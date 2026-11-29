ETV Bharat / state

इतने सौ करोड़ के निवेश से हिमाचल में तैयार हो रहा आधुनिक कृषि बाजार का नेटवर्क, नहीं लगाने पड़ेंगे मंडियों के चक्कर

दूरदराज के किसानों को घर के नजदीक मिलेगी मंडी ( ETV Bharat )

शिमला: खेतों में दिन-रात मेहनत कर फसल और बागवानी उत्पाद तैयार करने वाले हिमाचल के किसानों-बागवानों के लिए आने वाले समय में अपनी उपज बेचने की राह पहले से आसान हो सकती है. अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों के चक्कर लगाने और उचित दाम के इंतजार में उपज खराब होने की चिंता से राहत दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.

कृषि विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 166 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक भंडारण केंद्र, बेहतर बाजार सुविधाएं और डिजिटल व्यवस्था विकसित की जा रही है. सरकार की इस पहल का मकसद किसान की मेहनत को बेहतर बाजार और उसकी उपज को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था तैयार करना है.

पुरानी मंडियों की भी बदलेगी सूरत, डिजिटल होगी व्यवस्था (ETV Bharat) मंडियों में हुआ इतने लाख फल, सब्जियों और खाद्यान्न का विपणन सरकार विपणन अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है. इस दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अहम भूमिका निभा रहा है. प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के माध्यम से अब तक 89 फल, सब्जी एवं अनाज मंडियों का नेटवर्क विकसित किया जा चुका है. वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार इन मंडियों के माध्यम से लगभग 33 लाख क्विंटल फल, 19 लाख क्विंटल सब्जियां और 2.41 लाख क्विंटल खाद्यान्न का विपणन किया गया. दूरदराज के किसानों को घर के नजदीक मिलेगी मंडी प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है. हमीरपुर जिले में 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रीन मंडी विकसित की जा रही है. वहीं, बिलासपुर के निहाल, कांगड़ा के टांडा, चंबा के पांगी, लाहौल के करगा और शिमला जिले के डकोलड़ में लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है. इन मंडियों के तैयार होने से स्थानीय किसानों और बागवानों को व्यवस्थित बाजार उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार तक पहुंच बेहतर होगी. 2.68 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती को अपना (ETV Bharat) फसल खराब होने की चिंता होगी कम किसानों और बागवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फसल कटाई के बाद उपज को सुरक्षित रखना और सही समय पर बाजार में बेचना है. खासकर फल एवं सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के मामले में भंडारण सुविधाओं की कमी किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसे देखते हुए सरकार नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण केंद्रों का विस्तार कर रही है. शिमला जिले के पराला में 67 करोड़ रुपये की लागत से 5,600 मीट्रिक टन क्षमता वाले सीए स्टोर का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त मंडी जिले के जड़ोल और सोलन जिले के परवाणू में 30-30 करोड़ रुपये की लागत से सीए भंडारण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इन केंद्रों से किसानों-बागवानों को अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बाजार में बेहतर अवसर मिलने पर उसे बेचने में मदद मिलेगी.