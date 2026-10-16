30 अक्टूबर तक कर लें ये जरूरी काम, वरना मोदी सरकार की इस योजना से धोना पड़ेगा हाथ
हिमाचल के लाखों किसानों के लिए बड़ा अलर्ट, 30 अक्टूबर से पहले बनवा लें Farmer ID वरना... रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 2:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए किसान आईडी बनवाना अब बेहद जरूरी हो गया है. अगर आपने अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है, तो 30 अक्टूबर से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें. तय समयसीमा तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कृषि विभाग ने किसानों की पहचान और जमीन से जुड़ा एक समान डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए Agri Stack पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है. इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसके माध्यम से उसकी पहचान, जमीन का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज रहेंगी.
कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने ETV भारत से बातचीत में किसानों से समय रहते किसान आईडी बनवाने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान आईडी नहीं होने पर सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में किसानों के लिए समय रहते पंजीकरण करवाना जरूरी है.
एक आईडी, कई सुख
कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, "कृषि विभाग ने प्रदेश में किसानों की आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है. विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान तय समयसीमा तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें. यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है. दरअसल, अभी तक हमारे पास किसानों का ऐसा कोई डेटा नहीं है कि किस किसान के पास कितनी जमीन है और वास्तव में किसान कौन है. इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम Agri Stack है. इस पोर्टल पर किसान अपनी जानकारी दर्ज करेंगे और उन्हें एक किसान आईडी मिलेगी."
डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, इस आईडी का फायदा यह होगा कि जब भी किसान दूसरी जगह या किसी योजना के लिए आवेदन करेंगे, तो उसी एक आईडी से उनका काम हो जाएगा. अन्यथा, जितनी बार भी किसी योजना के लिए आवेदन करना होता है, हर बार जमीन के कागजात, आधार कार्ड या बैंक पासबुक की जानकारी देनी पड़ती है. लेकिन, जब किसान की आईडी बन जाएगी और उसे एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, तो उस नंबर के आधार पर उसके सभी दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि अभी किसानों से खसरा नंबर, आधार नंबर और बैंक की पूरी जानकारी ली जाएगी. इस तरह एक समान व्यवस्था तैयार हो जाएगी. इसके आधार पर किसान को एक तरह से पहचान मिल जाएगी.
जमीन के मालिक के साथ वास्तविक खेती का भी होगा सत्यापन
किसान आईडी के साथ सरकार फसल के डिजिटल सर्वे की व्यवस्था भी कर रही है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित जमीन पर वास्तव में खेती हो रही है या नहीं. डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन तो है, लेकिन वह खेती नहीं करता है, तो यह भी एक समस्या है, क्योंकि केवल जमीन होने से वह किसान नहीं हो जाता. इसके लिए सरकार ने फसल का डिजिटल सर्वे करने की व्यवस्था भी की है. इसमें देखा जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के खेत में वास्तव में फसल लगाई गई है या नहीं. इसकी तस्वीर भी ली जाएगी और उसे सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में खेती कर रहा है या नहीं. उन्होंने कहा कि इस तरह पूरी व्यवस्था संचालित की जा रही है. सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि जब तक किसान की आईडी नहीं बनेगी, तब तक उसे दूसरी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा. उसे तभी पात्र माना जाएगा.
इसलिए हम किसानों से बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि वे अपनी किसान आईडी बनवाएं. उन्होंने कहा कि किसान इसे घर बैठे भी बना सकते हैं और लोक मित्र केंद्र में जाकर भी बनवा सकते हैं. यह पूरी तरह निशुल्क है. इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. इसके लिए बस इतना जरूरी है कि किसान अपने साथ आधार कार्ड और जमीन का खसरा नंबर रखें. मोबाइल फोन भी साथ होना चाहिए. आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा. उन्होंने कहा कि जब आप पोर्टल पर जाएंगे, तो आपको एक ओटीपी मिलेगा. ओटीपी के बाद किसान का नाम, जमीन का विवरण, गांव और पता सहित अन्य जानकारियां दर्ज करनी होंगी. इस तरह कुछ ही मिनटों में आपकी आईडी बन जाएगी. इससे भविष्य में किसानों को होने वाली कई समस्याएं दूर हो जाएंगी. यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
30 अक्टूबर तक करें पूरा करें पंजीकरण
कब तक किसान अपनी किसान आईडी बनवा सकते हैं? इस सवाल के जवाब में कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि इसके लिए हमने बड़ी मुहिम चलाई है. काफी समय से हम इस काम में लगे हुए हैं, ताकि जल्द से जल्द सभी किसानों की आईडी बन जाए. फिलहाल हमने 30 अक्टूबर तक सभी किसानों को यह काम पूरा करने का लक्ष्य दिया है. अगर सभी किसान इस अवधि तक अपनी आईडी बनवा लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा. अन्यथा, 30 अक्टूबर के बाद जो किसान सब्सिडी लेने आएगा या इस तरह के लाभ के लिए आवेदन करेगा, उसकी आईडी नहीं होने पर उसके आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. हम पहले उन किसानों को प्राथमिकता देंगे, जिन्होंने अपनी आईडी बनवा ली है.
