दिवाली बाद दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में AQI बेहद खराब, 5-6 सालों में हिमाचल में एयर क्वालिटी में 50% सुधार
हिमाचल के चीफ साइंटिस्ट ने कहा है कि, दिवाली के बाद भी हिमाचल की वायु गुणवत्ता (AQI) काफी बेहतर बनी हुई है.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:08 AM IST
शिमला: दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बेहद खराब हो गया है. वहीं, दूसरी ओऱ पहाड़ी हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के चीफ साइंटिस्ट सुरेश अत्री ने मंगलवार को कहा कि डेटा के कम्पेरेटिव एनालिसिस से पता चला है कि पिछले पांच से छह सालों में हिमाचल प्रदेश में एयर क्वालिटी में 50 परसेंट सुधार हुआ है. इस सुधार का क्रेडिट कई फैक्टर्स को दिया, जिसमें लोगों में बढ़ती अवेयरनेस, पटाखों के इस्तेमाल में सावधानी, जंगल की आग की घटनाओं में कमी और रुक-रुक कर बारिश शामिल हैं.
हिमाचल में एयर क्वालिटी में सुधार
वैज्ञानिक सुरेश अत्री ने कहा कि, लोगों में एनवायरनमेंटल इश्यूज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है, और लोग पटाखों के इस्तेमाल में ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं. कम धुआं और पॉल्यूशन वाले पटाखों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है; 'इलेक्ट्रॉनिक' पटाखों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और शिमला एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रीन और इको-फ्रेंडली पटाखों के इस्तेमाल के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और इन कोशिशों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं.
इन शहरों में एयर क्वालिटी अच्छी
चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि, "दिवाली के बाद देश के बड़े शहरों में एयर पॉल्यूशन बढ़ने की चिंताओं के बीच, हिमाचल प्रदेश में एयर क्वालिटी अच्छी बनी हुई है. शिमला, धर्मशाला, मनाली और सुंदरनगर समेत राज्य के बड़े शहरों में एयर क्वालिटी अच्छी रही है, और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5 और PM10 जैसे पॉल्यूटेंट्स का लेवल तय लिमिट के अंदर रहा है. शिमला में, PM2.5 का लेवल लगभग 16 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि PM10 का लेवल लगभग 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था. उन्होंने कहा कि दोनों ही अच्छी एयर क्वालिटी के इंडिकेटर हैं."
सुरेश अत्री ने बताया कि इस साल जंगल में आग लगने की घटनाएं कम होने और बीच-बीच में बारिश होने की वजह से भी एयर क्वालिटी बेहतर रही है. बारिश एटमॉस्फियर में धूल और पॉल्यूटेंट्स को जमने में मदद करती है, जबकि लंबे समय तक सूखा मौसम अक्सर एयर पॉल्यूशन को बढ़ा देता है. उन्होंने कहा कि इस साल हालात काफी अच्छे रहे हैं.
एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ग्रीन डेवलपमेंट का अहम योगदान
एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कम करना जैसी पहलें बहुत ज़रूरी हैं. उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के नतीजे तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ इनका कुल असर साफ़ दिखता है.
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाले असर के बारे में, अत्री ने कहा कि इसका असर काफी हद तक हवा की दिशा पर निर्भर करता है. अगर हवा दिल्ली की तरफ चलती है, तो धुआं उसी दिशा में जाता है. हालांकि, अगर हवा हिमाचल प्रदेश की तरफ चलती है, तो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स राज्य तक पहुंच सकते हैं, उन्होंने समझाया.
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