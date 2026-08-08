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तीन साल से बिना कुलपति के चल रहा कृषि विश्वविद्यालय, अब छात्रों के प्रदर्शन से गरमाया मुद्दा

पालमपुर: हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पिछले करीब तीन वर्षों से स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा अब फिर गरमा गया है. विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन और छात्रों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने भी आवाज बुलंद कर दी है. इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विश्वविद्यालय की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जल्द स्थायी कुलपति नियुक्त करने का आग्रह किया है.

तीन साल से स्थायी कुलपति की नियुक्ति का इंतजार

पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर करीब तीन वर्षों से स्थायी कुलपति के बिना चल रहा है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब है और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में भी परेशानी हो रही है. इसके कारण विश्वविद्यालय की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में कृषि विश्वविद्यालय की ऐसी स्थिति पहले देखने को नहीं मिली. शांता कुमार ने कहा कि वर्ष 1978 में कई कठिनाइयों के बावजूद पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी. इस विश्वविद्यालय ने कांगड़ा और पूरे हिमाचल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालयों में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में जल्द उचित कदम उठाने और स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने का आग्रह किया.

CM सुक्खू ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन

शांता कुमार ने कहा कि उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से दोनों संस्थानों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी कुछ कठिनाइयों और परिस्थितियों की जानकारी दी तथा उन्हें आश्वस्त किया कि दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे.

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