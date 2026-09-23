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30 सितंबर से पहले ये काम कर लें किसान, वरना नहीं मिलेंगे ये सरकारी लाभ

किसानों-बागवानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी ( ETV Bharat )

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी किया गया है. कृषि विभाग की ओर से किसानों-बागवानों से 30 सितंबर 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई है. कृषि विभाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसानों-बागवानों को एक एग्रीस्टैक आईडी मिलेगी, जिसके जरिए वे विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.

रजिस्ट्रेशन न होने पर नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

कृषि विभाग की एडीओ रामपुर अमीषा शर्मा से बताया कि जिन किसानों का एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें पीएम किसान निधि सहित विभिन्न कृषि एवं बागवानी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा सब्जियों के बीज, फलदार पौधे, कृषि उपकरण, फसल बीमा और सोलर फेंसिंग जैसी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में किसानों-बागवानों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द एग्रीस्टैक में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं.

क्या है एग्रीस्टैक पोर्टल?

एग्रीस्टैक भारत सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक डिजिटल व्यवस्था है. इसका उद्देश्य किसानों की जमीन और कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करना है, ताकि सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंच सके. यानी एग्रीस्टैक में किसान की पहचान, जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में जोड़ी जाती है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को किसान आईडी (Farmer ID) मिलती है. जिसके जरिए वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?