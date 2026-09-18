कुल्लू से जम्मू के लिए शुरू होगी फ्लाइट, एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
भुंतर एयरपोर्ट से अब जम्मू के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट. प्रदेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा. बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 3:00 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से जम्मू आने वाले पर्यटकों और जम्मू जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. भुंतर स्थित कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट से अब जम्मू के लिए नई हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है. कुल्लू से जम्मू के बीच यह उड़ान हिसार के रास्ते संचालित होगी. इस नई सेवा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस रूट पर 48 सीटर एलायंस एयर के विमान का संचालन प्रस्तावित है.
भुंतर से जम्मू वाया हिसार हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है. इस रूट पर 48 सीटर विमान प्रस्तावित है. सप्ताह में कितने दिन उड़ान संचालित होगी और इसका समय क्या रहेगा? इसकी जानकारी बाद में स्पष्ट होगी:- सिद्धार्थ कदम्ब, निदेशक, भुंतर एयरपोर्ट
भुंतर से हिसार वाया जम्मू के लिए फ्लाइट
भुंतर एयरपोर्ट से नए शहर के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से कुल्लू-मनाली के पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है. जम्मू से आने वाले यात्रियों के अलावा हिसार और आसपास के क्षेत्रों से कुल्लू-मनाली पहुंचने का एक और हवाई विकल्प उपलब्ध होगा. भुंतर एयरपोर्ट से फिलहाल दिल्ली, अमृतसर और जयपुर के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं.
भुंतर एयरपोर्ट की बढ़ेगी कनेक्टिविटी
गौरतलब है कि इन रूटों पर एलायंस एयर का 48 सीटर विमान सेवा दे रहा है. हालांकि, देहरादून के लिए चलने वाली उड़ान पिछले कुछ महीनों से बंद है. ऐसे में अब जम्मू के लिए नई उड़ान को भुंतर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं का होगा फायदा
पर्यटन नगरी मनाली के होटलियर रोशन ठाकुर, मनु शर्मा, राकेश कुमार ने कहा, "कुल्लू-मनाली के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भुंतर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार जरूरी है. ऐसे में अगर जम्मू के लिए भी हवाई सेवा शुरू होती है तो इससे सैलानियों को फायदा होगा. वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी इसका लाभ उठा सकेंगे और सैलानी जम्मू से मनाली भी हवाई उड़ान के माध्यम से आसानी से पहुंच सकेंगे".
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