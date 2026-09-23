30 सितंबर से पहले ये काम कर लें किसान, वरना नहीं मिलेंगे ये सरकारी लाभ
कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों-बागवानों के लिए जरूरी सूचना जारी की है, जिससे वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 1:46 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी किया गया है. कृषि विभाग की ओर से किसानों-बागवानों से 30 सितंबर 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई है. कृषि विभाग के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद ही किसानों-बागवानों को एक एग्रीस्टैक आईडी मिलेगी, जिसके जरिए वे विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे.
रजिस्ट्रेशन न होने पर नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं
कृषि विभाग की एडीओ रामपुर अमीषा शर्मा से बताया कि जिन किसानों का एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें पीएम किसान निधि सहित विभिन्न कृषि एवं बागवानी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा सब्जियों के बीज, फलदार पौधे, कृषि उपकरण, फसल बीमा और सोलर फेंसिंग जैसी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में किसानों-बागवानों से अपील की गई है कि जल्द से जल्द एग्रीस्टैक में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं.
क्या है एग्रीस्टैक पोर्टल?
एग्रीस्टैक भारत सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक डिजिटल व्यवस्था है. इसका उद्देश्य किसानों की जमीन और कृषि संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करना है, ताकि सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंच सके. यानी एग्रीस्टैक में किसान की पहचान, जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में जोड़ी जाती है. रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को किसान आईडी (Farmer ID) मिलती है. जिसके जरिए वे आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.
कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन?
एडीओ रामपुर अमीषा शर्मा से बताया कि किसान एग्रीस्टैक में अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर करवा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान का आधार कार्ड, आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर और जमीन का कोई एक खसरा नंबर जरूरी होगा. इसके बाद किसान का एग्रीस्टैक में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसे एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी.
किसानों का क्या फायदा होगा?
एडीओ अमीषा शर्मा से बताया कि इन सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न फसलों के बीच, फलदार पौधे और कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने से संबंधित योजनाएं शामिल हैं.
- मटर, पालक, धनिया, मूली और आलू आदि के बीज
- सेब, जापानी, प्लम और आड़ू जैसे फलदार पौधे
- पावर वीडर, पावर टिलर, ग्रास कटर, स्प्रे पंप, पाइप और ड्रिप इरिगेशन जैसे कृषि उपकरणों
ज्यादा जानकारी के लिए यहां संपर्क करें किसान
अधिक जानकारी के लिए एडीओ अमीषा शर्मा से 9459025268, एईओ पीरू राम से 9816119650, बीटीएम विजय कुमार से 7018253515, एबीटीएम शिवम वालिया से 7018113497 और एबीटीएम अनु नेगी से 7018087691 पर किसान संपर्क कर सकते हैं.
|कृषि-बागवानी योजनाओं की जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
|नाम
|पोस्ट (रामपुर)
|मोबाइल नंबर
|अमीषा शर्मा
|एडीओ
|94590,25268
|पीरू राम
|एईओ
|98161,19650
|विजय कुमार
|बीटीएम
|70182,53515
|शिवम वालिया
|एबीटीएम
|70181,13497
|अनु नेगी
|एबीटीएम
|70180,87691