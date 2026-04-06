हिमाचल में एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल, मांगे पूरी न होने पर दी ये चेतावनी
हिमाचल में एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. सीटू के बैनर तले प्रदेशभर में कार्यरत सैकड़ों एंबुलेंस कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर पांच दिन की हड़ताल शुरू की है. ये हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8 बजे से शुरू होकर 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक चलेगी. हड़ताल के पहले ही दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिमला पहुंचे और सचिवालय छोटा शिमला के बाहर महापड़ाव शुरू किया. हड़ताल के चलते प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बनी रही.
मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप
राज्यस्तरीय एंबुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला और श्रम विभाग के आदेशों के बावजूद एंबुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी यूनियन के जरिए वे अपनी मांगें उठाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है. कई मामलों में यूनियन से जुड़े कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाता है, या फिर उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है. वहीं, कुछ कर्मचारियों को बिना कारण के कई महीनों तक ड्यूटी से बाहर रखने के भी आरोप लगाए गए हैं.
एंबुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के आरोप
- कर्मचारियों ने ईपीएफ और ईएसआई के क्रियान्वयन में भी गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया. यूनियन का कहना है कि ईपीएफ के दोनों हिस्से कर्मचारियों से ही काटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें हर महीने आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
- गाड़ियों की मेंटेनेंस और इंश्योरेंस के दौरान कर्मचारियों का वेतन काटे जाने के भी आरोप लगाए गए.
- यूनियन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को नियमानुसार छुट्टियां भी नहीं दी जा रही हैं और बेसिक वेतन भी न्यूनतम स्तर से कम .
- यूनियन नेताओं का आरोप है कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी पहले जीवीके ईएमआरआई के तहत काम कर चुके हैं. उस दौरान सेवा समाप्ति या छंटनी के बाद कर्मचारियों को छंटनी भत्ता, ग्रेच्युटी, नोटिस पे और अन्य एरियर का भुगतान नहीं किया गया.
एंबुलेंस कॉन्ट्रैक्ट यूनियन की मांग
- सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता का लाभ दिया जाए.
- पूर्व अवधि के बकाया का भुगतान किया जाए.
- कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन दिया जाए.
- 12 घंटे ड्यूटी पर डबल ओवरटाइम का भुगतान हो.
- सभी छुट्टियों का प्रावधान लागू किया जाए.
- श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए.
- यूनियन नेताओं के तबादले रद्द किए जाए.
- ईपीएफ-ईएसआई त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए.
- लंबित एरियर जारी किया जाए.
यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार और प्रबंधन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो यूनियन निर्णायक संघर्ष की ओर बढ़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधन और सरकार की होगी.
सीटू नेताओं के इस कंपनी पर आरोप
इसके अलावा सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, कोषाध्यक्ष जगत राम, यूनियन अध्यक्ष सुनील कुमार और महासचिव बालक राम ने आरोप लगाया कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मेडस्वान फाउंडेशन के अधीन कार्यरत पायलट, कैप्टन और ईएमटी कर्मचारी लंबे समय से शोषण का शिकार हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है. इसके बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है.