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए भी जरूरी होगी आईडी
कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी आईडी के आधार पर मिलेगी. किसी नए किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए तभी पात्र माना जाएगा, जब तक वह पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएगा. इसलिए किसान आईडी बनवाना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि हम सभी किसानों और बागवानों से आग्रह कर रहे हैं कि वे घर पर ही अपनी आईडी बनाने का प्रयास करें. अगर वे खुद ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, तो नजदीकी लोक मित्र केंद्र जाएं या कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क करें और अपनी आईडी बनवा लें. उन्होंने कहा कि आजकल सभी के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा है. आप गूगल पर Agri Stackसर्च कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, आधार कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कम समय में आपकी आईडी बन जाएगी.
हिमाचल में करीब 6.12 लाख किसानों का पंजीकरण
हिमाचल में अब तक कितने किसानों ने आईडी बनवाई है? इस पर कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि अभी तक हमारे पास एक महीने पहले का आंकड़ा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के आधार पर हमारे पास 7,92,631 किसानों की सूची थी. इनमें से अभी तक लगभग 6,12,000 किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो करीब 60 से 65 प्रतिशत के आसपास है. बाकी लगभग 35 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण होना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि अगर शिमला की बात करें, तो पिछली किस्त के आधार पर यहां 1,01,147 किसान थे. इनमें से लगभग 63,000 किसानों की आईडी बन चुकी है. बाकी किसानों के पंजीकरण के लिए हमारा अभियान लगातार जारी है.
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जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने कहा कि, "हम बार-बार किसानों और बागवानों से आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाएं या खुद Agri Stack पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाएं. इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है. किसान आईडी खाद के इस्तेमाल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है. अगर किसी किसान को खाद लेनी है या कृषि मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए भी यह आईडी जरूरी होगी. खाद और बीज लेने के लिए भी पहले किसान से आईडी मांगी जाएगी. इसके बाद ही उसे आगे की सुविधा दी जाएगी. इसलिए किसानों के लिए बेहतर यही है कि वे समय रहते अपनी आईडी बनवा लें, ताकि बाद में उन्हें परेशानी न हो. अगर वे समय पर पंजीकरण नहीं करवाते हैं, तो बाद में उनका काम रुक सकता है और उन्हें उसी समय पंजीकरण करवाना पड़ेगा. ऐसे में समय रहते आईडी बनवा लेना सभी के लिए बेहतर होगा."
किसान की आईडी ही उनकी पहचान
किसानों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पंजीकरण नहीं करवाने पर उन्हें किसान नहीं माना जाएगा. इस पर मोहिंदर सिंह भवानी ने स्पष्ट किया कि देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अभी दूसरा कोई ऐसा डेटा नहीं है. जब तक किसान पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाता, तब तक उसके बारे में आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाता. किसान आईडी होने से उसकी पहचान और विवरण दर्ज हो जाते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना आईडी के भी खेती करने वाला व्यक्ति किसान है. लेकिन, अगर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात करें, तो लाभ तभी दिया जा सकेगा, जब उसकी आईडी बन जाएगी.
क्या है Agri Stack पोर्टल और क्यों जरूरी है किसान आईडी?
कृषि विभाग के अनुसार, किसान आईडी बनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों का एक व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है. अभी तक किसानों की जमीन, उनकी पहचान और वास्तविक खेती से संबंधित जानकारियां एक समान व्यवस्था में उपलब्ध कराने में चुनौतियां रही हैं. Agri Stack पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी जानकारी दर्ज करवा सकेंगे और उन्हें एक यूनिक पहचान संख्या मिलेगी. भविष्य में विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करते समय इसी आईडी के आधार पर संबंधित जानकारियों तक पहुंचने में सुविधा होगी. इससे बार-बार जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक संबंधी विवरण देने की जरूरत कम हो सकती है.
कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकती है प्रक्रिया
पोर्टल पर पंजीकरण करते समय किसान को ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा. इसके बाद नाम, जमीन का विवरण, गांव, पता और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होंगी. जानकारी पूरी होने पर पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किसान की आईडी तैयार की जा सकेगी. जिन किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करने में परेशानी आती है, वे लोक मित्र केंद्र या कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय की मदद ले सकते हैं.
फार्मर रजिस्ट्री से सीधे लाभ
- एक यूनिक Farmer ID से सही और वास्तविक किसानों की पहचान हो सकेगी.
- डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा
- सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और सहायता सीधे पात्र किसानों तक पहुंचेगी
- सब्सिडी और फसलों का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में आएगा
- किसानों का एकीकृत डेटा होने से कृषि नीतियां और योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन आसान होगा
- किसानों को फसल, मौसम, बाजार और योजनाओं की जानकारी समय पर मिलेगी
किसान पंजीकरण का आंकड़ा 6.12 लाख पार
प्रदेश में किसान पंजीकरण की कुल संख्या 6 लाख 12 हजार 27 तक पहुंच गई है. सितंबर 2026 के दौरान राज्य में 9,063 किसान पंजीकरण दर्ज किए गए हैं. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार, सक्रिय लाभार्थियों के मुकाबले पंजीकरण 77.21 प्रतिशत है. जिलावार देखें तो बिलासपुर में कुल पंजीकरण 40,093, सितंबर में 1,764 पंजीकरण और सक्रिय लाभार्थियों के मुकाबले उपलब्धि 81.95 प्रतिशत है. इसी तरह से चंबा में कुल पंजीकरण 49,116 हुआ है. इसमें सितंबर में 127 किसानों ने पंजीकरण कराया है. इस हिसाब से उपलब्धि 78.72 प्रतिशत दर्ज की गई है.
सितंबर में जुड़े 9,063 नए किसान
हमीरपुर में किसानों के कुल पंजीकरण का आंकड़ा 43,431 है. इसमें सितंबर में 1,927 पंजीकरण हुए है. ऐसे में ये उपलब्धि 91.59 प्रतिशत है. वहीं, कांगड़ा में कुल पंजीकरण 1,27,890 है. सितंबर में 553 किसानों ने पंजीकरण कराया है और ये उपलब्धि 71.35 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है. इसी तरह से किन्नौर में किसानों के कुल पंजीकरण की संख्या 7,832 है. जबकि सितंबर में 63 पंजीकरण हुए हैं. ऐसे में अभी तक पंजीकरण का ये आंकड़ा 87.67 प्रतिशत है. कुल्लू में कुल पंजीकरण 40,504 है. सितंबर में 784 पंजीकरण किया है. इस तरह से यहां 77.97 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण हो चुका है. लाहौल-स्पीति में 3359 किसानों का पंजीकरण है. इसमें सितंबर में 66 पंजीकरण हुए हैं. उपलब्धि के लिहाज से ये आंकड़ा 128.40 प्रतिशत है.
मंडी में कुल पंजीकरण की संख्या 1,19,231 है. वहीं, सितंबर में 1,454 किसानों ने पंजीकरण कराया है. इस तरह से यहां 86.01 प्रतिशत किसानों ने अपना पंजीकरण कर लिया है. शिमला में कुल पंजीकरण 63,081 है. इसमें सितंबर में 136 पंजीकरण हुए हैं. ऐसे में कुल 79.26 प्रतिशत किसानों ने अपना पंजीकरण करा लिया है. सिरमौर में कुल 32,784 किसानों ने पंजीकरण किया है, जिसमें सितंबर में 893 पंजीकरण हुए है. इस तरह से उपलब्धि के हिसाब से ये आंकड़ा 65.13 प्रतिशत का है. सोलन में कुल पंजीकरण 41,246 हुए हैं. सितंबर में 246 किसानों का पंजीकरण हुआ है. ऐसे में 74.92 प्रतिशत किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं. वहीं, ऊना में कुल 43,460 किसानों का पंजीकरण हुआ है. इसमें सितंबर में 1,051 पंजीकरण हुए है. इस तरह से यहां 64.33 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण हो चुका है.
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