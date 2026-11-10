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किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे ये आधुनिक कृषि यंत्र, इस दिन तक करना होगा आवेदन, जाने कब खुलेगा पोर्टल

आधुनिक कृषि मशीनरी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी खेती को आसान बनाने और किसानों की मेहनत कम करने के लिए सरकार आधुनिक कृषि मशीनरी को बढ़ावा दे रही है. अब खेतों में घंटों की मेहनत करने वाले किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर और दूसरे आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने का मौका मिलने जा रहा है. इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों को अपनी जेब से पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, सरकार की ओर से 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा.

इस दिन से शुरू होगा ऑलाइन आवेदन