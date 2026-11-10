किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे ये आधुनिक कृषि यंत्र, इस दिन तक करना होगा आवेदन, जाने कब खुलेगा पोर्टल
हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया करवाए जाएंगे, जिसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी खेती को आसान बनाने और किसानों की मेहनत कम करने के लिए सरकार आधुनिक कृषि मशीनरी को बढ़ावा दे रही है. अब खेतों में घंटों की मेहनत करने वाले किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर और दूसरे आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने का मौका मिलने जा रहा है. इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए किसानों को अपनी जेब से पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, सरकार की ओर से 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा.
इस दिन से शुरू होगा ऑलाइन आवेदन
आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने को लेकर कृषि विभाग ने साल 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. इसके लिए किसान 11 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आवेदन करने के लिए महज 6 दिन का समय होगा. 16 नवंबर आवेदन की अंतिम तारीख तय की गई है, जबकि 17 नवंबर को लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
DBT पोर्टल पर करना होगा आवेदन
कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन (SMAM) के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध करवा रहा है. इसके लिए किसानों को भारत सरकार के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. साल 2026-27 के लिए यह पोर्टल 11 नवंबर सुबह 11 बजे से दोबारा सक्रिय हो जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 16 नवंबर तक जारी रहेगी.
17 नवंबर को लॉटरी से होगा चयन
कृषि विभाग के मुताबिक आवेदन करने वाले किसानों का चयन 17 नवंबर को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. पोर्टल पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था और लॉटरी सिस्टम के सिद्धांत पर काम करता है. यानी आवेदन करने वाले किसानों में से पात्र लाभार्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा.
इन किसानों को मिलेगी 50% अनुदान
कृषि विभाग की ओर से लघु एवं सीमांत किसानों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके तहत किसानों द्वारा पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ लिया जा सकेगा.
पंजीकृत फर्म से ही खरीदें कृषि उपकरण
कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदते समय विशेष सावधानी बरतें. किसान केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्मों से ही उपकरण खरीदें और स्वीकृत मॉडल का ही चयन करें. ऐसा नहीं करने पर भविष्य में अनुदान प्राप्त करने या अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में परेशानी हो सकती है.