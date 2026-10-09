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यहां ₹70 KG में मिलेगा 200-300 रुपए वाला मटर का बीज, जानें गेहूं की बिजाई से लेकर ऑफ सीजन सब्जियों तक पूरी जानकारी

शिमला: रबी सीजन की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश में किसानों की नजर अब खेतों की ओर है. मानसून की विदाई के बाद गेहूं, मटर समेत रबी की अन्य फसलों की बिजाई का समय शुरू हो गया है. ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता और उसकी कीमत को लेकर है. कृषि विभाग इस बार भी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की तैयारी में है. विभाग ने अलग-अलग फसलों के बीज के रेट भी तय कर दिए हैं. जल्द ही इन्हें विभाग के विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जाएगा.

रबी सीजन में किसानों को कौन-कौन से बीज मिलेंगे? गेहूं और मटर समेत अन्य बीजों के क्या होंगे रेट? इनकी क्या रहेगी खासियत और विक्रय केंद्रों पर कब से शुरू होगी बिक्री? इन सभी सवालों को लेकर ETV भारत ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी से विशेष बातचीत की. उन्होंने रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों, उपलब्ध कराए जाने वाले बीजों, उनकी कीमत और किसानों को मिलने वाले लाभ को लेकर पूरी जानकारी साझा की.

पोस्ट मानसून में रबी सीजन की दस्तक (ETV Bharat GFX)

प्रदेश में 15 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे बीज

रबी सीजन में कृषि विभाग कौन-कौन से बीज उपलब्ध कराने जा रहा है. इस सवाल के जवाब में कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है कि, "हमारे दो सीजन होते हैं. साल में एक खरीफ सीजन होता है दूसरा रबी सीजन रहता है. हमारा रबी का सीजन शुरू हो गया है. इसमें गेहूं मुख्य फसल रहती है. इसी तरह से मटर आलू दूसरी सब्जियों में बंद गोभी, फूलगोभी, शलगम, मूली या पालक ये सभी बीज भी बहुत जल्दी उपलब्ध होंगे. गेहूं का बीज हमारे पास पहुंच गया है. कुछ ब्लॉक में मटर भी आ गया है. इसमें कुछ मटर हमारे पास आने वाला है. इसके साथ ही हमारे पास जैसे गोभी, मूली, शलगम, मेथी, पालक जैसे छोटे बीज भी 15 अक्टूबर तक उपलब्ध हो जाएंगे. यह भी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं. ये उपादान भी जल्द उपलब्ध होंगे."

कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी (ETV Bharat)

बिजाई के लिए ये सही समय

रबी सीजन में बिजाई का सही समय क्या है? इस पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि," गेहूं के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बिजाई का अच्छा समय है. अभी बारिश भी अच्छी हो रही है. हमें मौसम विभाग की तरफ से दो से तीन दिनों में अच्छी बारिश होने की सूचना भी मिली है. ऐसे में ये बिजाई का हमारे पास बहुत अच्छा मौका है. वहीं, बीज भी हमारे पास समय पर पहुंच गया है. इस तरह से 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का बिजाई को बहुत बढ़िया अवसर है. बीजों में कुछ ऐसी वैरायटी भी होती है, जो पहले और बाद में भी लगता है."

रबी सीजन में फसलों की बिजाई का उपयुक्त समय (ETV Bharat GFX)

70 से 80 रुपए किलो मिलेगी अच्छी क्वालिटी का मटर

किसानों को बीज किस रेट पर उपलब्ध होंगे? इस सवाल पर डिप्टी डायरेक्ट मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, किसानों को गेहूं का बीज 40 से 42 रुपए किलो पड़ेगा. इसमें सब्सिडी को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक सूचना नहीं आई है. उन्होंने कहा कि, मटर का बीज 70 से 80 रुपए किलो मिलेगा. हिमाचल में मटर एक बड़ी कैश क्रॉप है. बाजार में न्यूजीलैंड या जीएस 10 नाम से मटर का बीज आता है. खुशी की बात है कि इस बार हमारे पास पीबी- 89 हिम पालम किस्म का मटर उपलब्ध होगा जो अच्छी क्वालिटी का बीज है. उन्होंने कहा कि अगर बाजार में इसके प्राइवेट रेट की बात करें तो यह मटर 200 से 300 रुपए किलो तक मिलेगा. जबकि कृषि विभाग में आपको सब्सिडी पर 70 से 80 रुपए किलो में बहुत अच्छा बीज उपलब्ध होगा.

