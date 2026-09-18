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कुल्लू से जम्मू के लिए शुरू होगी फ्लाइट, एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से जम्मू आने वाले पर्यटकों और जम्मू जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. भुंतर स्थित कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट से अब जम्मू के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है. कुल्लू से जम्मू के बीच यह उड़ान हिसार के रास्ते संचालित होगी. इस नई सेवा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस रूट पर 48 सीटर एलायंस एयर के विमान का संचालन प्रस्तावित है.

भुंतर से जम्मू वाया हिसार हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. इस रूट पर 48 सीटर विमान प्रस्तावित है. सप्ताह में कितने दिन उड़ान संचालित होगी और इसका समय क्या रहेगा? इसकी जानकारी बाद में स्पष्ट होगी:- सिद्धार्थ कदम्ब, निदेशक, भुंतर एयरपोर्ट

भुंतर से हिसार वाया जम्मू के लिए फ्लाइट

भुंतर एयरपोर्ट से नए शहर के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. जम्मू से आने वाले यात्रियों के अलावा हिसार और आसपास के क्षेत्रों से कुल्लू-मनाली पहुंचने का एक और हवाई विकल्प उपलब्ध होगा. भुंतर एयरपोर्ट से फिलहाल दिल्ली, अमृतसर और जयपुर के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं.