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े छोटे बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त आहार की व्यवस्था करने की तैयारी है.
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