बीज के दाम (ETV Bharat GFX)

एक किलो में एक क्विंटल की उपज

डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, अगर उपज की बात की जाए तो हिम पालम या पीबी- 89 वैरायटी में एक किलो से एक क्विंटल हरी मटर की पैदावार हो सकती है. हमारा मटर, फूल गोभी और बंद गोभी का ऑफ सीजन चलता है. इसके किसानों को बहुत अच्छे रेट मिलते हैं. अगर इसकी समय पर बिजाई कर ले तो किसानों को और भी बहुत फायदा होने वाला है. उन्होंने कहा कि, चने का रेट 96 रुपए किलो, मूली 425 रुपए किलो, शलगम 850 रुपए, पालक 150 रुपए, बंद गोभी 1370 रुपए और बीन का रेट 330 रुपए किलो है. वहीं, बाजार में यही बीन 500 से 600 रुपए किलो मिलती है. इसी तरह से हमारे पास प्याज और मेथी का भी बीज है. उन्होंने कहा कि ,दूसरा हमारे पास पशुओं के चारे में बरसीम और जई का बीज भी उपलब्ध है. यह सारी किस्म हमारे पास पहुंच चुकी है और 15 अक्टूबर के बाद बीज की वैरायटी किसानों को उपलब्ध होगी.

सब्जियों के बीज के दाम (ETV Bharat GFX)

मैदानी राज्य में हिमाचल की ऑफ सीजन सब्जियों की मांग

हिमाचल में पैदा होने वाली सब्जियों की किस तरह की डिमांड है. इस पर डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी का कहना है, "हिमाचल ऑफ सीजन वेजिटेबल के लिए जाना जाता है. मैदानी राज्यों में सब्जियों का सीजन खत्म होने की कगार पर है. हमारे यहां फूलगोभी मटर जो सर्दियों में लगता है. इसकी उपज भी अच्छी रहती है और किसानों को रेट भी अच्छे मिलते हैं. मैदानी क्षेत्रों में आगे सब्जियां कम आएगी. वहीं, हिमाचल में हमारा ऑफ सीजन चलेगा, जिससे किसानों को अच्छे रेट मिलेंगे. यहां के आलू की भी अपनी खासियत है. इस तरह का आलू अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा."

इस रेट पर मिलेगा गेहूं और मटर का बीज

कृषि विभाग इस बार भी रबी सीजन में किसानों को बीज उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसके रेट विभाग ने तय कर दिए हैं. इसको लेकर कृषि निदेशालय की तरफ से सभी डिप्टी डायरेक्टर को जरूरी दिशा जारी किए गए हैं. कृषि विभाग में गेहूं सर्टिफाइड बीज की कीमत 3940 रुपए क्विंटल, गेहूं फाउंडेशन सी की कीमत 4325 प्रति क्विंटल, चना 9540 रुपए प्रति क्विंटल, मटर PB-10 और मटर हिम पालम 7000 प्रति क्विंटल, सरसों 10,600 रुपए क्विंटल, मसूर 12,500 रुपए क्विंटल और जौ का रेट 3850 रुपए क्विंटल तय किया है. इसमें विभिन्न स्थानों को बीज पहुंचाने के लिए किराया और भाड़ा अगल से होगा.

बिजाई के लिए खेत तैयार करते हुए किसान (ETV Bharat)

सब्जियों के बीज का ये रहेगा रेट

कृषि विभाग ने विभिन्न सब्जियों के बीजों की कीमत भी तय कर दी है. इसमें मूली 425 रुपए किलो, शलजम 485 रुपए किलो, पालक 150 रुपए किलो, फ्रेंच बीन 330 रुपए किलो, पता गोभी 1370 रुपए किलो, धनिया 310 रुपए किलो, प्याज 940 रुपए किलो, गाजर 1100 रुपए किलो, चुकंदर 1050 रुपए किलो, मेथी 190 रुपए किलो एवं फूल गोभी का बीज किसानों को 4500 रुपए प्रति किलो मिलेगा.

पहाड़ी मटर की खेती (ETV Bharat)

मौसम विभाग ने भी दी है गुड न्यूज

हिमाचल के किसानों के लिए मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान नई उम्मीद लेकर आया है. रबी सीजन की बिजाई शुरू होने से पहले ही मौसम ने किसानों के लिए राहत का संकेत दे दिया है. प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से 11 फीसदी कम बारिश के साथ विदा हुआ है, लेकिन अब अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाला पोस्ट-मानसून सीजन किसानों की उम्मीदों को मजबूत करने वाला नजर आ रहा है. दरअसल, रबी फसलों की समय पर बिजाई और शुरुआती बढ़वार के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बेहद महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में मानसून के बाद होने वाली बारिश गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना समेत अन्य रबी फसलों के लिए काफी अहम मानी जाती है. इसी बीच मौसम विभाग के मौसमी पूर्वानुमान ने किसानों को बड़ी राहत दी है. विभाग के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है.

गेहूं की फसल (ETV Bharat)

2019 के बाद पहली बार दिख रही ऐसी उम्मीद