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दिवाली बाद दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में AQI बेहद खराब, 5-6 सालों में हिमाचल में एयर क्वालिटी में 50% सुधार

हिमाचल में एयर क्वालिटी ( ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

शिमला: दीपावली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बेहद खराब हो गया है. वहीं, दूसरी ओऱ पहाड़ी हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के चीफ साइंटिस्ट सुरेश अत्री ने मंगलवार को कहा कि डेटा के कम्पेरेटिव एनालिसिस से पता चला है कि पिछले पांच से छह सालों में हिमाचल प्रदेश में एयर क्वालिटी में 50 परसेंट सुधार हुआ है. इस सुधार का क्रेडिट कई फैक्टर्स को दिया, जिसमें लोगों में बढ़ती अवेयरनेस, पटाखों के इस्तेमाल में सावधानी, जंगल की आग की घटनाओं में कमी और रुक-रुक कर बारिश शामिल हैं.

हिमाचल में एयर क्वालिटी में सुधार