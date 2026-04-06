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हिमाचल में एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल, मांगे पूरी न होने पर दी ये चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. सीटू के बैनर तले प्रदेशभर में कार्यरत सैकड़ों एंबुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पांच दिन की हड़ताल शुरू की है. ये हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू होकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक चलेगी. हड़ताल के पहले ही दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिमला पहुंचे और सचिवालय छोटा शिमला के बाहर महापड़ाव शुरू किया. हड़ताल के चलते प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बनी रही.

मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप

राज्यस्तरीय एंबुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला और श्रम विभाग के आदेशों के बावजूद एंबुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी यूनियन के जरिए वे अपनी मांगें उठाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. कई मामलों में यूनियन से जुड़े कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाता है, या फिर उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है. वहीं, कुछ कर्मचारियों को बिना कारण के कई महीनों तक ड्यूटी से बाहर रखने के भी आरोप लगाए गए हैं.

एंबुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के आरोप