उंगली में छोटी सी रिंग लगाकर काट सकेंगे भिंडी और बैंगन, किसानों को 50% सब्सिडी पर ब्रांडेड टूलकिट
पावर टिलर, पावर वीडर या चेन सॉ समेत कई ऐसी मशीनरी हैं जिसपर किसान प्राप्त कर सकते हैं सब्सिडी. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:04 PM IST
शिमला: हिमाचल के किसानों को खेती और बागवानी के कामकाज में आसानी देने के लिए कृषि विभाग ने आधुनिक औजारों से लैस टूलकिट उपलब्ध करवाई है. इस टूलकिट की खासियत यह है कि इसमें भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों की तुड़ाई के लिए छोटी सी रिंग कटर भी शामिल है, जिसे उंगली में पहनकर आसानी से फसल काटी जा सकेगी. 5350 रुपये कीमत वाली इस ब्रांडेड टूलकिट को किसान 50 फीसदी सब्सिडी के बाद महज 2675 रुपये में खरीद सकेंगे. इसमें प्रूनिंग कैंची, आरी, खुरपा, दरांती सहित कुल 10 तरह के उपयोगी औजार दिए गए हैं.
किसानों को आधी कीमत पर ब्रांडेड हैंड टूलकिट
ETV भारत से विशेष बातचीत में कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि, "प्रदेश में किसानों के लिए करीब 8334 टूलकिट उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें से 1330 टूलकिट शिमला जिले को मिली हैं. किसानों को ये किट ब्लॉक स्तर और कृषि विभाग के विक्रय केंद्रों पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेंगी. इसके अलावा किसान पावर टिलर, पावर वीडर, चेन सॉ और स्प्रे पंप जैसी मशीनरी खरीदने पर भी ऑनलाइन आवेदन कर 50 फीसदी सब्सिडी सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की एग्रीमशीनरी वेबसाइट पर आवेदन करना होगा."
उंगली में छोटी रिंग लगाकर कटेंगे भिंडी और बैंगन
कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, आप जानते हैं कि किसानों के लिए औजार सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है. अभी हमारे पास तीन-चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इस सीजन में आई हैं. अब जैसे आपने टूलकिट की बात की तो एक बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड टूलकिट हमारे पास सब्सिडी पर किसानों के लिए आई है, जिसमें 10 आइटम हैं. इसमें प्रूनिंग स्केचर है, जिसको हम कैंची बोलते हैं. एक बहुत अच्छी कैंची आएगी. फिर इसमें प्रूनिंग सॉ है, जिसको हम आरी बोलते हैं. यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है. फिर हैंड कल्टी रैक आता है, जो खुदाई या इस तरह की चीजों के काम आता है.
मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, फिर एक स्पेशल आइटम है, फ्रूट एंड वेजिटेबल रिंग कटर. इस बार हमारे पास यह भी आ रहा है, जिसमें जैसे आपकी भिंडी है, बैंगन है या कोई इस तरह की चीज है, तो उनको काटने के लिए हाथ में एक छोटी सी रिंग लग जाती है. उससे किसानों को काफी आसानी होती है. यह भी इसमें एक आइटम है. उन्होंने कहा कि फिर पहाड़ी दरांती आती है और आपका एक खुरपा आता है. खुरपा जिसको हम बोलते हैं. फिर सेलेक्टेड भी दरांती आती है, जिसमें दांत बने होते हैं. इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं.
