इतने सौ करोड़ के निवेश से हिमाचल में तैयार हो रहा आधुनिक कृषि बाजार का नेटवर्क, नहीं लगाने पड़ेंगे मंडियों के चक्कर
हिमाचल में किसानों-बागवानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए मंडियों का नेटवर्क, नए सीए स्टोर, डिजिटल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:48 PM IST
शिमला: खेतों में दिन-रात मेहनत कर फसल और बागवानी उत्पाद तैयार करने वाले हिमाचल के किसानों-बागवानों के लिए आने वाले समय में अपनी उपज बेचने की राह पहले से आसान हो सकती है. अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों के चक्कर लगाने और उचित दाम के इंतजार में उपज खराब होने की चिंता से राहत दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.
कृषि विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 166 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. इसके तहत प्रदेश में मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने के साथ-साथ आधुनिक भंडारण केंद्र, बेहतर बाजार सुविधाएं और डिजिटल व्यवस्था विकसित की जा रही है. सरकार की इस पहल का मकसद किसान की मेहनत को बेहतर बाजार और उसकी उपज को उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था तैयार करना है.
मंडियों में हुआ इतने लाख फल, सब्जियों और खाद्यान्न का विपणन
सरकार विपणन अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है. इस दिशा में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अहम भूमिका निभा रहा है. प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के माध्यम से अब तक 89 फल, सब्जी एवं अनाज मंडियों का नेटवर्क विकसित किया जा चुका है. वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार इन मंडियों के माध्यम से लगभग 33 लाख क्विंटल फल, 19 लाख क्विंटल सब्जियां और 2.41 लाख क्विंटल खाद्यान्न का विपणन किया गया.
दूरदराज के किसानों को घर के नजदीक मिलेगी मंडी
प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है. हमीरपुर जिले में 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्रीन मंडी विकसित की जा रही है. वहीं, बिलासपुर के निहाल, कांगड़ा के टांडा, चंबा के पांगी, लाहौल के करगा और शिमला जिले के डकोलड़ में लगभग 39 करोड़ रुपये की लागत से नई मंडियों का निर्माण किया जा रहा है. इन मंडियों के तैयार होने से स्थानीय किसानों और बागवानों को व्यवस्थित बाजार उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार तक पहुंच बेहतर होगी.
फसल खराब होने की चिंता होगी कम
किसानों और बागवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक फसल कटाई के बाद उपज को सुरक्षित रखना और सही समय पर बाजार में बेचना है. खासकर फल एवं सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के मामले में भंडारण सुविधाओं की कमी किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है. इसे देखते हुए सरकार नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण केंद्रों का विस्तार कर रही है. शिमला जिले के पराला में 67 करोड़ रुपये की लागत से 5,600 मीट्रिक टन क्षमता वाले सीए स्टोर का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इसके अतिरिक्त मंडी जिले के जड़ोल और सोलन जिले के परवाणू में 30-30 करोड़ रुपये की लागत से सीए भंडारण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इन केंद्रों से किसानों-बागवानों को अपनी उपज लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बाजार में बेहतर अवसर मिलने पर उसे बेचने में मदद मिलेगी.
पुरानी मंडियों की भी बदलेगी सूरत, डिजिटल होगी व्यवस्था
सरकार का जोर केवल नई मंडियों और भंडारण केंद्रों के निर्माण तक सीमित नहीं है. प्रदेश की मौजूदा मंडियों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इसके लिए प्रदेशभर में 22.60 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के डिजिटलीकरण पर 7.43 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इससे मंडियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने, विपणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संस्थागत कार्यक्षमता में सुधार लाने में मदद मिलेगी.
कृषि कारोबार के लिए तय किया गया नियामक ढांचा
प्रदेश में कृषि व्यापार को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत भी व्यवस्था लागू की गई है. अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत विभिन्न कृषि एवं संबद्ध उत्पादों को संबंधित अनुसूचियों में अधिसूचित किया गया है. इनमें सात श्रेणियों के खाद्यान्न, 12 श्रेणियों की दालें, पांच श्रेणियों के तिलहन, सभी प्रकार के फल एवं सब्जियां, रेशेदार फसलों की एक श्रेणी, पशुधन उत्पादों की 16 श्रेणियां, मसालों की छह श्रेणियां, तंबाकू की एक श्रेणी और 11 श्रेणियों की विविध वस्तुएं शामिल हैं. इन वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
जीडीपी में 13 फीसदी से अधिक योगदान
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है. प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इन क्षेत्रों का योगदान 13 फीसदी से अधिक है. वहीं कुल मिलाकर, 166 करोड़ रुपये के निवेश से प्रदेश में कृषि विपणन व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है. 89 मंडियों का नेटवर्क, आधुनिक सीए भंडारण केंद्र, नई मंडियों का निर्माण और डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किसानों-बागवानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं.
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