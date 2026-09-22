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हिमाचल में अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, सैलानियों को मिलेगी सहूलियत, अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें राउंड दि क्लॉक यानी 24 इनटू सेवन खुली रहेंगी. इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य सरकार के श्रम व रोजगार विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है. श्रम एवं रोजगार विभाग ने हिमाचल प्रदेश दुुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 27 के तहत अधिसूचना जारी की है. इसमें धारा 9 और 10 के अलावा नियम 11 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है. इस बारे में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह छूट तत्काल प्रभाव से जारी होगी.

पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए ये छूट सैलानियों के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल के शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, मनाली, चायल आदि अनेक पर्यटन स्थलों में आए सैलानियों को देर शाम या देर रात भोजन व अन्य जरूरी सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 24 इनटू 7 संचालन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया है. व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ये छूट सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी. इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है.