घर बैठे करें ये काम सीधे खाते में आएगी 50 फीसदी सब्सिडी
डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, दूसरी मशीनरियां हैं, जैसे पावर टिलर, पावर वीडर या चेन सॉ की बात करें या स्प्रे पंप, जो एक तो बैटरी ऑपरेटेड आते हैं या पावर ऑपरेटेड आते हैं. इसके लिए सरकार की एक स्पेशल साइट एग्रीमशीनरी नाम से है. गूगल में एग्रीमशीनरी टाइप करेंगे तो आपको एक साइट दिख जाएगी, जिसमें एग्रीमशीनरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. उसमें भी आप अपना मोबाइल नंबर डालकर अपनी डिटेल डालकर आवेदन कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि, इसमें आपको पहले वह आइटम या मशीनरी खरीदनी पड़ती है. खरीदने के बाद उसका ऑनलाइन बिल हमारे पास आएगा. ऑनलाइन ही उसमें से 50 प्रतिशत राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी. यह एक बहुत अच्छी सुविधा है. किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगी तो आपको एक मैसेज आएगा और मैसेज के माध्यम से आपको आगे का नेक्स्ट प्रोसेस करना है. बिल आते ही सब्सिडी सीधे आपके खाते में जाएगी. यह भी हमारे पास आने वाली एक बहुत अच्छी स्कीम है और अच्छी चल रही है.
आधी कीमत में पड़ेगी टूलकिट
किसानों को टूलकिट कितने में मिलेगी और इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, इसमें जो टूलकिट है, वह हमारे पास पांच-साढ़े पांच हजार रुपये के आसपास की टूलकिट है. 5350 रुपये कुछ की है. यह किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी में 2600 से 2700 रुपये की पड़ेगी. यह जिले के ब्लॉक स्तर पर भी और जिले में जो हमारे विक्रय केंद्र हैं, कृषि के वहां पर उपलब्ध होगी. इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा की ओर से भी कुछ राशि दी जाएगी. हमारी ओर से भी कुछ अमाउंट जाएगा. मतलब जो जिला स्तर पर डायरेक्टर स्तर पर है और 50 प्रतिशत जो है, इसमें किसान को देना पड़ेगा. यह किट 2700 रुपये में उसी विक्रय केंद्र पर किसानों को मिल जाएगी. पूरे हिमाचल में करीब 10,000 किट आई हैं. एक्जैक्ट फिगर 8334 के आसपास है. शिमला में 1330 किट आई हैं. हो सकता है अगले स्टेज पर और भी आ सकती हैं.
पहले आओ और पहले पाओ
डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, "हिमाचल में किसानों की संख्या लाखों में है, जबकि टूलकिट हमारे पास हजारों में ही आई हैं तो यह किस तरह से किसानों को उपलब्ध होगी? क्या इसके लिए आवेदन करना होगा या पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगी? इस सवाल के जवाब में डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि बिल्कुल, इसमें सभी के लिए हमारा यही रहता है कि पहले आओ, पहले पाओ. क्योंकि ऐसा होता है कि समय पर हर चीज अगर कोई भी ले ले. हमारे पास जो भी स्कीम आती है, उसमें जो भी किसान पहले आता है, उसको हम उसी समय उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं."
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, पहले आओ, पहले पाओ ही कृषि विभाग का क्राइटेरिया रहेगा. इसलिए अगर किसान कोई एप्लीकेशन भी दे देता है, समय पर हमें अप्लाई कर देता है तो वह हमारी मेल आईडी पर मेल या मैसेज कर दे. हम उस किसान से संपर्क करके तालमेल कर सकते हैं. अन्यथा किसान खुद अपने नजदीकी कृषि केंद्र या सेल्स सेंटर में संपर्क करें और वहीं पर अपनी टूलकिट खरीद सकते हैं.
चार साल बाद मिलेगी ब्रांडेड टूलकिट
किसानों को क्या इस तरह की टूलकिट पहले भी दी जाती थी या पहली बार इस तरह की टूलकिट उपलब्ध कराई जा रही है? इस सवाल के जवाब में डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि हां, पहले भी दी जाती रही है, लेकिन एक-दो साल से नहीं जा पाई है. अब तीन-चार साल बाद टूलकिट आई है और बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड टूलकिट है. मैं किसानों से कहूंगा कि वे इसे तुरंत ले लें. इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं.
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