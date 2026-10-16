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30 अक्टूबर तक कर लें ये जरूरी काम, वरना मोदी सरकार की इस योजना से धोना पड़ेगा हाथ

PM किसान लाभार्थी किसानों के लिए बड़ा अलर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए किसान आईडी बनवाना अब बेहद जरूरी हो गया है. अगर आपने अभी तक अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है, तो 30 अक्टूबर से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें. तय समयसीमा तक पंजीकरण नहीं करवाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कृषि विभाग ने किसानों की पहचान और जमीन से जुड़ा एक समान डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए Agri Stack पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है. इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसके माध्यम से उसकी पहचान, जमीन का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज रहेंगी.

कृषि विभाग जिला शिमला के डिप्टी डायरेक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने ETV भारत से बातचीत में किसानों से समय रहते किसान आईडी बनवाने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान आईडी नहीं होने पर सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में किसानों के लिए समय रहते पंजीकरण करवाना जरूरी है.