ETV Bharat / state

उंगली में छोटी सी रिंग लगाकर काट सकेंगे भिंडी और बैंगन, किसानों को 50% सब्सिडी पर ब्रांडेड टूलकिट

हिमाचल में किसानों को टूलकिट पर सब्सिडि ( @HimachalAgricultureDepartment )

शिमला: हिमाचल के किसानों को खेती और बागवानी के कामकाज में आसानी देने के लिए कृषि विभाग ने आधुनिक औजारों से लैस टूलकिट उपलब्ध करवाई है. इस टूलकिट की खासियत यह है कि इसमें भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों की तुड़ाई के लिए छोटी सी रिंग कटर भी शामिल है, जिसे उंगली में पहनकर आसानी से फसल काटी जा सकेगी. 5350 रुपये कीमत वाली इस ब्रांडेड टूलकिट को किसान 50 फीसदी सब्सिडी के बाद महज 2675 रुपये में खरीद सकेंगे. इसमें प्रूनिंग कैंची, आरी, खुरपा, दरांती सहित कुल 10 तरह के उपयोगी औजार दिए गए हैं.

किसानों को आधी कीमत पर ब्रांडेड हैंड टूलकिट