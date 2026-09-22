हिमाचल में अब 24x7 खुली रहेंगी दुकानें, सैलानियों को मिलेगी सहूलियत, अधिसूचना जारी
यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 24x7 संचालन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 6:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें राउंड दि क्लॉक यानी 24 इनटू सेवन खुली रहेंगी. इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्य सरकार के श्रम व रोजगार विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है. श्रम एवं रोजगार विभाग ने हिमाचल प्रदेश दुुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 27 के तहत अधिसूचना जारी की है. इसमें धारा 9 और 10 के अलावा नियम 11 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है. इस बारे में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यह छूट तत्काल प्रभाव से जारी होगी.
पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए ये छूट सैलानियों के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल के शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, मनाली, चायल आदि अनेक पर्यटन स्थलों में आए सैलानियों को देर शाम या देर रात भोजन व अन्य जरूरी सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 24 इनटू 7 संचालन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही इसे सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया है. व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए ये छूट सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी. इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है.
सरकारी अधिसूचना के अनुसार दुकानों में काम करने के आवर्स निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होंगे. कर्मचारी को कानून के अनुसार वीकली ऑफ देना जरूरी होगा. कर्मचारियों से निर्धारित सीमा से अधिक ओवरटाइम नहीं करवाया जा सकेगा. इसके अलावा नियोक्ता को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व्यवस्था और एम्प्लाई वेलफेयर के इंतजाम करने होंगे. यदि कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम करती है तो उसके लिए 31 जुलाई 2025 की सरकारी अधिसूचना की शर्त लागू रहेगी. साथ ही उसकी अधिसूचना के नियम भी लागू होंगे. नियोक्ता को हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969, उसके तहत बनाए गए नियमों के अलावा अन्य लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा. इस अधिसूचना का लाभ पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पर्यटन सीजन के दौरान भी विख्यात पर्यटन स्थलों में रेस्तरां व भोजनालय पूरी तरह से खोलने के आदेश जारी होते हैं। इससे सैलानियों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं.
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